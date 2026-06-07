Фабио Каннаваро мундиалга тайёргарликдаги қийинчиликларни очиқ айтди

·52·Спорт
Фабио Каннаваро мундиалга тайёргарликдаги қийинчиликларни очиқ айтди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати стартига тайёргарликни давом эттирмоқда. Мундиал олдидан ҳар бир машғулот, ҳар бир йиғин ва ҳар бир футболчининг жисмоний ҳолати алоҳида аҳамият касб этаётган бир пайтда бош мураббий ЎФА матбуот хизматига интервью бериб, жамоадаги ҳозирги вазият ҳақида фикр билдирди.

Мураббийнинг таъкидлашича, тайёргарлик жараёни аввалдан белгиланган режа асосида давом этмоқда. Бироқ бу жараён осон кечмаётгани ҳам яширилмади. Жамоа штаби айрим футболчиларнинг ўйин амалиёти, жисмоний ҳолати ва жароҳатдан кейинги тикланиши билан боғлиқ бир қатор масалалар устида ишламоқда.

“Тайёргарлик жараёни режамиз асосида давом этмоқда. Тўғри, осон бўлаётгани йўқ. Бунга бир нечта сабаблар бор”, — деди Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи.

Унинг сўзларига кўра, асосий муаммолардан бири Эрон чемпионатида тўп тепаётган легионерлар билан боғлиқ. Айрим футболчилар 3-4 ой давомида расмий учрашувларда майдонга тушмаган. Бу эса уларнинг ўйин темпи, жисмоний тайёргарлиги ва рақобат ритмига таъсир қилган бўлиши мумкин.

“Масалан, Эрон чемпионатида ўйнаётган легионерларимиз 3-4 ой давомида расмий учрашувларда майдонга тушмади. Шунингдек, айрим футболчилар жароҳатдан тикланиш жараёнини бошдан кечирди”, — дея қўшимча қилди мураббий.

Жаҳон чемпионати каби катта турнир олдидан футболчиларнинг ўйин амалиёти жуда муҳим. Расмий баҳсларда иштирок этмаган ўйинчи машғулотда қанчалик ҳаракат қилмасин, ўйин темпига қайтиши учун вақт талаб этилади. Айниқса, мундиалда рақиблар тезкор, жисмонан бақувват ва ҳар бир хатодан фойдаланадиган жамоалар бўлади.

Шунингдек, айрим футболчиларнинг жароҳатдан тикланаётгани ҳам штаб учун алоҳида эътибор талаб қилади. Бундай пайтда мураббийлар ва тиббий гуруҳ футболчини тезроқ майдонга қайтариш билан бирга, уни ортиқча хавфга қўймаслик ўртасида тўғри мувозанат топиши керак. Чунки Жаҳон чемпионатида битта футболчининг соғлом ҳолати ҳам бутун жамоа режасига таъсир қилиши мумкин.

Бош мураббий ҳозирда ушбу масалалар босқичма-босқич ҳал қилинаётганини таъкидлади. Яъни жамоа бирданига идеал ҳолатга келиб қолмайди, лекин ҳар куни ишлаяпти, юкламалар режалаштирилмоқда ва футболчилар мундиал темпига мослаштирилмоқда.

“Ҳозир биз мана шу масалаларни босқичма-босқич ҳал қилиш устида ишлаяпмиз. Шунга қарамай, жамоанинг ишидан мамнунман”, — деди у.

Бу сўзлар миллий жамоадаги иш жараёнида реаллик ва ишонч бир вақтда борлигини кўрсатади. Мураббий қийинчиликларни инкор қилмаяпти, лекин футболчиларнинг муносабати, меҳнати ва йиғиндаги ишидан рози эканини ҳам очиқ айтмоқда.

Унинг таъкидлашича, йиғиннинг илк куниданоқ футболчилар бор кучини беришга ҳаракат қилмоқда. Қийинчиликлар, чарчоқ, ўйин амалиётидаги узилишлар ёки жароҳатдан кейинги ҳолатларга қарамай, жамоа аъзолари ўз устида ишлашга ва ривожланишга интилаяпти.

“Йиғиннинг илк кунидан бошлаб футболчилар бор кучини беришга ҳаракат қиляпти. Қийинчиликларга қарамасдан, улар ўз устида ишлаш ва ривожланишга интиляпти”, — деди бош мураббий.

Бу жиҳат Жаҳон чемпионати олдидан энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Чунки катта турнирда фақат маҳорат ёки номлар етарли эмас. Жамоа руҳи, интизом, меҳнатга муносабат ва бир мақсад атрофида бирлашиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихда илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этади. Шунинг учун бу тайёргарлик жараёни оддий йиғин эмас, балки бутун мамлакат футболи учун янги босқичга тайёргарлик ҳисобланади. Мураббийлар штаби футболчиларни нафақат жисмоний, балки руҳий ва тактик жиҳатдан ҳам катта саҳнага олиб чиқиши керак.

Олдинда вакилларимизни кучли рақиблар кутиб турибди. Жаҳон чемпионатида ҳар бир ўйин алоҳида синов бўлади. Бундай мусобақада майдонга тўлиқ тайёр ҳолатда чиқиш учун ҳозирги йиғиндаги ҳар бир кундан максимал фойдаланиш зарур.

Мураббийнинг сўзларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, жамоа ҳали айрим муаммоларни ҳал қилиш жараёнида. Аммо энг муҳими — футболчиларда ишлаш истаги, ривожланишга интилиш ва миллий жамоа учун борини бериш хоҳиши бор.

Мундиал олдидан қийинчиликлар бўлиши табиий. Асосий масала — уларни вақтида тўғри бошқариш ва турнир стартигача жамоани оптимал ҳолатга олиб келиш. Ўзбекистон терма жамоаси учун энди ҳар бир машғулот, ҳар бир тикланиш куни ва ҳар бир тактик машқ олтинга тенг.

Мухлислар эса миллий жамоадан муносиб ўйин, характер ва катта саҳнада ўзбек футболи номини муносиб ҳимоя қилишни кутишмоқда. Тайёргарлик осон эмас, лекин тарих ҳам осон ёзилмайди. Энди ҳамма нарса меҳнат, сабр ва майдондаги жавобга боғлиқ.

Фабио КаннавароЎзбекистонИронФФЎЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиЭнцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчиБугун, 08:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)