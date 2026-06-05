Эрон миллий терма жамоаси Мали устидан ишончли ғалабага эришди

·93·Спорт
Эрон миллий терма жамоаси Мали устидан ишончли ғалабага эришди

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг расмий старти кундан-кунга яқинлашар экан, қитъамиз шарафини ҳимоя қилувчи кучли жамоаларнинг тайёргарлик жараёни қизғин паллага кирди. Хусусан, Осиёнинг энг етакчи ва тажрибали вакилларидан бири ҳисобланган Эрон миллий терма жамоаси бўлажак мундиал олдидан навбатдаги ўртоқлик учрашувини ўтказди. Форслар (Эрон терма жамоасининг лақаби) ўз имкониятларини синовдан ўтказиш мақсадида Африка қитъасининг жисмоний жиҳатдан бақувват жамоаларидан бири — Мали вакилларига қарши майдонга тушдилар.

Мухлислар учун анча қизиқарли ва шиддатли кечган ушбу халқаро назорат баҳсида Осиё қитъаси гранди ҳақиқий маҳорат намойиш этиб, рақиблари устидан 2:0 ҳисобидаги ишончли ва чиройли ғалабани расмийлаштирди.

Тезкор гол ва учрашувдаги устунлик

Ўйиннинг дастлабки дақиқалариданоқ майдонда ташаббусни ўз қўлига олган Эрон футболчилари рақиб мудофаа чизиғини ёриб ўтишга ҳаракат қилишди. Бу эса тез фурсатда ўз самарасини берди:

  • 12-дақиқа: Жамоанинг тажрибали ҳимоячиси Рамин Резаян уюштирилган ҳужумни чиройли тарзда гол билан якунлаб, форсларни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 1:0.

  • 55-дақиқа: Иккинчи бўлим бошланиши билан ҳужумкорликни сусайтирмаган Эрон терма жамоаси вакиллари яна бир бор муваффақият қозонишди. Маҳоратли ярим ҳимоячи Саид Изатуллоҳи рақиб дарвозабонини ожиз қолдириб, учрашувдаги якуний ҳисобни белгилади — 2:0.

Мали терма жамоаси футболчилари ўйин давомида мувозанатни тиклаш учун бир нечта хавфли қарши ҳужумларни ташкил этган бўлсалар-да, Эрон терма жамоасининг тартибли ҳимояси ва дарвозабоннинг ишончли ҳаракатлари туфайли ҳисоб ўзгаришсиз қолди.

Эроннинг ЖЧ-2026 турниридаги рақиблари

Океан орти яшил майдонларида бўлиб ўтадиган дунё биринчилигида Эрон терма жамоаси анчагина жиддий ва қизиқарли гуруҳдан жой олган. Маълумот ўрнида, форслар мундиалнинг «G» гуруҳида куч синашадилар.

Эроннинг гуруҳдаги рақиблари

Қитъаси ва ўзига хослиги

Белгия

Европа футболининг юлдузларга бой ва тажрибали вакили

Миср

Африка қитъасининг техник ва тезкор жамоаларидан бири

Янги Зеландия

Океания минтақасининг қатъиятли ва кутилмаган совғалар тақдим эта оладиган вакили

Футбол таҳлили: Мали устидан қозонилган ушбу ишончли ғалаба Эрон терма жамоаси учун бўлажак Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан катта руҳий ишонч тақдим этиши шубҳасиз. Айниқса, Африка жамоаси устидан қозонилган зафар форсларга гуруҳдаги асосий рақиблардан бири — Миср терма жамоасига қарши қандай тактика остида ўйнаш кераклигини кўрсатиб берувчи яхши репетиция вазифасини ўтади.

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги кундалик хабарлари, Осиё ва дунё терма жамоалари лагеридан эксклюзив янгиликлар ҳамда севимли футболчиоларингиз ҳаётига оид қайноқ воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЭронМалиРамин РезаиёнСаид ЭзатолахиФИФА Жаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди