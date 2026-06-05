Марко Розе расман АПЛ вакили «Борнмут» бош мураббийи этиб тайинланди
Англия Премьер-лигасида янги мавсум олдидан мураббийлар ротацияси қизғин паллага кирди. Кутилмаган ва шов-шувли юришлар билан мухлисларни ҳайрон қолдираётган «Борнмут» клуби раҳбарияти бўшаб қолган бош мураббийлик курсисига янги номзодни топди. Клуб матбуот хизматининг расмий баёнотига кўра, германиялик таниқли ва тажрибали мутахассис Марко Розе жамоанинг янги устози этиб тайинланди.
Бундан буён АПЛда «олчалар» (жамоанинг лақаби) муваффақияти учун жавобгар бўладиган Марко Розе футбол оламида ўз услубига эга бўлган мураббийлардан бири ҳисобланади. Англия клуби раҳбарияти унинг жамоага келиши борасида катта умидлар билан қуйидагича муносабат билдирди:
«Фаолияти давомида кўплаб нуфузли совринларни қўлга киритган, ёш истеъдодларни кашф этиб, уларни катта футболга тайёрлаган ва Европанинг машҳур клубларида бой тажриба тўплаган мураббий энди биз билан. Розе ўзининг юқори ғайрат-шижоати, ҳужумкор ва жозибадор футбол услуби ҳамда ёшлар билан ишлаш маҳорати билан танилган. У Австрия ва Германия яшил майдонларида, хусусан, Бундеслига, Европа Чемпионлар лигаси ва Европа лигаси мусобақаларида катта муваффақиятларга эришган».
Рокировка: Ираола «Ливерпуль»га, Розе «Борнмут»га
Марко Розенинг Туманли Альбионга ташриф буюриши занжирсимон трансфернинг бир қисми бўлди. Гап шундаки, у «Борнмут»ни тарк этиб, Гранд клуб — «Ливерпуль» бошқарувини қўлга олган Андони Ираоланинг бўшаб қолган ўрнини эгаллади.
Эслатиб ўтамиз, ушбу мураббийлик рокировкасининг илк қадами сифатида Андони Ираола куни кеча, яъни 4 июнь куни мерсисайдликлар билан расман узоқ муддатли шартнома имзолаган эди.
Тезкор маълумотнома: Марко Розе ким?
Германиялик футбол мутахассиси Европада бир қатор амбицияли лойиҳаларни муваффақиятли бошқаргани билан яхши таниш:
Мураббий фаолият юритган клублар
Минтақаси ва эришган мавқеи
«Ред Булл Зальцбург»
Австрия футболи доминанти, кўплаб ички совринлар эгаси
«Боруссия Мёнхенгладбах»
Жамоани ЕЧЛ плей-офф босқичига олиб чиққан давр
«Боруссия Дортмунд»
Германиянинг топ-клубидаги қисқа, аммо сермаҳсул фаолият
«РБ Лейпциг»
Бундеслига гранди билан кубок баҳсларидаги зафарлар
Германия ва Австрияда юқори темпдаги прессингга асосланган футбол кўрсата олган Марко Розенинг дунёнинг энг шиддатли лигаси ҳисобланган АПЛдаги дебюти мухлислар учун жуда қизиқарли бўлиши аниқ. Янги мураббий қўл остида «Борнмут»нинг трансфер бозоридаги ҳаракатлари ва бўлажак мавсумдаги мақсадлари янада юқори бўлиши кутилмоқда.
Англия Премьер-лигасининг энг қайноқ янгиликлари, мураббийлар штабидаги ўзгаришлар ва севимли жамоаларингиз лагеридан эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…