Андони Ираола "Ливерпул"да янги даврни бошлашга тайёр!

·32·Спорт
Андони Ираола "Ливерпул"да янги даврни бошлашга тайёр!

Ливерпул”нинг янги бош мураббийи Андони Ираола мерсисайдликлар клубидаги фаолиятини бошлаётганидан жуда хурсанд эканини билдирди. 43 ёшли испаниялик мутахассис учун бу тайинлов фаолиятидаги энг катта қадамлардан бири бўлиши аниқ.

Ираола клуб матбуот хизматига берган интервьюсида “Ливерпул”ни дунё футболидаги энг буюк жамоалардан бири сифатида таърифлади. Унинг сўзларига кўра, бундай клубдан таклиф олиш ҳар қандай мураббий учун улкан шараф ва катта масъулият ҳисобланади.

“Мен жуда ҳаяжондаман. Чунки “Ливерпул” буюк клуб, улкан клуб ва дунёдаги энг йирик жамоалардан бири. Мен ҳар доим бу клубни алоҳида жамоа деб билганман”, — деди Ираола.

Бу сўзлардан испаниялик мураббийнинг янги иш жойига қанчалик ҳурмат билан қараётгани сезилиб турибди. “Ливерпул” оддий клуб эмас. Бу тарих, анъана, “Энфилд” муҳити, садоқатли мухлислар ва доимий катта мақсадлар билан яшайдиган жамоа. Бу ерда ҳар бир мураббийдан фақат яхши ўйин эмас, характер ва натижа ҳам талаб қилинади.

Ираола “Ливерпул”нинг ўзига хос жозибаси ҳақида ҳам тўхталди. Унинг фикрича, бу клуб инсонни ўзига жалб қилиши учун ортиқча тушунтиришга муҳтож эмас.

“Ливерпул” сизни ўзига жалб қилиши учун кўп нарса керак эмас. “Ливерпул” — бу “Ливерпул”, — дея таъкидлади у.

Ҳақиқатан ҳам, “Ливерпул” номи футболда алоҳида оғирликка эга. Клубнинг Европа майдонларидаги тарихи, Англия чемпионатидаги обрўси, миллионлаб мухлислар армияси ва “You’ll Never Walk Alone” руҳи ҳар қандай футбол инсонини ўзига тортади. Ираола ҳам айнан шу муҳитнинг бир қисмига айланаётганини яхши тушунмоқда.

Испаниялик мутахассис янги жамоасидаги имкониятлар ҳақида гапирар экан, “Ливерпул”да юқори даражадаги футболчилар билан ишлаш, совринлар учун курашиш ва катта саҳнада ўзини кўрсатиш имкони борлигини алоҳида қайд этди.

“Албатта, бу ерда атмосфера, мухлислар, клубнинг ўзи, футболчилар, энг юқори даражадаги ўйинчилар билан ишлаш имконияти ва совринлар учун курашиш имконияти бор. Менимча, бундан жозибалироқ нарса бўлиши қийин. Шунинг учун ишни бошлашни сабрсизлик билан кутяпман”, — деди Ираола.

Бу баёнот “Ливерпул” мухлислари учун ҳам муҳим сигнал бўлди. Янги мураббий клубнинг тарихи ва талабини тушуниб туриб келмоқда. У фақат иш жойини алмаштираётган мутахассис эмас, балки катта лойиҳани қабул қилаётганини англаётгани кўринади.

Андони Ираола сўнгги мавсумларда Англия футболида ўзини қизиқарли ва истиқболли мураббий сифатида кўрсатди. У “Борнмут”ни бошқариб, жамоа билан муваффақиятли мавсум ўтказди. Унинг жамоаси тартибли, фаол прессингга асосланган, тезкор ўтишлар ва интизомли ўйин билан ажралиб турди.

“Борнмут”даги ишлари Ираолага катта клублар эътиборини олиб келди. У чекланган имкониятлар билан ҳам жамоавий ўйин қуриш, футболчилардан максимал фойда олиш ва рақибларга ноқулайлик туғдиришни уддалади. Энди эса унда бутунлай бошқа даражадаги ресурслар ва босим бор.

“Ливерпул”даги вазифа осон бўлмайди. Бу клубда ҳар бир мағлубият катта муҳокамага айланади, ҳар бир қарор таҳлил қилинади, ҳар бир ўйиндан юқори натижа кутилади. Ираола учун бу янги босқич, янги имтиҳон ва ўзини элита даражасида исботлаш имконияти бўлади.

Мерсисайдликлар мухлислари эса янги мураббийдан жамоага энергия, аниқ ўйин ғояси ва совринлар учун реал курашни кутишади. “Ливерпул” каби клубда яхши ниятнинг ўзи етарли эмас. Бу ерда иш, натижа ва характер керак. Хуллас, романтика бор, лекин дедлайн ҳам бор.

Ираоланинг асосий вазифаларидан бири жамоанинг ўйин услубини тезда шакллантириш бўлади. Унинг “Борнмут”даги фаол прессинг ва тезкор ўтишларга асосланган ғоялари “Ливерпул” футболчилари салоҳияти билан уйғунлашса, мерсисайдликлар яна жуда хавфли жамоага айланиши мумкин.

Шу билан бирга, у кийиниш хонасидаги муҳитни ҳам тўғри бошқариши керак. Катта юлдузлар, юқори талаблар ва мухлислар босими шароитида мураббий нафақат тактик, балки психологик жиҳатдан ҳам кучли бўлиши шарт.

Эслатиб ўтамиз, Андони Ираола яқинда “Ливерпул” бош мураббийи этиб расман тайинланганди. Унинг олдида катта мақсадлар турибди: жамоани юқори ўринларга қайтариш, Англия ва Европа майдонларида рақобатбардош қилиш ҳамда “Энфилд” мухлисларига яна катта ғалабалар ишончини бериш.

Ираола эса ишни бошлашни сабрсизлик билан кутаётганини айтмоқда. Энди барча гап майдонда бўлади. “Ливерпул” янги мураббий билан янги саҳифа очмоқда ва бу саҳифа қандай ёзилиши испаниялик мутахассиснинг қарорлари, футболчиларнинг жавоби ва клубнинг умумий йўналишига боғлиқ бўлади.

Андони ИраолаЛиверпулИспанияЭнфилдАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди