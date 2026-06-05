Элдор Шомуродовнинг энг катта орзуси амалга ошди...
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов ўз футболчилик фаолиятидаги энг катта орзуларидан бири амалга ошганини таъкидлади. Миллий жамоамиз тарихда илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичига йўлланма олгани нафақат мухлислар, балки футболчиларнинг ўзи учун ҳам унутилмас воқеага айланди.
ЎФА медиа хизматига берган интервьюсида Элдор Шомуродов Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида иштирок этиш унинг болаликдан, футболга кириб келган кунларидан бери юрагида яшаб келган энг катта мақсадларидан бири бўлганини айтди.
“Бу ҳаётимдаги энг катта орзуларимдан бири эди. Футболчилик фаолиятимдаги энг катта орзуим Ўзбекистон миллий жамоаси билан Жаҳон чемпионатида қатнашиш эди. Мана шу мақсад амалга ошгач, футболдаги ҳаётим давомида ўйлаган барча нарсалар кўз олдимдан ўтди”, — деди Шомуродов.
Бу сўзларда фақат бир футболчининг қувончи эмас, балки бутун авлоднинг интизори бор. Чунки Ўзбекистон футбол мухлислари йиллар давомида миллий жамоани Жаҳон чемпионатида кўришни орзу қилиб келди. Ҳар бир саралаш босқичи, ҳар бир имконият ва ҳар бир йўқотилган шанс халқ хотирасида қолган. Энди эса ўша орзу ҳақиқатга айланди.
Элдор Шомуродов учун бу натижа алоҳида аҳамиятга эга. У миллий жамоа сардори сифатида нафақат майдонда, балки жамоа руҳиятида ҳам муҳим фигура ҳисобланади. Унинг тажрибаси, халқаро майдонлардаги ўйинлари ва етакчилик қобилияти Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон учун жуда керак бўлади.
Шомуродов фаолияти давомида турли босқичларни босиб ўтди. У ўзбек футболида шаклланди, кейин хорижда ўзини синади, Европа футболи муҳитига кирди ва миллий жамоа учун доим масъулият билан ўйнаб келди. Шунинг учун Жаҳон чемпионати йўлланмаси унинг шахсий фаолиятидаги энг ёрқин саҳифалардан бири бўлиши табиий.
Футболда баъзи орзулар фақат шахсий бўлмайди. Улар бутун халқникига айланади. Шомуродов айтган Жаҳон чемпионати орзуси ҳам шундай. Бу орзуни миллионлаб мухлислар, болалигидан футбол кўрган авлодлар, стадионларда ва экран қаршисида терма жамоани қўллаб келган инсонлар бирга кутишган.
Ўзбекистон миллий жамоасининг илк бор мундиалга чиқиши мамлакат футболи учун тарихий бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Бу натижа ёш футболчилар учун ҳам улкан мотивация бўлади. Энди ҳар бир бола “Ўзбекистондан ҳам Жаҳон чемпионатига чиқиш мумкин” деган ишонч билан майдонга тушади.
Вакилларимиз 2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Португалия, Конго ва Колумбия миллий жамоаларига қарши майдонга тушади. Бу рақибларнинг ҳар бири кучли ва ўзига хос услубга эга. Португалия юлдуз футболчилари ва катта тажрибаси билан хавфли. Колумбия техник ва жисмонан кучли жамоа. Конго эса Африка футболига хос тезлик ва курашувчанликни намойиш этади.
Албатта, бу гуруҳ осон эмас. Аммо Жаҳон чемпионатида осон рақиб бўлмайди. Бундай мусобақада ҳар бир ўйин тарих, ҳар бир гол эса бутун халқ учун катта қувончга айланади. Ўзбекистон учун эса бу илк иштирок бўлгани сабаб ҳар бир дақиқа алоҳида аҳамият касб этади.
Шомуродов ва унинг жамоадошлари олдида энди янги вазифа турибди: фақат иштирок этиш эмас, балки муносиб ўйин кўрсатиш. Миллий жамоамиз дунё саҳнасида ўзбек футболи қандай ўсганини, қандай характерга эга эканини ва катта рақибларга қарши ҳам кураша олишини намойиш этиши керак.
Элдорнинг сўзлари эса бу тарихий йўлнинг эмоционал томонини очиб берди. Футболчи учун Жаҳон чемпионатига чиқиш — шунчаки турнирга йўлланма эмас. Бу унинг йиллар давомидаги меҳнати, қурбонликлари, синовлари ва ишончига берилган жавобдир.
Энди Ўзбекистон футболчилари орзуни амалга оширишдан кейинги босқичга қадам қўймоқда. Орзу ушалди, аммо энди уни муносиб ҳимоя қилиш керак. Мундиал майдонида ҳар бир футболчи нафақат ўз номидан, балки бутун мамлакат номидан ўйнайди.
Шомуродовнинг “энг катта орзуим амалга ошди” деган сўзлари мухлислар қалбига яқин тушади. Чунки бу орзу фақат Элдорники эмас эди. Бу — бутун Ўзбекистоннинг орзуси эди. Энди эса ўша орзу Жаҳон чемпионати майдонларида оқ либосдаги миллий жамоамиз қиёфасида ҳақиқатга айланади.
…