Бернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкин
Европа трансфер бозорида ёзги мавсум бошланиши арафасида ҳақиқий "портлаш" юз бериши кутилмоқда. Футбол оламидаги энг маҳоратли ва ақлли яримҳимоячилардан бири, айни дамда «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилаётган Бернарду Силва фаолиятида кескин бурилиш қилиш арафасида турибди. Испаниянинг нуфузли ва ишончли спорт нашрларидан бири ҳисобланган AS тарқатган хабарга кўра, португалиялик юлдуз Мадриднинг «Реал» клубидан жиддий чорлов олиши мумкин.
Бу трансфернинг амалга ошиши Мадрид грандининг мураббийлик курсисидаги кутилаётган катта ўзгаришга бевосита боғлиқ бўлиб турибди.
Моуринио омили ва трансферлар жанги
Агар «Қироллик клуби» раҳбарияти тажрибали ва машҳур мутахассис Жозе Моуринио билан расмий шартнома имзолайдиган бўлса, португалиялик мураббий биринчи навбатда ўз ватандоши, айни пайтда 31 ёшни қаршилаган Бернарду Силвани жамоага олиб келишни талаб қилади.
Бироқ Силва учун курашда «Реал» ягона даъвогар эмас. Футболчи атрофидаги қизиқишлар занжири жуда кенг:
«Барселона» яқин эди: Бундан бироз аввалроқ футболчи Каталония клубига ўтишга жуда яқин келгани, жамоа бош мураббийи Ҳанси Флик ҳам ушбу трансферга яшил чироқ ёққани ҳақида хабарлар берилганди.
Мадриднинг бошқа клуби: «Атлетико Мадрид» ҳам португалиялик плеймейкерни ўз таркибида кўришни истамоқда.
Қадрдон жамоа: Футболчининг тарбияланувчиси ҳисобланган Лиссабоннинг «Бенфика» клуби ҳам уни ортга қайтариш пайида.
Глобал қизиқиш: Булардан ташқари, Туркия, Франция, Италия ҳамда Саудия Арабистонининг бадавлат клублари Силвага сердаромад шартномалар таклиф қилишга тайёр туришибди.
Силванинг якунланган мавсумдаги статистикаси
Бернарду Силванинг «шаҳарликлар» сафида ўтган мавсумда кўрсатган натижалари ҳануз юқори даражада эканлигини исботлайди. Унинг кўрсаткичлари қуйидаги интеграциялашган жадвалда акс этган:
Кўрсаткич тури
Мавсум давомидаги натижа
Умумий таҳлил
Жами учрашувлар
53 та ўйин
Барча турнирларда жамоанинг асосий ва алмаштириб бўлмас фигураси бўлди.
Урилган голлар
3 та гол
Ҳужумларни ташкил қилишда фаол қатнашди.
Голли узатмалар
5 та ассист
Шерикларини қулай имкониятларга чиқаришда етакчилик қилди.
Замин шарҳи: Бернарду Силва — замонавий футболда исталган топ-клубнинг ўйинини кучайтира оладиган ноёб иқтидор эгаси. Унинг «Манчестер Сити» билан кўплаб совринларни ютиб бўлгани ва янги чақириқларга шайлиги трансфер миш-мишларини янада жонлантирмоқда. Жозе Моуринионинг «Реал»га қайтиши эҳтимоли ва у билан бирга Силванинг Мадридга кўчиб ўтиши ёзнинг энг шов-шувли воқеасига айланиши ҳеч гап эмас. Зеро, Ҳанси Флик «Барселона»си ҳам бундай тайёр юлдузни Мадридга осонликча бой бериб қўймасликка ҳаракат қилади. Кузатамиз, воқеалар ривожи ҳақиқий интригага бой бўлиши аниқ!
Европа футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, топ-клублардаги мураббийлик ротациялари ва севимли юлдузларингиз ҳаётига оид эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…