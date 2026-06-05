Перес 150 миллион евролик трансфер бомбасини портлатишга тайёрланмоқда

·70·Спорт
Перес 150 миллион евролик трансфер бомбасини портлатишга тайёрланмоқда

Жаҳон футболида ёзги трансфер мавсуми яқинлашгани сайин Мадриднинг «Реал» клуби атрофидаги интригалар энг юқори нуқтасига чиқмоқда. Куни кеча «Қироллик клуби» президентлиги учун сайлов ортидаги мураббийлик муҳокамалари ҳақида хабар берган эдик. Энди эса амалдаги раҳбар Флорентино Переснинг трансфер бозорини ларзага келтирадиган янги режаси ОАВ диққат марказига тушди.

Аввалроқ Мадрид гранди раҳбари яқин фурсат ичида Европа Чемпионлар лигасида мунтазам қатнашиб келаётган машҳур топ-клуб вакилларидан бири учун даҳшатли маблағ — камида 150 миллион евролик расмий таклиф юборишини эълон қилиб, футбол оламини ҳаяжонга солган эди. Испаниянинг нуфузли ва ишончли «As» нашри тарқатган энг сўнгги маълумотларга кўра, ушбу рекорд даражадаги таклиф тайёрланаётган уч нафар асосий даъвогар номи маълум бўлди.

Переснинг нишонидаги уч юлдуз: «Мадрид» кимни танлайди?

Инсайдларга қараганда, «Реал» клубининг трансфер рўйхатидан Европа яшил майдонларида порлаётган қуйидаги иқтидор эгалари жой олган:

  • Витинья (ПСЖ): Париж клубининг ўйин услубини белгилаб берувчи, майдон марказида юқори интеллектга эга бўлган португалиялик маҳоратли ярим ҳимоячи.

  • Жоау Невеш (ПСЖ): Париж гранди сафида ўзининг серқирра ва ишончли ҳаракатлари билан Европанинг кўплаб грандлари эътиборини тортган яна бир португалиялик ёш юлдуз.

  • Майкл Олисе («Бавария»): Мюнхенликлар таркибида қанот ҳужумида ҳақиқий креативлик намойиш этаётган, дриблинг ва тезлик устаси бўлган вингер.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Флорентино Перес ушбу ўта қимматбаҳо таклиф тайёрланаётган ўйинчи асло француз миллатига мансуб футболчи эмаслигини алоҳида уқтириб ўтган. Бу эса номзодлар орасидан бир нечта вариантларни автоматик равишда чиқариб ташлаб, интригани янада кучайтирмоқда.

Трансфер нишонидаги футболчиларнинг қисқача таблоси

Футболчи

Айни дамдаги клуби

Амплуаси (Майдондаги роли)

Эҳтимолий трансфер қиймати

Витинья

ПСЖ

Марказий ярим ҳимоячи

150 миллион евродан кам эмас

Жоау Невеш

ПСЖ

Таянч / марказий ярим ҳимоячи

150 миллион евродан кам эмас

Майкл Олисе

«Бавария»

Қанот ҳужумчиси (Вингер)

150 миллион евродан кам эмас

Шунга қарамай, мадридликлар ушбу учликдан айнан қайси бири учун тарихий ва рекорд даражадаги маблағни тикишга қарор қилгани ҳозирча сирлигича қолмоқда. Аммо бир нарса аниқ: Флорентино Перес ёзда «Сантьяго Бернабеу»га яна бир суперюлдузни олиб келишга қатъий аҳд қилган.

Замин шарҳи: Переснинг бундай йирик юришлари одатда кутилмаган ва тезкорлик билан амалга ошади. Агар ушбу уч футболчидан бири «Реал» либосини кийса, Мадрид клубининг келаси мавсумдаги таркиби янада даҳшатли кўринишга келиши шубҳасиз.

«Қироллик клуби»нинг ёзги трансфер бомбалари, жаҳон футболидаги энг қиммат келишувлар ва севимли жамоаларингиз лагеридан олинган эксклюзив инсайдларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Флорентино ПересРеал МадридВитиньяПСЖМайкл Олисе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди