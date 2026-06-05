Андони Ираола "Ливерпул"да янги даврни бошлашга тайёр!
“Ливерпул”нинг янги бош мураббийи Андони Ираола мерсисайдликлар клубидаги фаолиятини бошлаётганидан жуда хурсанд эканини билдирди. 43 ёшли испаниялик мутахассис учун бу тайинлов фаолиятидаги энг катта қадамлардан бири бўлиши аниқ.
Ираола клуб матбуот хизматига берган интервьюсида “Ливерпул”ни дунё футболидаги энг буюк жамоалардан бири сифатида таърифлади. Унинг сўзларига кўра, бундай клубдан таклиф олиш ҳар қандай мураббий учун улкан шараф ва катта масъулият ҳисобланади.
“Мен жуда ҳаяжондаман. Чунки “Ливерпул” буюк клуб, улкан клуб ва дунёдаги энг йирик жамоалардан бири. Мен ҳар доим бу клубни алоҳида жамоа деб билганман”, — деди Ираола.
Бу сўзлардан испаниялик мураббийнинг янги иш жойига қанчалик ҳурмат билан қараётгани сезилиб турибди. “Ливерпул” оддий клуб эмас. Бу тарих, анъана, “Энфилд” муҳити, садоқатли мухлислар ва доимий катта мақсадлар билан яшайдиган жамоа. Бу ерда ҳар бир мураббийдан фақат яхши ўйин эмас, характер ва натижа ҳам талаб қилинади.
Ираола “Ливерпул”нинг ўзига хос жозибаси ҳақида ҳам тўхталди. Унинг фикрича, бу клуб инсонни ўзига жалб қилиши учун ортиқча тушунтиришга муҳтож эмас.
“Ливерпул” сизни ўзига жалб қилиши учун кўп нарса керак эмас. “Ливерпул” — бу “Ливерпул”, — дея таъкидлади у.
Ҳақиқатан ҳам, “Ливерпул” номи футболда алоҳида оғирликка эга. Клубнинг Европа майдонларидаги тарихи, Англия чемпионатидаги обрўси, миллионлаб мухлислар армияси ва “You’ll Never Walk Alone” руҳи ҳар қандай футбол инсонини ўзига тортади. Ираола ҳам айнан шу муҳитнинг бир қисмига айланаётганини яхши тушунмоқда.
Испаниялик мутахассис янги жамоасидаги имкониятлар ҳақида гапирар экан, “Ливерпул”да юқори даражадаги футболчилар билан ишлаш, совринлар учун курашиш ва катта саҳнада ўзини кўрсатиш имкони борлигини алоҳида қайд этди.
“Албатта, бу ерда атмосфера, мухлислар, клубнинг ўзи, футболчилар, энг юқори даражадаги ўйинчилар билан ишлаш имконияти ва совринлар учун курашиш имконияти бор. Менимча, бундан жозибалироқ нарса бўлиши қийин. Шунинг учун ишни бошлашни сабрсизлик билан кутяпман”, — деди Ираола.
Бу баёнот “Ливерпул” мухлислари учун ҳам муҳим сигнал бўлди. Янги мураббий клубнинг тарихи ва талабини тушуниб туриб келмоқда. У фақат иш жойини алмаштираётган мутахассис эмас, балки катта лойиҳани қабул қилаётганини англаётгани кўринади.
Андони Ираола сўнгги мавсумларда Англия футболида ўзини қизиқарли ва истиқболли мураббий сифатида кўрсатди. У “Борнмут”ни бошқариб, жамоа билан муваффақиятли мавсум ўтказди. Унинг жамоаси тартибли, фаол прессингга асосланган, тезкор ўтишлар ва интизомли ўйин билан ажралиб турди.
“Борнмут”даги ишлари Ираолага катта клублар эътиборини олиб келди. У чекланган имкониятлар билан ҳам жамоавий ўйин қуриш, футболчилардан максимал фойда олиш ва рақибларга ноқулайлик туғдиришни уддалади. Энди эса унда бутунлай бошқа даражадаги ресурслар ва босим бор.
“Ливерпул”даги вазифа осон бўлмайди. Бу клубда ҳар бир мағлубият катта муҳокамага айланади, ҳар бир қарор таҳлил қилинади, ҳар бир ўйиндан юқори натижа кутилади. Ираола учун бу янги босқич, янги имтиҳон ва ўзини элита даражасида исботлаш имконияти бўлади.
Мерсисайдликлар мухлислари эса янги мураббийдан жамоага энергия, аниқ ўйин ғояси ва совринлар учун реал курашни кутишади. “Ливерпул” каби клубда яхши ниятнинг ўзи етарли эмас. Бу ерда иш, натижа ва характер керак. Хуллас, романтика бор, лекин дедлайн ҳам бор.
Ираоланинг асосий вазифаларидан бири жамоанинг ўйин услубини тезда шакллантириш бўлади. Унинг “Борнмут”даги фаол прессинг ва тезкор ўтишларга асосланган ғоялари “Ливерпул” футболчилари салоҳияти билан уйғунлашса, мерсисайдликлар яна жуда хавфли жамоага айланиши мумкин.
Шу билан бирга, у кийиниш хонасидаги муҳитни ҳам тўғри бошқариши керак. Катта юлдузлар, юқори талаблар ва мухлислар босими шароитида мураббий нафақат тактик, балки психологик жиҳатдан ҳам кучли бўлиши шарт.
Эслатиб ўтамиз, Андони Ираола яқинда “Ливерпул” бош мураббийи этиб расман тайинланганди. Унинг олдида катта мақсадлар турибди: жамоани юқори ўринларга қайтариш, Англия ва Европа майдонларида рақобатбардош қилиш ҳамда “Энфилд” мухлисларига яна катта ғалабалар ишончини бериш.
Ираола эса ишни бошлашни сабрсизлик билан кутаётганини айтмоқда. Энди барча гап майдонда бўлади. “Ливерпул” янги мураббий билан янги саҳифа очмоқда ва бу саҳифа қандай ёзилиши испаниялик мутахассиснинг қарорлари, футболчиларнинг жавоби ва клубнинг умумий йўналишига боғлиқ бўлади.
…