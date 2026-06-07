Фабио Каннаваро мундиалга тайёргарликдаги қийинчиликларни очиқ айтди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати стартига тайёргарликни давом эттирмоқда. Мундиал олдидан ҳар бир машғулот, ҳар бир йиғин ва ҳар бир футболчининг жисмоний ҳолати алоҳида аҳамият касб этаётган бир пайтда бош мураббий ЎФА матбуот хизматига интервью бериб, жамоадаги ҳозирги вазият ҳақида фикр билдирди.
Мураббийнинг таъкидлашича, тайёргарлик жараёни аввалдан белгиланган режа асосида давом этмоқда. Бироқ бу жараён осон кечмаётгани ҳам яширилмади. Жамоа штаби айрим футболчиларнинг ўйин амалиёти, жисмоний ҳолати ва жароҳатдан кейинги тикланиши билан боғлиқ бир қатор масалалар устида ишламоқда.
“Тайёргарлик жараёни режамиз асосида давом этмоқда. Тўғри, осон бўлаётгани йўқ. Бунга бир нечта сабаблар бор”, — деди Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи.
Унинг сўзларига кўра, асосий муаммолардан бири Эрон чемпионатида тўп тепаётган легионерлар билан боғлиқ. Айрим футболчилар 3-4 ой давомида расмий учрашувларда майдонга тушмаган. Бу эса уларнинг ўйин темпи, жисмоний тайёргарлиги ва рақобат ритмига таъсир қилган бўлиши мумкин.
“Масалан, Эрон чемпионатида ўйнаётган легионерларимиз 3-4 ой давомида расмий учрашувларда майдонга тушмади. Шунингдек, айрим футболчилар жароҳатдан тикланиш жараёнини бошдан кечирди”, — дея қўшимча қилди мураббий.
Жаҳон чемпионати каби катта турнир олдидан футболчиларнинг ўйин амалиёти жуда муҳим. Расмий баҳсларда иштирок этмаган ўйинчи машғулотда қанчалик ҳаракат қилмасин, ўйин темпига қайтиши учун вақт талаб этилади. Айниқса, мундиалда рақиблар тезкор, жисмонан бақувват ва ҳар бир хатодан фойдаланадиган жамоалар бўлади.
Шунингдек, айрим футболчиларнинг жароҳатдан тикланаётгани ҳам штаб учун алоҳида эътибор талаб қилади. Бундай пайтда мураббийлар ва тиббий гуруҳ футболчини тезроқ майдонга қайтариш билан бирга, уни ортиқча хавфга қўймаслик ўртасида тўғри мувозанат топиши керак. Чунки Жаҳон чемпионатида битта футболчининг соғлом ҳолати ҳам бутун жамоа режасига таъсир қилиши мумкин.
Бош мураббий ҳозирда ушбу масалалар босқичма-босқич ҳал қилинаётганини таъкидлади. Яъни жамоа бирданига идеал ҳолатга келиб қолмайди, лекин ҳар куни ишлаяпти, юкламалар режалаштирилмоқда ва футболчилар мундиал темпига мослаштирилмоқда.
“Ҳозир биз мана шу масалаларни босқичма-босқич ҳал қилиш устида ишлаяпмиз. Шунга қарамай, жамоанинг ишидан мамнунман”, — деди у.
Бу сўзлар миллий жамоадаги иш жараёнида реаллик ва ишонч бир вақтда борлигини кўрсатади. Мураббий қийинчиликларни инкор қилмаяпти, лекин футболчиларнинг муносабати, меҳнати ва йиғиндаги ишидан рози эканини ҳам очиқ айтмоқда.
Унинг таъкидлашича, йиғиннинг илк куниданоқ футболчилар бор кучини беришга ҳаракат қилмоқда. Қийинчиликлар, чарчоқ, ўйин амалиётидаги узилишлар ёки жароҳатдан кейинги ҳолатларга қарамай, жамоа аъзолари ўз устида ишлашга ва ривожланишга интилаяпти.
“Йиғиннинг илк кунидан бошлаб футболчилар бор кучини беришга ҳаракат қиляпти. Қийинчиликларга қарамасдан, улар ўз устида ишлаш ва ривожланишга интиляпти”, — деди бош мураббий.
Бу жиҳат Жаҳон чемпионати олдидан энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Чунки катта турнирда фақат маҳорат ёки номлар етарли эмас. Жамоа руҳи, интизом, меҳнатга муносабат ва бир мақсад атрофида бирлашиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихда илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этади. Шунинг учун бу тайёргарлик жараёни оддий йиғин эмас, балки бутун мамлакат футболи учун янги босқичга тайёргарлик ҳисобланади. Мураббийлар штаби футболчиларни нафақат жисмоний, балки руҳий ва тактик жиҳатдан ҳам катта саҳнага олиб чиқиши керак.
Олдинда вакилларимизни кучли рақиблар кутиб турибди. Жаҳон чемпионатида ҳар бир ўйин алоҳида синов бўлади. Бундай мусобақада майдонга тўлиқ тайёр ҳолатда чиқиш учун ҳозирги йиғиндаги ҳар бир кундан максимал фойдаланиш зарур.
Мураббийнинг сўзларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, жамоа ҳали айрим муаммоларни ҳал қилиш жараёнида. Аммо энг муҳими — футболчиларда ишлаш истаги, ривожланишга интилиш ва миллий жамоа учун борини бериш хоҳиши бор.
Мундиал олдидан қийинчиликлар бўлиши табиий. Асосий масала — уларни вақтида тўғри бошқариш ва турнир стартигача жамоани оптимал ҳолатга олиб келиш. Ўзбекистон терма жамоаси учун энди ҳар бир машғулот, ҳар бир тикланиш куни ва ҳар бир тактик машқ олтинга тенг.
Мухлислар эса миллий жамоадан муносиб ўйин, характер ва катта саҳнада ўзбек футболи номини муносиб ҳимоя қилишни кутишмоқда. Тайёргарлик осон эмас, лекин тарих ҳам осон ёзилмайди. Энди ҳамма нарса меҳнат, сабр ва майдондаги жавобга боғлиқ.
…