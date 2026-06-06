«Атлетико» клуби таркибни етти нафар янги футболчи билан кучайтиради

·746·Спорт
«Атлетико» клуби таркибни етти нафар янги футболчи билан кучайтиради

Европа яшил майдонларида навбатдаги мавсум якунланиб, қизғин трансфер мавсуми бошланмоқда. Бу борада айниқса Испания Ла Лигаси грандларидан бири — «Атлетико Мадрид» клуби жуда катта масштабдаги ислоҳотларга қўл уриш арафасида турибди. Аргентиналик тажрибали мутахассис Диего Симеоне бошқарувидаги «матрасчилар» янги мавсум стартидан аввал жамоа таркибини тубдан янгилаш ва кучайтиришни асосий вазифа этиб белгилаган.

Инсайдерлик хабарларига кўра, Мадрид клубининг спорт директори Матеу Алемани ёзги трансферлар ойнасида нақд етти нафар юқори савияли ижрочини жамоага олиб келиш устида қизғин иш олиб бормоқда.

Мадридликларнинг шорт-листи ва асосий нишонлари

Матеу Алеманининг режасига кўра, жамоанинг ҳар бир чизиғи жиддий равишда рақобатбардош ҳолатга келтирилиши лозим. Клуб айни дамда қуйидаги позициялар учун муносиб номзодларни қидирмоқда:

  • Ҳимоя чизиғи учун: Битта марказий ва битта чап қанот ҳимоячиси.

  • Ярим ҳимоя ва қанотлар: Битта марказий ярим ҳимоячи ҳамда ҳужумкорликни ошириш учун икки нафар тезкор вингер.

  • Ҳужум кучи: Битта соф марказий ҳужумчи ва яқиндагина жамоани тарк этган Антуан Гризманннинг ўрнини боса оладиган янги етакчи.

Кукурелья, Бернарду Силва ва Гонсалес трансферлари

«Атлетико» раҳбарияти шунчаки оддий футболчиларни эмас, балки Европа футболида ўз сўзини айтган юлдузларни Мадридга чорламоқда. Қуйидаги жадвалда клубнинг ёздаги энг асосий ва шов-шувли трансфер нишонлари билан танишишингиз мумкин:

Футболчининг исм-шарифи

Айни дамдаги клуби

«Атлетико»даги бўлажак позицияси / Мақоми

Марк Кукурелья

«Челси»

Чап қанот мудофаасини мустаҳкамлаш учун асосий номзод.

Бернарду Силва

«Манчестер Сити»

«Орландо»га кетган Антуан Гризманннинг ҳақиқий вориси.

Николас Гонсалес

«Ювентус»

Ўтган мавсумни ижарада ўтказган футболчининг трансфер ҳуқуқи тўлиқ сотиб олинади.

Гризманннинг МЛС (АҚШ) вакили «Орландо» сафига кўчиб ўтиши мадридликлар ҳужумкорлигига катта таъсир ўтказмасдан қолмайди. Шу сабабли «Манчестер Сити» билан кўплаб совринларни ютган Бернарду Силва трансферига Диего Симеоне шахсан қизиқиш билдирмоқда.

Замин шарҳи: Диего Симеоненинг «Атлетико»да қурган узоқ йиллик тизими янги қон қуйилишига муҳтож эди. Матеу Алемани каби тажрибали спорт директорининг жамоага келиши ва трансфер бозоридаги дадил қадамлари мадридликларнинг амбицияси ҳали ҳам юқори эканлигини кўрсатади. Кукурелья ва Бернарду Силва каби АПЛ юлдузларининг Мадридга кўчиб ўтиши нафақат «Атлетико»ни, балки бутун Ла Лиганинг жозибадорлигини ошириши табиий. Янги мавсумда «Ванда Метрополитано»да мутлақо янги ва шиддатли жамоани кўришимиз кутилмоқда.

Европа футболининг энг шов-шувли трансфер янгиликлари, «Атлетико Мадрид» ва бошқа грандларнинг ёзги режалари ҳамда эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Атлетико МадридДиего СимеонеМатеу АлеманиМарк КукурельяБернарду Силва
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиБугун, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Бугун, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиБугун, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБугун, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиБугун, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Бугун, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди