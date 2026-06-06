«Атлетико» клуби таркибни етти нафар янги футболчи билан кучайтиради
Европа яшил майдонларида навбатдаги мавсум якунланиб, қизғин трансфер мавсуми бошланмоқда. Бу борада айниқса Испания Ла Лигаси грандларидан бири — «Атлетико Мадрид» клуби жуда катта масштабдаги ислоҳотларга қўл уриш арафасида турибди. Аргентиналик тажрибали мутахассис Диего Симеоне бошқарувидаги «матрасчилар» янги мавсум стартидан аввал жамоа таркибини тубдан янгилаш ва кучайтиришни асосий вазифа этиб белгилаган.
Инсайдерлик хабарларига кўра, Мадрид клубининг спорт директори Матеу Алемани ёзги трансферлар ойнасида нақд етти нафар юқори савияли ижрочини жамоага олиб келиш устида қизғин иш олиб бормоқда.
Мадридликларнинг шорт-листи ва асосий нишонлари
Матеу Алеманининг режасига кўра, жамоанинг ҳар бир чизиғи жиддий равишда рақобатбардош ҳолатга келтирилиши лозим. Клуб айни дамда қуйидаги позициялар учун муносиб номзодларни қидирмоқда:
Ҳимоя чизиғи учун: Битта марказий ва битта чап қанот ҳимоячиси.
Ярим ҳимоя ва қанотлар: Битта марказий ярим ҳимоячи ҳамда ҳужумкорликни ошириш учун икки нафар тезкор вингер.
Ҳужум кучи: Битта соф марказий ҳужумчи ва яқиндагина жамоани тарк этган Антуан Гризманннинг ўрнини боса оладиган янги етакчи.
Кукурелья, Бернарду Силва ва Гонсалес трансферлари
«Атлетико» раҳбарияти шунчаки оддий футболчиларни эмас, балки Европа футболида ўз сўзини айтган юлдузларни Мадридга чорламоқда. Қуйидаги жадвалда клубнинг ёздаги энг асосий ва шов-шувли трансфер нишонлари билан танишишингиз мумкин:
Футболчининг исм-шарифи
Айни дамдаги клуби
«Атлетико»даги бўлажак позицияси / Мақоми
Марк Кукурелья
«Челси»
Чап қанот мудофаасини мустаҳкамлаш учун асосий номзод.
Бернарду Силва
«Манчестер Сити»
«Орландо»га кетган Антуан Гризманннинг ҳақиқий вориси.
Николас Гонсалес
«Ювентус»
Ўтган мавсумни ижарада ўтказган футболчининг трансфер ҳуқуқи тўлиқ сотиб олинади.
Гризманннинг МЛС (АҚШ) вакили «Орландо» сафига кўчиб ўтиши мадридликлар ҳужумкорлигига катта таъсир ўтказмасдан қолмайди. Шу сабабли «Манчестер Сити» билан кўплаб совринларни ютган Бернарду Силва трансферига Диего Симеоне шахсан қизиқиш билдирмоқда.
Замин шарҳи: Диего Симеоненинг «Атлетико»да қурган узоқ йиллик тизими янги қон қуйилишига муҳтож эди. Матеу Алемани каби тажрибали спорт директорининг жамоага келиши ва трансфер бозоридаги дадил қадамлари мадридликларнинг амбицияси ҳали ҳам юқори эканлигини кўрсатади. Кукурелья ва Бернарду Силва каби АПЛ юлдузларининг Мадридга кўчиб ўтиши нафақат «Атлетико»ни, балки бутун Ла Лиганинг жозибадорлигини ошириши табиий. Янги мавсумда «Ванда Метрополитано»да мутлақо янги ва шиддатли жамоани кўришимиз кутилмоқда.
Европа футболининг энг шов-шувли трансфер янгиликлари, «Атлетико Мадрид» ва бошқа грандларнинг ёзги режалари ҳамда эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…