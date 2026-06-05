Дидье Дешам Кот-д'Ивуардан учралган мағлубиятдан кейин фикр билдирди

·124·Спорт
Дидье Дешам Кот-д'Ивуардан учралган мағлубиятдан кейин фикр билдирди

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати старти арафасида ўтказилаётган қизғин назорат баҳслари кутилмаган натижалари билан мухлислар эътиборини тортишда давом этмоқда. Аввалроқ хабар берганимиздек, мундиал бош совринига асосий даъвогарлардан бири ҳисобланган Франция миллий терма жамоаси ўз майдонида Кот-д'Ивуар вакилларига 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, ишқибозларини бироз хавотирга солиб қўйган эди.

Мазкур кутилмаган муваффақиятсизликдан сўнг, «уч ранглилар»нинг тажрибали бош мураббийи Дидье Дешам Франциянинг нуфузли «L'Équipe» нашрига эксклюзив интервью берди. Озиқланиш ва тайёргарлик жараёни ҳақида гапирган мутахассис мағлубият сабабларини очиқлаб, бўлажак режалар билан ўртоқлашди.

«Бу биз учун огоҳлантирувчи қўнғироқ бўлди»

Тажрибали мутахассис ўйин давомида йўл қўйилган тактик хатолар ва иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар жамоа суръатига қандай таъсир қилганига алоҳида тўхталди:

«Тўғрисини айтиш керак, ҳар қандай мағлубият инсонга асло завқ бағишламайди. Учрашувнинг биринчи бўлимида бизда ҳисобни йирик кўринишга олиб келиш учун жуда қулай ва яхши вазиятлар юзага келган эди, бироқ якунда барибир мағлуб бўлдик. Тан оламан, иккинчи таймдаги кўп сонли мажбурий алмаштиришлар жамоамизга ёрдам бермади, аксинча, баҳсни асосий таркибда бошлаган футболчилар ўртасидаги ўзаро тушуниш ва майдондаги мувозанат анча сусайди».

Дидье Дешам африкаликларга қарши баҳс олиб бориш доимо мураккаб кечишини таъкидлаб ўтди. Унинг фикрича, Африка қитъаси жамоалари Франциядек грандга қарши майдонга тушганда ҳаётидаги энг муҳим ўйиндек максимал даражада руҳланган ҳолда, жисмоний жиҳатдан жуда зич ва тажовузкор футбол намойиш этишади. «Бу биз учун жиддий огоҳлантирувчи қўнғироқ эди ва биз уни тўғри қабул қилдик», — дея қўшимча қилди мураббий.

Сенегалга қарши баҳс: Баҳоналарга ўрин йўқ!

Мураббий мағлубиятдан фожиа ясамоқчи эмаслигини, чунки бу Жаҳон чемпионати олдидаги тажриба ва синов майдони эканлигини билдирди. Бироқ олдинда жамоани яна бир жиддий имтиҳон кутиб турибди.

Бўлажак учрашув санаси

Рақиб терма жамоа

Ўйиннинг аҳамияти

16 июнь

Сенегал

Тактик хатоларни тузатиш ва муҳим чиғириқ

«Мен ҳозирги вазиятни ҳаддан ташқари драматиклаштирмоқчи эмасман. Худди илгари қўлга киритилган чиройли ғалабаларимизни кўкка кўтармаганим каби. Олдимизда жуда қисқа вақт бор ва 16 июнь куни бизга худди шундай юқори савияга эга бўлган бошқа бир рақиб — Сенегал терма жамоаси қарши чиқади. Энди ҳеч қандай баҳонага ўрин йўқ, фақат хатолардан тўғри хулоса чиқариб майдонга тушамиз», — деди Дешам.

Мухлислар учун интрига шундаки, Франция терма жамоаси ушбу «совуқ душ»дан сўнг ўз кучини тиклаб, Сенегалга қарши бўлажак жанговар баҳсда ҳақиқий чемпионлик характерини кўрсата оладими ёки йўқ — буни тез орада билиб оламиз.

Жаҳон чемпионати кундалиги, юлдузли терма жамоалар лагеридан энг сўнгги эксклюзив баёнотлар ва футбол оламидаги энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Дидье ДешамFransiyaКот-д'ИвуарL'ÉquipeFIFA Jahon chempionati 2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди