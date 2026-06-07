Туркия терма жамоаси ўртоқлик баҳсида Венесуэла устидан ғалаба қозонди

·79·Спорт
Туркия терма жамоаси ўртоқлик баҳсида Венесуэла устидан ғалаба қозонди

Шимолий Америка яшил майдонларида бошланишига саноқли кунлар қолган футбол бўйича тарихий Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) олдидан қитъалар аро назорат баҳслари ўзининг қизғин палласига кирди. Худди шундай муҳим ва шиддатли тайёргарлик учрашувларидан бири Европа қитъаси вакили Туркия ҳамда Жанубий Американинг ноқулай рақибларидан бири бўлган Венесуэла терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтди.

6 июндан 7 июнга ўтар кечаси океан ортида ташкил этилган ушбу баҳс бўлажак Мундиал олдидан турк дунёси футбол ишқибозларига ҳақиқий байрам кайфиятини улашди.

«Чейз Стэдиум»даги шиддатли ва иродали кураш

Глобал футбол форумига мезбонлик қиладиган АҚШнинг Форт-Лодердейл шаҳрида жойлашган машҳур “Чейз Стэдиум” аренаси ушбу халқаро ўйинга гувоҳ бўлди. Учрашув кутилганидек иккала жамоанинг фаол ҳужумлари билан бошланди:

  • Илк зарба рақибдан: Ўйиннинг дебюти жанубий америкаликлар учун омадли келди. Учрашувнинг 14-дақиқасидаёқ Теласко Сеговия томонидан етказиб берилган аниқ пасдан унумли фойдаланган Венесуэла терма жамоаси форварди Глейкер Мендоса Туркия дарвозасини ишғол этиб, ҳисобни очди.

  • Мувозанатнинг тикланиши: Бундай кутилмаган стартдан сўнг туркияликлар катта куч билан олдинга интилишди. Биринчи бўлим тугаши арафасида, яъни 44-дақиқада Бариш Алпер Йилмаз рақиб ҳимоясини ёриб ўтиб, мувозанатни тиклади ва жамоасини танаффусга хотиржамлик билан чиқиб кетишини таъминлади.

Арда Гюлернинг супер паси ва ғалаба голи

Иккинчи бўлимда Винченцо Монтелла шогирдлари ташаббусни бутунлай ўз қўлларига олишди. Тезкор комбинациялар ва ҳужумкор ўйин тез орада ўз самарасини берди.

Майдонда жавлон урган ёш юлдуз, Мадриднинг «Реал» клуби аъзоси Арда Гюлер ўзининг заргарона ва юқори маҳорат билан ижро этган голли узатмаси орқали Юнус Акгюнни қулай позицияга чиқарди. Юнус эса имкониятдан бехато фойдаланиб, Венесуэла дарвозасига ўйиннинг якуний ва «ойдинлик» киритувчи голини йўллади — 2:1!

Туркияни Мундиалда кимлар кутмоқда?

Ушбу муваффақиятли назорат баҳсидан сўнг, Туркия терма жамоаси АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган, жорий йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар давом этадиган ЖЧ-2026 сафарига чинакам юқори кайфиятда йўл олади. Қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда турк маҳаллий жамоасининг Мундиал гуруҳ босқичидаги рақиблари жой олган:

Мусобақа гуруҳи

Иштирокчи жамоа

Вакилларимизнинг рақиблари

Бўлажак турнир ҳолати

«D» гуруҳи

Туркия

Австралия


Парагвай


АҚШ

Тарихий глобал чемпионатда чемпионлик ва кейинги босқич учун курашади.

Эслатиб ўтиш жоизки, ушбу учрашувда уларга жиддий қаршилик кўрсатган Венесуэла терма жамоаси Жанубий Америка минтақасидаги ўта мураккаб саралаш босқичидан ўта олмаган ва ушбу жаҳон чемпионатини шунчаки мухлис сифатида кузатишга мажбур.

Замин шарҳи: Туркия миллий терма жамоасининг Венесуэлага қарши намойиш этган мазмунли ўйини уларнинг бўлажак Мундиалга ҳар томонлама тайёр эканликларини яққол кўрсатиб берди. Биринчи бўлиб гол ўтказиб юборилганига қарамай, ирода намойиш этилиб, ғалабанинг илиб кетилиши жамоада кучли характер шаклланганидан далолатдир. Айниқса, Арда Гюлер ва Юнус Акгюн каби ижрочиларнинг маҳорати «D» гуруҳида Австралия, Парагвай ва мезбон АҚШга қарши кечадиган баҳсларда туркларнинг имкониятларини сезиларли даражада ошириши шубҳасиз. Биз ҳам ўз навбатида қардош Туркия терма жамоасига бўлажак дунё биринчилигида улкан зафарлар ва тарихий натижалар тилаб қоламиз!

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги кундалиги, гуруҳ босқичи тафсилотлари ва дунё футболи юлдузлари иштирокидаги эксклюзив репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ТуркияВенесуэлаАрда ГюлерРеалФорт-Лодердейл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмадиЭронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмадиБугун, 11:20Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)