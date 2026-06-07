Килиан Мбаппе ва Жаҳон чемпионати: Реал Мадрид юлдузи учун нажот турнири

·76·Спорт
Килиан Мбаппе ва Жаҳон чемпионати: Реал Мадрид юлдузи учун нажот турнири

2026-йилги Жаҳон чемпионати бошланишига саноқли кунлар қолаётган бўлса-да, Килиан Мбаппе атрофидаги шов-шувлар кутилганидан пастроқ. Бунга сабаб сифатида ҳужумчининг Реал Мадрид сафидаги омадсиз мавсумини кўрсатиш мумкин. Бернабеу мухлислари билан муносабатлари ёмонлашган футболчи учун Шимолий Америкадаги турнир ўзини қайта кашф этиш ва клубдаги босимдан қутулиш учун ажойиб имкониятдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе якунланган мавсумда сермаҳсуллик кўрсатган бўлса-да, бирорта йирик совринга эга чиқа олмади. Мадрид клуби ичидаги можаролар ва раҳбарият билан юзага келган тушунмовчиликлар фонида у мухлислар назаридан қолди. Эндиликда 27 ёшли ҳужумчи бор эътиборини Франция терма жамоасига қаратиб, 2022-йилги финалдаги мағлубият аламини олиш ва жаҳон тожини қайтаришни мақсад қилган.

Статистикага назар ташласак, Мбаппе Ла Лигада 25 та, Чемпионлар лигаси ва Испания кубогида эса 17 та гол уриб, умумий 40 талик довонни забт этди. Бироқ мавсумнинг иккинчи ярми у учун анча оғир кечди. Феврал ойидан бошлаб жароҳатлар ва вақтинчалик бош мураббий Альваро Арбелоа билан юзага келган совуқ муносабатлар туфайли у бор-йўғи 4 бор рақиблар дарвозасини ишғол қила олди.

Реал Мадрид учун бу кетма-кет иккинчи совринсиз мавсум бўлди. 2024-йилда Пари Сен-Жермен клубидан эркин агент сифатида кўчиб ўтган Мбаппе ҳали ҳам Мадридда ўз ўрнини тўлиқ топа олгани йўқ. Шунга қарамай, Жаҳон чемпионати — бу унинг севимли майдони ва у Шимолий Америкада яна бир бор тарих ёзишга тайёр.

Килиан МбаппеРеал МадридФранцияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиЭнцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиБугун, 08:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)