Энрике Рикелме «Реал» президенти бўлса, Клоппни олиб келади
Мадриднинг «Реал» клуби атрофидаги воқеалар ривожи айни кунларда нафақат Испания, балки бутун дунё футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. «Қироллик клуби»нинг янги раҳбарини аниқлаб берувчи сайлов яқинлашгани сайин, номзодлар ўртасидаги рақобат ва мухлисларга ваъда қилинаётган лойиҳалар кўлами янада қизғин тус олмоқда.
Ана шундай шов-шувли режалардан бири ҳақида футбол оламининг энг ишончли ва машҳур инсайдери Фабрицио Романо маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, «Реал» президентлиги учун амалдаги раҳбар Флорентино Пересга жиддий рақобат таклиф этаётган тадбиркор Энрике Рикелме агар сайловда зафар қучса, жамоа бошқарувини германиялик машҳур мутахассис Юрген Клоппга топширишни мақсад қилган.
«Қироллик клуби» тепасида икки хил стратегия тўқнашуви
Жорий йилнинг 7 июнь куни бўлиб ўтадиган президентлик сайловида Мадрид грандининг келажаги қайси йўналишда кетиши аниқ бўлади. Ҳозирда номзодлар ўзларининг бош мураббийлик учун вариантларини илгари суришмоқда:
Флорентино Переснинг танлови: Амалдаги президент «Реал»нинг собиқ устози, тажрибали ва жанговар характер соҳиби Жозе Моуринио номзодини расман эълон қилиб бўлган.
Энрике Рикелменинг режаси: Янги номзод эса Переснинг ушбу юришига қарши футбол оламида ўз имзосига эга бўлган Юрген Клопп вариантини тайёрлаб қўйган.
«Энрике Рикелме тез орада янги мавсум учун ўз бош мураббийи ким бўлишини оммага ошкор этади. Менинг ишончли манбаларим бу айнан Юрген Клопп эканлигини тасдиқламоқда. Футбол инсайдерлари ҳам Рикелменинг асосий козири Клопп эканлигини тилга олишяпти. Бироқ якуний қарор ва клубни ривожлантириш стратегиясини номзоднинг ўзи яқин кунларда шахсан баён қилади», — дейди Фабрицио Романо.
Тезкор маълумотнома: Номзод мураббийларнинг ҳолати
Мураббий
Охирги иш жойи
Эришган бош ютуқлари
Юрген Клопп
«Ливерпуль» (2024 йилда кетган)
ЕЧЛ ғолиблиги, АПЛ ва Бундеслига чемпионликлари
Жозе Моуринио
«Реал Мадрид» (собиқ клуби)
Европанинг топ-клублари билан ўнлаб нуфузли кубоклар
Эътиборли жиҳати шундаки, Юрген Клопп 2024 йилда Англиянинг «Ливерпуль» клуби билан хайрлашганидан сўнг, узоқ муддатли таътилга чиққан эди ва ҳанузгача бирор бир жамоада иш бошлагани йўқ. Унинг катта футболга ва айнан «Сантьяго Бернабеу»га қайтиши мухлислар учун ҳақиқий совға бўлиши шубҳасиз.
Мадриддаги ушбу тарихий сайлов жараёни қандай якунланиши ва «Реал»ни янги зафарлар сари ким бошлаб боришига атиги икки кун қолди.
«Қироллик клуби» лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар, сайлов олди жараёнлари ва футбол оламидаги энг сара хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…