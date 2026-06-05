Швеция терма жамоаси Греция билан баҳсда ғалабани қўлдан чиқарди
Океан орти яшил майдонлари мезбонлик қиладиган 2026 йилги Жаҳон чемпионати финал босқичи бошланишига оз вақт қолар экан, нуфузли турнирда иштирок этувчи миллий терма жамоалар сўнгги назорат ўйинлари орқали ўз тактикаларини синовдан ўтказишда давом этмоқда. Ана шундай шиддатли ва драмаларга бой халқаро ўртоқлик учрашувларидан бири Европанинг икки машҳур вакили — Швеция ҳамда Греция терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтди.
Стокголм шаҳрида жойлашган муҳташам «Стравберри Арена» стадионига йиғилган кўплаб маҳаллий мухлислар ҳақиқий триллер гувоҳига айланишди. Тўртта гол, иродали қайтиш ва сўнгги сониялардаги кутилмаган Драма — учрашувда 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг натижа қайд этилди.
Тезкор гол, шведларнинг камбэки ва сўнгги сониялар драмаси
Учрашув меҳмонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди ва шведлар мудофааси бўлим бошидаёқ панд берди:
10-дақиқа: Греция терма жамоасининг маҳоратли ҳимоячиси Константинос Цимикас тезкор ҳужумни гол билан якунлаб, стадионни сукутга ғарқ қилди — 0:1.
53-дақиқа: Иккинчи бўлимни юқори нотада бошлаган майдон эгалари мувозанатни тиклашга эришишди. Жорий мавсумда сермаҳсуллик кўрсатаётган юлдузли ҳужумчи Виктор Дьёкереш рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди — 1:1.
69-дақиқа: Ҳужумкорликни янада оширган «тре крунур» (Швеция терма жамоасининг лақаби) вакиллари ирода намойиш этиб, ҳисобда олдинга чиқиб олишди. Бу сафар Густав Нилссон ўз номини таблога ёздириб қўйди — 2:1.
90+5-дақиқа: Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтнинг сўнгги сониялари ўтиб бораётган бир пайтда, Греция вакили Георгиос Масурас шведлар ҳимоясининг хатосидан унумли фойдаланиб, жамоасини муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди — 2:2.
Швециянинг ЖЧ-2026 турниридаги рақиблари
Бўлажак дунё биринчилигида Швеция миллий терма жамоасини анча жиддий ва рақобатга бой гуруҳ кутиб турибди. Қуръа натижаларига кўра, скандинавияликлар мундиалнинг «F» гуруҳидан жой олган.
Швециянинг гуруҳдошлари
Минтақаси ва мавқеи
Нидерландия
Европа футболи гранди, гуруҳнинг бош фаворити
Япония
Осиёнинг энг тезкор, тактик шаклланган кучли термаси
Тунис
Африка қитъасининг жисмоний бақувват ва характерли вакили
Замин кузатуви: Ғалабага жуда яқин келган Швеция учун учрашувнинг сўнгги сонияларида гол ўтказиб юбориш, албатта, аламли. Бироқ бўлажак Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан бу каби хатолар устида ишлаш ва диққатни ўйиннинг охиригача йўқотмаслик учун бу баҳс жуда фойдали дарс вазифасини ўтайди.
Жаҳон чемпионати кундалиги, терма жамоалар лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва футбол оламидаги энг сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…