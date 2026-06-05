Томас Тухел Жуд Беллингем ва Гарри Кейнни захирага ўтказиб қўйиши мумкин

·81·Спорт
Томас Тухел Жуд Беллингем ва Гарри Кейнни захирага ўтказиб қўйиши мумкин

Англия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Ники Батт Жуд Беллингемни огоҳлантириб, янги бош мураббий Томас Тухел бўлажак Жаҳон чемпионатида футболчиларнинг обрў-эътиборига қараб ўтирмаслигини таъкидлади. Баттнинг фикрича, Астон Вилла юлдузи Морган Рожерс ўзининг ўзгача ўйин услуби билан Беллингэм ва Гарри Кейн каби суперюлдузларни ортда қолдириб кетиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Собиқ футболчи 2026-йилги мундиалда Томас Тухел ёмон спорт формасида бўлган юлдузларни таркибдан четлатишда иккиланиб ўтирмаслигини даъво қилмоқда. Агар Реал Мадрид ярим ҳимоячиси турнир бошида ўз ўйинини топа олмаса, Морган Рожерс асосий таркибда унинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Беллингэм ушбу мусобақага жароҳатлар билан боғлиқ қийин мавсумдан сўнг етиб келади.

Морган Рожерс эса Астон Вилла сафида ажойиб мавсумни ўтказиб, жамоасининг Европа лигаси ғолиблигига ва Англия Премер-лигасида тўртинчи ўринни эгаллашига катта ҳисса қўшди. 23 ёшли футболчи барча мусобақаларда 13 та гол ва 11 та ассист қайд этди. Унинг терма жамоадаги нуфузи ҳам ошиб бормоқда ва у Тухел жамоасининг асосий кашфиётига айланиши мумкин.

Ники Батт Паддй Повер нашрига берган интервюсида Рожерснинг тактик устунликларини алоҳида қайд этди. Унинг сўзларига кўра, Гарри Кейн, Деклан Райс, Букайо Сака ва Жуд Беллингем асосий юлдузлар бўлса-да, айнан Рожерс турнирнинг энг ёрқин ўйинчисига айланиши эҳтимоли юқори. Айниқса, рақиблар ҳимояда зич ўйнаганида, унинг жарима майдончаси ташқарисидан йўллайдиган зарбалари қўл келиши мумкин.

Томас ТухелЖуд БеллингемРеал МадридАнглияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди