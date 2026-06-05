Энрике Рикелме «Реал» президенти бўлса, Клоппни олиб келади

·48·Спорт
Энрике Рикелме «Реал» президенти бўлса, Клоппни олиб келади

Мадриднинг «Реал» клуби атрофидаги воқеалар ривожи айни кунларда нафақат Испания, балки бутун дунё футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. «Қироллик клуби»нинг янги раҳбарини аниқлаб берувчи сайлов яқинлашгани сайин, номзодлар ўртасидаги рақобат ва мухлисларга ваъда қилинаётган лойиҳалар кўлами янада қизғин тус олмоқда.

Ана шундай шов-шувли режалардан бири ҳақида футбол оламининг энг ишончли ва машҳур инсайдери Фабрицио Романо маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, «Реал» президентлиги учун амалдаги раҳбар Флорентино Пересга жиддий рақобат таклиф этаётган тадбиркор Энрике Рикелме агар сайловда зафар қучса, жамоа бошқарувини германиялик машҳур мутахассис Юрген Клоппга топширишни мақсад қилган.

«Қироллик клуби» тепасида икки хил стратегия тўқнашуви

Жорий йилнинг 7 июнь куни бўлиб ўтадиган президентлик сайловида Мадрид грандининг келажаги қайси йўналишда кетиши аниқ бўлади. Ҳозирда номзодлар ўзларининг бош мураббийлик учун вариантларини илгари суришмоқда:

  • Флорентино Переснинг танлови: Амалдаги президент «Реал»нинг собиқ устози, тажрибали ва жанговар характер соҳиби Жозе Моуринио номзодини расман эълон қилиб бўлган.

  • Энрике Рикелменинг режаси: Янги номзод эса Переснинг ушбу юришига қарши футбол оламида ўз имзосига эга бўлган Юрген Клопп вариантини тайёрлаб қўйган.

«Энрике Рикелме тез орада янги мавсум учун ўз бош мураббийи ким бўлишини оммага ошкор этади. Менинг ишончли манбаларим бу айнан Юрген Клопп эканлигини тасдиқламоқда. Футбол инсайдерлари ҳам Рикелменинг асосий козири Клопп эканлигини тилга олишяпти. Бироқ якуний қарор ва клубни ривожлантириш стратегиясини номзоднинг ўзи яқин кунларда шахсан баён қилади», — дейди Фабрицио Романо.

Тезкор маълумотнома: Номзод мураббийларнинг ҳолати

Мураббий

Охирги иш жойи

Эришган бош ютуқлари

Юрген Клопп

«Ливерпуль» (2024 йилда кетган)

ЕЧЛ ғолиблиги, АПЛ ва Бундеслига чемпионликлари

Жозе Моуринио

«Реал Мадрид» (собиқ клуби)

Европанинг топ-клублари билан ўнлаб нуфузли кубоклар

Эътиборли жиҳати шундаки, Юрген Клопп 2024 йилда Англиянинг «Ливерпуль» клуби билан хайрлашганидан сўнг, узоқ муддатли таътилга чиққан эди ва ҳанузгача бирор бир жамоада иш бошлагани йўқ. Унинг катта футболга ва айнан «Сантьяго Бернабеу»га қайтиши мухлислар учун ҳақиқий совға бўлиши шубҳасиз.

Мадриддаги ушбу тарихий сайлов жараёни қандай якунланиши ва «Реал»ни янги зафарлар сари ким бошлаб боришига атиги икки кун қолди.

«Қироллик клуби» лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар, сайлов олди жараёнлари ва футбол оламидаги энг сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Энрике РикелмеЮрген КлоппРеалФлорентино ПересФабрицио Романо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди