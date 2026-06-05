Дидье Дешам Кот-д'Ивуардан учралган мағлубиятдан кейин фикр билдирди
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати старти арафасида ўтказилаётган қизғин назорат баҳслари кутилмаган натижалари билан мухлислар эътиборини тортишда давом этмоқда. Аввалроқ хабар берганимиздек, мундиал бош совринига асосий даъвогарлардан бири ҳисобланган Франция миллий терма жамоаси ўз майдонида Кот-д'Ивуар вакилларига 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, ишқибозларини бироз хавотирга солиб қўйган эди.
Мазкур кутилмаган муваффақиятсизликдан сўнг, «уч ранглилар»нинг тажрибали бош мураббийи Дидье Дешам Франциянинг нуфузли «L'Équipe» нашрига эксклюзив интервью берди. Озиқланиш ва тайёргарлик жараёни ҳақида гапирган мутахассис мағлубият сабабларини очиқлаб, бўлажак режалар билан ўртоқлашди.
«Бу биз учун огоҳлантирувчи қўнғироқ бўлди»
Тажрибали мутахассис ўйин давомида йўл қўйилган тактик хатолар ва иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар жамоа суръатига қандай таъсир қилганига алоҳида тўхталди:
«Тўғрисини айтиш керак, ҳар қандай мағлубият инсонга асло завқ бағишламайди. Учрашувнинг биринчи бўлимида бизда ҳисобни йирик кўринишга олиб келиш учун жуда қулай ва яхши вазиятлар юзага келган эди, бироқ якунда барибир мағлуб бўлдик. Тан оламан, иккинчи таймдаги кўп сонли мажбурий алмаштиришлар жамоамизга ёрдам бермади, аксинча, баҳсни асосий таркибда бошлаган футболчилар ўртасидаги ўзаро тушуниш ва майдондаги мувозанат анча сусайди».
Дидье Дешам африкаликларга қарши баҳс олиб бориш доимо мураккаб кечишини таъкидлаб ўтди. Унинг фикрича, Африка қитъаси жамоалари Франциядек грандга қарши майдонга тушганда ҳаётидаги энг муҳим ўйиндек максимал даражада руҳланган ҳолда, жисмоний жиҳатдан жуда зич ва тажовузкор футбол намойиш этишади. «Бу биз учун жиддий огоҳлантирувчи қўнғироқ эди ва биз уни тўғри қабул қилдик», — дея қўшимча қилди мураббий.
Сенегалга қарши баҳс: Баҳоналарга ўрин йўқ!
Мураббий мағлубиятдан фожиа ясамоқчи эмаслигини, чунки бу Жаҳон чемпионати олдидаги тажриба ва синов майдони эканлигини билдирди. Бироқ олдинда жамоани яна бир жиддий имтиҳон кутиб турибди.
Бўлажак учрашув санаси
Рақиб терма жамоа
Ўйиннинг аҳамияти
16 июнь
Сенегал
Тактик хатоларни тузатиш ва муҳим чиғириқ
«Мен ҳозирги вазиятни ҳаддан ташқари драматиклаштирмоқчи эмасман. Худди илгари қўлга киритилган чиройли ғалабаларимизни кўкка кўтармаганим каби. Олдимизда жуда қисқа вақт бор ва 16 июнь куни бизга худди шундай юқори савияга эга бўлган бошқа бир рақиб — Сенегал терма жамоаси қарши чиқади. Энди ҳеч қандай баҳонага ўрин йўқ, фақат хатолардан тўғри хулоса чиқариб майдонга тушамиз», — деди Дешам.
Мухлислар учун интрига шундаки, Франция терма жамоаси ушбу «совуқ душ»дан сўнг ўз кучини тиклаб, Сенегалга қарши бўлажак жанговар баҳсда ҳақиқий чемпионлик характерини кўрсата оладими ёки йўқ — буни тез орада билиб оламиз.
Жаҳон чемпионати кундалиги, юлдузли терма жамоалар лагеридан энг сўнгги эксклюзив баёнотлар ва футбол оламидаги энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…