Швеция терма жамоаси Греция билан баҳсда ғалабани қўлдан чиқарди

·55·Спорт
Швеция терма жамоаси Греция билан баҳсда ғалабани қўлдан чиқарди

Океан орти яшил майдонлари мезбонлик қиладиган 2026 йилги Жаҳон чемпионати финал босқичи бошланишига оз вақт қолар экан, нуфузли турнирда иштирок этувчи миллий терма жамоалар сўнгги назорат ўйинлари орқали ўз тактикаларини синовдан ўтказишда давом этмоқда. Ана шундай шиддатли ва драмаларга бой халқаро ўртоқлик учрашувларидан бири Европанинг икки машҳур вакили — Швеция ҳамда Греция терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтди.

Стокголм шаҳрида жойлашган муҳташам «Стравберри Арена» стадионига йиғилган кўплаб маҳаллий мухлислар ҳақиқий триллер гувоҳига айланишди. Тўртта гол, иродали қайтиш ва сўнгги сониялардаги кутилмаган Драма — учрашувда 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг натижа қайд этилди.

Тезкор гол, шведларнинг камбэки ва сўнгги сониялар драмаси

Учрашув меҳмонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди ва шведлар мудофааси бўлим бошидаёқ панд берди:

  • 10-дақиқа: Греция терма жамоасининг маҳоратли ҳимоячиси Константинос Цимикас тезкор ҳужумни гол билан якунлаб, стадионни сукутга ғарқ қилди — 0:1.

  • 53-дақиқа: Иккинчи бўлимни юқори нотада бошлаган майдон эгалари мувозанатни тиклашга эришишди. Жорий мавсумда сермаҳсуллик кўрсатаётган юлдузли ҳужумчи Виктор Дьёкереш рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди — 1:1.

  • 69-дақиқа: Ҳужумкорликни янада оширган «тре крунур» (Швеция терма жамоасининг лақаби) вакиллари ирода намойиш этиб, ҳисобда олдинга чиқиб олишди. Бу сафар Густав Нилссон ўз номини таблога ёздириб қўйди — 2:1.

  • 90+5-дақиқа: Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтнинг сўнгги сониялари ўтиб бораётган бир пайтда, Греция вакили Георгиос Масурас шведлар ҳимоясининг хатосидан унумли фойдаланиб, жамоасини муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди — 2:2.

Швециянинг ЖЧ-2026 турниридаги рақиблари

Бўлажак дунё биринчилигида Швеция миллий терма жамоасини анча жиддий ва рақобатга бой гуруҳ кутиб турибди. Қуръа натижаларига кўра, скандинавияликлар мундиалнинг «F» гуруҳидан жой олган.

Швециянинг гуруҳдошлари

Минтақаси ва мавқеи

Нидерландия

Европа футболи гранди, гуруҳнинг бош фаворити

Япония

Осиёнинг энг тезкор, тактик шаклланган кучли термаси

Тунис

Африка қитъасининг жисмоний бақувват ва характерли вакили

Замин кузатуви: Ғалабага жуда яқин келган Швеция учун учрашувнинг сўнгги сонияларида гол ўтказиб юбориш, албатта, аламли. Бироқ бўлажак Жаҳон чемпионати баҳслари олдидан бу каби хатолар устида ишлаш ва диққатни ўйиннинг охиригача йўқотмаслик учун бу баҳс жуда фойдали дарс вазифасини ўтайди.

Жаҳон чемпионати кундалиги, терма жамоалар лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва футбол оламидаги энг сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ШвецияГрецияСтокгольмКонстантинос ЦимикасВиктор Дьёкереш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди