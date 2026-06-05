Марко Розе расман АПЛ вакили «Борнмут» бош мураббийи этиб тайинланди

·65·Спорт
Марко Розе расман АПЛ вакили «Борнмут» бош мураббийи этиб тайинланди

Англия Премьер-лигасида янги мавсум олдидан мураббийлар ротацияси қизғин паллага кирди. Кутилмаган ва шов-шувли юришлар билан мухлисларни ҳайрон қолдираётган «Борнмут» клуби раҳбарияти бўшаб қолган бош мураббийлик курсисига янги номзодни топди. Клуб матбуот хизматининг расмий баёнотига кўра, германиялик таниқли ва тажрибали мутахассис Марко Розе жамоанинг янги устози этиб тайинланди.

Бундан буён АПЛда «олчалар» (жамоанинг лақаби) муваффақияти учун жавобгар бўладиган Марко Розе футбол оламида ўз услубига эга бўлган мураббийлардан бири ҳисобланади. Англия клуби раҳбарияти унинг жамоага келиши борасида катта умидлар билан қуйидагича муносабат билдирди:

«Фаолияти давомида кўплаб нуфузли совринларни қўлга киритган, ёш истеъдодларни кашф этиб, уларни катта футболга тайёрлаган ва Европанинг машҳур клубларида бой тажриба тўплаган мураббий энди биз билан. Розе ўзининг юқори ғайрат-шижоати, ҳужумкор ва жозибадор футбол услуби ҳамда ёшлар билан ишлаш маҳорати билан танилган. У Австрия ва Германия яшил майдонларида, хусусан, Бундеслига, Европа Чемпионлар лигаси ва Европа лигаси мусобақаларида катта муваффақиятларга эришган».

Рокировка: Ираола «Ливерпуль»га, Розе «Борнмут»га

Марко Розенинг Туманли Альбионга ташриф буюриши занжирсимон трансфернинг бир қисми бўлди. Гап шундаки, у «Борнмут»ни тарк этиб, Гранд клуб — «Ливерпуль» бошқарувини қўлга олган Андони Ираоланинг бўшаб қолган ўрнини эгаллади.

Эслатиб ўтамиз, ушбу мураббийлик рокировкасининг илк қадами сифатида Андони Ираола куни кеча, яъни 4 июнь куни мерсисайдликлар билан расман узоқ муддатли шартнома имзолаган эди.

Тезкор маълумотнома: Марко Розе ким?

Германиялик футбол мутахассиси Европада бир қатор амбицияли лойиҳаларни муваффақиятли бошқаргани билан яхши таниш:

Мураббий фаолият юритган клублар

Минтақаси ва эришган мавқеи

«Ред Булл Зальцбург»

Австрия футболи доминанти, кўплаб ички совринлар эгаси

«Боруссия Мёнхенгладбах»

Жамоани ЕЧЛ плей-офф босқичига олиб чиққан давр

«Боруссия Дортмунд»

Германиянинг топ-клубидаги қисқа, аммо сермаҳсул фаолият

«РБ Лейпциг»

Бундеслига гранди билан кубок баҳсларидаги зафарлар

Германия ва Австрияда юқори темпдаги прессингга асосланган футбол кўрсата олган Марко Розенинг дунёнинг энг шиддатли лигаси ҳисобланган АПЛдаги дебюти мухлислар учун жуда қизиқарли бўлиши аниқ. Янги мураббий қўл остида «Борнмут»нинг трансфер бозоридаги ҳаракатлари ва бўлажак мавсумдаги мақсадлари янада юқори бўлиши кутилмоқда.

Англия Премьер-лигасининг энг қайноқ янгиликлари, мураббийлар штабидаги ўзгаришлар ва севимли жамоаларингиз лагеридан эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Марко РозеБорнмутЛиверпульАндони ИраолаАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Марко Розе расман АПЛ вакили «Борнмут» бош мураббийи этиб тайинланди – Zamin.uz, 05.06.2026