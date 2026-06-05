Перес 150 миллион евролик трансфер бомбасини портлатишга тайёрланмоқда
Жаҳон футболида ёзги трансфер мавсуми яқинлашгани сайин Мадриднинг «Реал» клуби атрофидаги интригалар энг юқори нуқтасига чиқмоқда. Куни кеча «Қироллик клуби» президентлиги учун сайлов ортидаги мураббийлик муҳокамалари ҳақида хабар берган эдик. Энди эса амалдаги раҳбар Флорентино Переснинг трансфер бозорини ларзага келтирадиган янги режаси ОАВ диққат марказига тушди.
Аввалроқ Мадрид гранди раҳбари яқин фурсат ичида Европа Чемпионлар лигасида мунтазам қатнашиб келаётган машҳур топ-клуб вакилларидан бири учун даҳшатли маблағ — камида 150 миллион евролик расмий таклиф юборишини эълон қилиб, футбол оламини ҳаяжонга солган эди. Испаниянинг нуфузли ва ишончли «As» нашри тарқатган энг сўнгги маълумотларга кўра, ушбу рекорд даражадаги таклиф тайёрланаётган уч нафар асосий даъвогар номи маълум бўлди.
Переснинг нишонидаги уч юлдуз: «Мадрид» кимни танлайди?
Инсайдларга қараганда, «Реал» клубининг трансфер рўйхатидан Европа яшил майдонларида порлаётган қуйидаги иқтидор эгалари жой олган:
Витинья (ПСЖ): Париж клубининг ўйин услубини белгилаб берувчи, майдон марказида юқори интеллектга эга бўлган португалиялик маҳоратли ярим ҳимоячи.
Жоау Невеш (ПСЖ): Париж гранди сафида ўзининг серқирра ва ишончли ҳаракатлари билан Европанинг кўплаб грандлари эътиборини тортган яна бир португалиялик ёш юлдуз.
Майкл Олисе («Бавария»): Мюнхенликлар таркибида қанот ҳужумида ҳақиқий креативлик намойиш этаётган, дриблинг ва тезлик устаси бўлган вингер.
Қизиқарли жиҳати шундаки, Флорентино Перес ушбу ўта қимматбаҳо таклиф тайёрланаётган ўйинчи асло француз миллатига мансуб футболчи эмаслигини алоҳида уқтириб ўтган. Бу эса номзодлар орасидан бир нечта вариантларни автоматик равишда чиқариб ташлаб, интригани янада кучайтирмоқда.
Трансфер нишонидаги футболчиларнинг қисқача таблоси
Футболчи
Айни дамдаги клуби
Амплуаси (Майдондаги роли)
Эҳтимолий трансфер қиймати
Витинья
ПСЖ
Марказий ярим ҳимоячи
150 миллион евродан кам эмас
Жоау Невеш
ПСЖ
Таянч / марказий ярим ҳимоячи
150 миллион евродан кам эмас
Майкл Олисе
«Бавария»
Қанот ҳужумчиси (Вингер)
150 миллион евродан кам эмас
Шунга қарамай, мадридликлар ушбу учликдан айнан қайси бири учун тарихий ва рекорд даражадаги маблағни тикишга қарор қилгани ҳозирча сирлигича қолмоқда. Аммо бир нарса аниқ: Флорентино Перес ёзда «Сантьяго Бернабеу»га яна бир суперюлдузни олиб келишга қатъий аҳд қилган.
Замин шарҳи: Переснинг бундай йирик юришлари одатда кутилмаган ва тезкорлик билан амалга ошади. Агар ушбу уч футболчидан бири «Реал» либосини кийса, Мадрид клубининг келаси мавсумдаги таркиби янада даҳшатли кўринишга келиши шубҳасиз.
«Қироллик клуби»нинг ёзги трансфер бомбалари, жаҳон футболидаги энг қиммат келишувлар ва севимли жамоаларингиз лагеридан олинган эксклюзив инсайдларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…