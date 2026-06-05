Эрон миллий терма жамоаси Мали устидан ишончли ғалабага эришди
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг расмий старти кундан-кунга яқинлашар экан, қитъамиз шарафини ҳимоя қилувчи кучли жамоаларнинг тайёргарлик жараёни қизғин паллага кирди. Хусусан, Осиёнинг энг етакчи ва тажрибали вакилларидан бири ҳисобланган Эрон миллий терма жамоаси бўлажак мундиал олдидан навбатдаги ўртоқлик учрашувини ўтказди. Форслар (Эрон терма жамоасининг лақаби) ўз имкониятларини синовдан ўтказиш мақсадида Африка қитъасининг жисмоний жиҳатдан бақувват жамоаларидан бири — Мали вакилларига қарши майдонга тушдилар.
Мухлислар учун анча қизиқарли ва шиддатли кечган ушбу халқаро назорат баҳсида Осиё қитъаси гранди ҳақиқий маҳорат намойиш этиб, рақиблари устидан 2:0 ҳисобидаги ишончли ва чиройли ғалабани расмийлаштирди.
Тезкор гол ва учрашувдаги устунлик
Ўйиннинг дастлабки дақиқалариданоқ майдонда ташаббусни ўз қўлига олган Эрон футболчилари рақиб мудофаа чизиғини ёриб ўтишга ҳаракат қилишди. Бу эса тез фурсатда ўз самарасини берди:
12-дақиқа: Жамоанинг тажрибали ҳимоячиси Рамин Резаян уюштирилган ҳужумни чиройли тарзда гол билан якунлаб, форсларни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 1:0.
55-дақиқа: Иккинчи бўлим бошланиши билан ҳужумкорликни сусайтирмаган Эрон терма жамоаси вакиллари яна бир бор муваффақият қозонишди. Маҳоратли ярим ҳимоячи Саид Изатуллоҳи рақиб дарвозабонини ожиз қолдириб, учрашувдаги якуний ҳисобни белгилади — 2:0.
Мали терма жамоаси футболчилари ўйин давомида мувозанатни тиклаш учун бир нечта хавфли қарши ҳужумларни ташкил этган бўлсалар-да, Эрон терма жамоасининг тартибли ҳимояси ва дарвозабоннинг ишончли ҳаракатлари туфайли ҳисоб ўзгаришсиз қолди.
Эроннинг ЖЧ-2026 турниридаги рақиблари
Океан орти яшил майдонларида бўлиб ўтадиган дунё биринчилигида Эрон терма жамоаси анчагина жиддий ва қизиқарли гуруҳдан жой олган. Маълумот ўрнида, форслар мундиалнинг «G» гуруҳида куч синашадилар.
Эроннинг гуруҳдаги рақиблари
Қитъаси ва ўзига хослиги
Белгия
Европа футболининг юлдузларга бой ва тажрибали вакили
Миср
Африка қитъасининг техник ва тезкор жамоаларидан бири
Янги Зеландия
Океания минтақасининг қатъиятли ва кутилмаган совғалар тақдим эта оладиган вакили
Футбол таҳлили: Мали устидан қозонилган ушбу ишончли ғалаба Эрон терма жамоаси учун бўлажак Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан катта руҳий ишонч тақдим этиши шубҳасиз. Айниқса, Африка жамоаси устидан қозонилган зафар форсларга гуруҳдаги асосий рақиблардан бири — Миср терма жамоасига қарши қандай тактика остида ўйнаш кераклигини кўрсатиб берувчи яхши репетиция вазифасини ўтади.
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги кундалик хабарлари, Осиё ва дунё терма жамоалари лагеридан эксклюзив янгиликлар ҳамда севимли футболчиоларингиз ҳаётига оид қайноқ воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…