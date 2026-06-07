Бернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкин

·0·Спорт
Бернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкин

Европа трансфер бозорида ёзги мавсум бошланиши арафасида ҳақиқий "портлаш" юз бериши кутилмоқда. Футбол оламидаги энг маҳоратли ва ақлли яримҳимоячилардан бири, айни дамда «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилаётган Бернарду Силва фаолиятида кескин бурилиш қилиш арафасида турибди. Испаниянинг нуфузли ва ишончли спорт нашрларидан бири ҳисобланган AS тарқатган хабарга кўра, португалиялик юлдуз Мадриднинг «Реал» клубидан жиддий чорлов олиши мумкин.

Бу трансфернинг амалга ошиши Мадрид грандининг мураббийлик курсисидаги кутилаётган катта ўзгаришга бевосита боғлиқ бўлиб турибди.

Моуринио омили ва трансферлар жанги

Агар «Қироллик клуби» раҳбарияти тажрибали ва машҳур мутахассис Жозе Моуринио билан расмий шартнома имзолайдиган бўлса, португалиялик мураббий биринчи навбатда ўз ватандоши, айни пайтда 31 ёшни қаршилаган Бернарду Силвани жамоага олиб келишни талаб қилади.

Бироқ Силва учун курашда «Реал» ягона даъвогар эмас. Футболчи атрофидаги қизиқишлар занжири жуда кенг:

  • «Барселона» яқин эди: Бундан бироз аввалроқ футболчи Каталония клубига ўтишга жуда яқин келгани, жамоа бош мураббийи Ҳанси Флик ҳам ушбу трансферга яшил чироқ ёққани ҳақида хабарлар берилганди.

  • Мадриднинг бошқа клуби: «Атлетико Мадрид» ҳам португалиялик плеймейкерни ўз таркибида кўришни истамоқда.

  • Қадрдон жамоа: Футболчининг тарбияланувчиси ҳисобланган Лиссабоннинг «Бенфика» клуби ҳам уни ортга қайтариш пайида.

  • Глобал қизиқиш: Булардан ташқари, Туркия, Франция, Италия ҳамда Саудия Арабистонининг бадавлат клублари Силвага сердаромад шартномалар таклиф қилишга тайёр туришибди.

Силванинг якунланган мавсумдаги статистикаси

Бернарду Силванинг «шаҳарликлар» сафида ўтган мавсумда кўрсатган натижалари ҳануз юқори даражада эканлигини исботлайди. Унинг кўрсаткичлари қуйидаги интеграциялашган жадвалда акс этган:

Кўрсаткич тури

Мавсум давомидаги натижа

Умумий таҳлил

Жами учрашувлар

53 та ўйин

Барча турнирларда жамоанинг асосий ва алмаштириб бўлмас фигураси бўлди.

Урилган голлар

3 та гол

Ҳужумларни ташкил қилишда фаол қатнашди.

Голли узатмалар

5 та ассист

Шерикларини қулай имкониятларга чиқаришда етакчилик қилди.

Замин шарҳи: Бернарду Силва — замонавий футболда исталган топ-клубнинг ўйинини кучайтира оладиган ноёб иқтидор эгаси. Унинг «Манчестер Сити» билан кўплаб совринларни ютиб бўлгани ва янги чақириқларга шайлиги трансфер миш-мишларини янада жонлантирмоқда. Жозе Моуринионинг «Реал»га қайтиши эҳтимоли ва у билан бирга Силванинг Мадридга кўчиб ўтиши ёзнинг энг шов-шувли воқеасига айланиши ҳеч гап эмас. Зеро, Ҳанси Флик «Барселона»си ҳам бундай тайёр юлдузни Мадридга осонликча бой бериб қўймасликка ҳаракат қилади. Кузатамиз, воқеалар ривожи ҳақиқий интригага бой бўлиши аниқ!

Европа футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, топ-клублардаги мураббийлик ротациялари ва севимли юлдузларингиз ҳаётига оид эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиАнглия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:04Португалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиПортугалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 02:57Англия Янги Зеландияни мағлуб этди: Гарри Кейн яна гол урдиАнглия Янги Зеландияни мағлуб этди: Гарри Кейн яна гол урдиБугун, 22:14Мирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табрикладиМирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табрикладиБугун, 19:21Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди