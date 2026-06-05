Элдор Шомуродовнинг энг катта орзуси амалга ошди...

·128·Спорт
Элдор Шомуродовнинг энг катта орзуси амалга ошди...

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов ўз футболчилик фаолиятидаги энг катта орзуларидан бири амалга ошганини таъкидлади. Миллий жамоамиз тарихда илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичига йўлланма олгани нафақат мухлислар, балки футболчиларнинг ўзи учун ҳам унутилмас воқеага айланди.

ЎФА медиа хизматига берган интервьюсида Элдор Шомуродов Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида иштирок этиш унинг болаликдан, футболга кириб келган кунларидан бери юрагида яшаб келган энг катта мақсадларидан бири бўлганини айтди.

“Бу ҳаётимдаги энг катта орзуларимдан бири эди. Футболчилик фаолиятимдаги энг катта орзуим Ўзбекистон миллий жамоаси билан Жаҳон чемпионатида қатнашиш эди. Мана шу мақсад амалга ошгач, футболдаги ҳаётим давомида ўйлаган барча нарсалар кўз олдимдан ўтди”, — деди Шомуродов.

Бу сўзларда фақат бир футболчининг қувончи эмас, балки бутун авлоднинг интизори бор. Чунки Ўзбекистон футбол мухлислари йиллар давомида миллий жамоани Жаҳон чемпионатида кўришни орзу қилиб келди. Ҳар бир саралаш босқичи, ҳар бир имконият ва ҳар бир йўқотилган шанс халқ хотирасида қолган. Энди эса ўша орзу ҳақиқатга айланди.

Элдор Шомуродов учун бу натижа алоҳида аҳамиятга эга. У миллий жамоа сардори сифатида нафақат майдонда, балки жамоа руҳиятида ҳам муҳим фигура ҳисобланади. Унинг тажрибаси, халқаро майдонлардаги ўйинлари ва етакчилик қобилияти Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон учун жуда керак бўлади.

Шомуродов фаолияти давомида турли босқичларни босиб ўтди. У ўзбек футболида шаклланди, кейин хорижда ўзини синади, Европа футболи муҳитига кирди ва миллий жамоа учун доим масъулият билан ўйнаб келди. Шунинг учун Жаҳон чемпионати йўлланмаси унинг шахсий фаолиятидаги энг ёрқин саҳифалардан бири бўлиши табиий.

Футболда баъзи орзулар фақат шахсий бўлмайди. Улар бутун халқникига айланади. Шомуродов айтган Жаҳон чемпионати орзуси ҳам шундай. Бу орзуни миллионлаб мухлислар, болалигидан футбол кўрган авлодлар, стадионларда ва экран қаршисида терма жамоани қўллаб келган инсонлар бирга кутишган.

Ўзбекистон миллий жамоасининг илк бор мундиалга чиқиши мамлакат футболи учун тарихий бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Бу натижа ёш футболчилар учун ҳам улкан мотивация бўлади. Энди ҳар бир бола “Ўзбекистондан ҳам Жаҳон чемпионатига чиқиш мумкин” деган ишонч билан майдонга тушади.

Вакилларимиз 2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Португалия, Конго ва Колумбия миллий жамоаларига қарши майдонга тушади. Бу рақибларнинг ҳар бири кучли ва ўзига хос услубга эга. Португалия юлдуз футболчилари ва катта тажрибаси билан хавфли. Колумбия техник ва жисмонан кучли жамоа. Конго эса Африка футболига хос тезлик ва курашувчанликни намойиш этади.

Албатта, бу гуруҳ осон эмас. Аммо Жаҳон чемпионатида осон рақиб бўлмайди. Бундай мусобақада ҳар бир ўйин тарих, ҳар бир гол эса бутун халқ учун катта қувончга айланади. Ўзбекистон учун эса бу илк иштирок бўлгани сабаб ҳар бир дақиқа алоҳида аҳамият касб этади.

Шомуродов ва унинг жамоадошлари олдида энди янги вазифа турибди: фақат иштирок этиш эмас, балки муносиб ўйин кўрсатиш. Миллий жамоамиз дунё саҳнасида ўзбек футболи қандай ўсганини, қандай характерга эга эканини ва катта рақибларга қарши ҳам кураша олишини намойиш этиши керак.

Элдорнинг сўзлари эса бу тарихий йўлнинг эмоционал томонини очиб берди. Футболчи учун Жаҳон чемпионатига чиқиш — шунчаки турнирга йўлланма эмас. Бу унинг йиллар давомидаги меҳнати, қурбонликлари, синовлари ва ишончига берилган жавобдир.

Энди Ўзбекистон футболчилари орзуни амалга оширишдан кейинги босқичга қадам қўймоқда. Орзу ушалди, аммо энди уни муносиб ҳимоя қилиш керак. Мундиал майдонида ҳар бир футболчи нафақат ўз номидан, балки бутун мамлакат номидан ўйнайди.

Шомуродовнинг “энг катта орзуим амалга ошди” деган сўзлари мухлислар қалбига яқин тушади. Чунки бу орзу фақат Элдорники эмас эди. Бу — бутун Ўзбекистоннинг орзуси эди. Энди эса ўша орзу Жаҳон чемпионати майдонларида оқ либосдаги миллий жамоамиз қиёфасида ҳақиқатга айланади.

Элдор ШомуродовЎзбекистонЎФАЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди