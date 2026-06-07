Туркия терма жамоаси ўртоқлик баҳсида Венесуэла устидан ғалаба қозонди
Шимолий Америка яшил майдонларида бошланишига саноқли кунлар қолган футбол бўйича тарихий Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) олдидан қитъалар аро назорат баҳслари ўзининг қизғин палласига кирди. Худди шундай муҳим ва шиддатли тайёргарлик учрашувларидан бири Европа қитъаси вакили Туркия ҳамда Жанубий Американинг ноқулай рақибларидан бири бўлган Венесуэла терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтди.
6 июндан 7 июнга ўтар кечаси океан ортида ташкил этилган ушбу баҳс бўлажак Мундиал олдидан турк дунёси футбол ишқибозларига ҳақиқий байрам кайфиятини улашди.
«Чейз Стэдиум»даги шиддатли ва иродали кураш
Глобал футбол форумига мезбонлик қиладиган АҚШнинг Форт-Лодердейл шаҳрида жойлашган машҳур “Чейз Стэдиум” аренаси ушбу халқаро ўйинга гувоҳ бўлди. Учрашув кутилганидек иккала жамоанинг фаол ҳужумлари билан бошланди:
Илк зарба рақибдан: Ўйиннинг дебюти жанубий америкаликлар учун омадли келди. Учрашувнинг 14-дақиқасидаёқ Теласко Сеговия томонидан етказиб берилган аниқ пасдан унумли фойдаланган Венесуэла терма жамоаси форварди Глейкер Мендоса Туркия дарвозасини ишғол этиб, ҳисобни очди.
Мувозанатнинг тикланиши: Бундай кутилмаган стартдан сўнг туркияликлар катта куч билан олдинга интилишди. Биринчи бўлим тугаши арафасида, яъни 44-дақиқада Бариш Алпер Йилмаз рақиб ҳимоясини ёриб ўтиб, мувозанатни тиклади ва жамоасини танаффусга хотиржамлик билан чиқиб кетишини таъминлади.
Арда Гюлернинг супер паси ва ғалаба голи
Иккинчи бўлимда Винченцо Монтелла шогирдлари ташаббусни бутунлай ўз қўлларига олишди. Тезкор комбинациялар ва ҳужумкор ўйин тез орада ўз самарасини берди.
Майдонда жавлон урган ёш юлдуз, Мадриднинг «Реал» клуби аъзоси Арда Гюлер ўзининг заргарона ва юқори маҳорат билан ижро этган голли узатмаси орқали Юнус Акгюнни қулай позицияга чиқарди. Юнус эса имкониятдан бехато фойдаланиб, Венесуэла дарвозасига ўйиннинг якуний ва «ойдинлик» киритувчи голини йўллади — 2:1!
Туркияни Мундиалда кимлар кутмоқда?
Ушбу муваффақиятли назорат баҳсидан сўнг, Туркия терма жамоаси АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган, жорий йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар давом этадиган ЖЧ-2026 сафарига чинакам юқори кайфиятда йўл олади. Қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда турк маҳаллий жамоасининг Мундиал гуруҳ босқичидаги рақиблари жой олган:
Мусобақа гуруҳи
Иштирокчи жамоа
Вакилларимизнинг рақиблари
Бўлажак турнир ҳолати
«D» гуруҳи
Туркия
Австралия
Парагвай
АҚШ
Тарихий глобал чемпионатда чемпионлик ва кейинги босқич учун курашади.
Эслатиб ўтиш жоизки, ушбу учрашувда уларга жиддий қаршилик кўрсатган Венесуэла терма жамоаси Жанубий Америка минтақасидаги ўта мураккаб саралаш босқичидан ўта олмаган ва ушбу жаҳон чемпионатини шунчаки мухлис сифатида кузатишга мажбур.
Замин шарҳи: Туркия миллий терма жамоасининг Венесуэлага қарши намойиш этган мазмунли ўйини уларнинг бўлажак Мундиалга ҳар томонлама тайёр эканликларини яққол кўрсатиб берди. Биринчи бўлиб гол ўтказиб юборилганига қарамай, ирода намойиш этилиб, ғалабанинг илиб кетилиши жамоада кучли характер шаклланганидан далолатдир. Айниқса, Арда Гюлер ва Юнус Акгюн каби ижрочиларнинг маҳорати «D» гуруҳида Австралия, Парагвай ва мезбон АҚШга қарши кечадиган баҳсларда туркларнинг имкониятларини сезиларли даражада ошириши шубҳасиз. Биз ҳам ўз навбатида қардош Туркия терма жамоасига бўлажак дунё биринчилигида улкан зафарлар ва тарихий натижалар тилаб қоламиз!
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги кундалиги, гуруҳ босқичи тафсилотлари ва дунё футболи юлдузлари иштирокидаги эксклюзив репортажларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…