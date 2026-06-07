Фабио Каннаваро Ўзбекистон терма жамоасининг режалари ҳақида гапирди
Бутун ўзбек халқи ва маҳаллий футбол ишқибозлари йиллар давомида интизорлик билан кутган, миллионлар ўйини тарихидаги энг буюк воқелик — ЖЧ-2026 стартига саноқли кунлар қолди. Океан орти яшил майдонларида ватанимиз шарафини ҳимоя қиладиган Ўзбекистон миллий терма жамоаси айни пайтда тайёргарликнинг энг сўнгги ҳал қилувчи босқичини ўтказмоқда.
Тарихий дебют олдидан миллий жамоамизнинг италиялик машҳур бош мураббийи, Жаҳон чемпиони Фабио Каннаваро Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизматига кенг қамровли ва самимий интервью берди. Унда тажрибали мутахассис жамоанинг ички фалсафаси, бўлажак турнирдан кутилаётган мақсадлар ва ўзбек футболининг келажакдаги узоқ муддатли стратегик режалари ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди.
Ёшлик шижоати ва тажриба уйғунлиги: Тўғри баланс
Италиялик бош мураббий ўз нутқида ҳозирги таркибни шунчаки бир марталик мусобақа учун эмас, балки келажак пойдевори сифатида шакллантираётганини алоҳида урғулади. Унинг фикрича, муваффақият калити ёшлик ва тажрибанинг ўзаро уйғунлигидадир:
«Биз ҳозирги кунда нафақат бугунги кун, балки миллий жамоанинг эртанги мустаҳкам пойдеворини ҳам барпо этяпмиз. Шу боисдан таркибимизда ёш, иқтидорли йигитлар ва кўпни кўрган тажрибали футболчилар ўртасида жуда аниқ, тўғри мувозанат (баланс) бўлиши шарт. Эски гвардия вакиллари ўзларининг халқаро майдондаги катта тажрибаларини ёшларга ўргатишлари лозим. Ёш авлод вакиллари учун эса мана шундай маҳоратли юлдузлар бор муҳитга кириб келиш жуда муҳим, сабаби бу уларнинг профессионал сифатида тезроқ ўсишига ва жамоага мослашишига катта ёрдам беради».
ЖЧ-2026 — Ривожланиш мактаби ва кейинги бош мақсад
Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионатига ҳақиқий реаллик кўзи билан қараётганини ва ушбу мусобақа ўзбек футболи учун қай даражада аҳамиятли эканини тизимли тарзда тушунтириб берди. Мураббийнинг стратегик режасини қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали аниқ тасаввур қилиш мумкин:
Мусобақа ва жараёнлар
Каннаваро белгилаган вазифалар
Кутилаётган натижа ва истиқбол
ЖЧ-2026 турнири
Биз учун энг аввало катта ўрганиш, тажриба тўплаш ва янги босқичга чиқиш имкониятидир.
Агар кучли рақиблар билан баҳсларда яхши натижалар қайд этсак, бундан жуда бахтиёр бўламиз.
Муваффақиятсизлик эҳтимоли
Мабодо натижалар кутилганидек бўлмаса, бу тушкунликка сабаб бўлмайди — бошлаган катта лойиҳамизни давом эттирамиз.
Йўл қўйилган хатолар устида ишлаб, таркибни янада кучайтирамиз.
Сентябрь ойидаги режа
Таркибга бутунлай янги кучларни, истеъдодли янги футболчиларни жалб қилиш бошланади.
Осиё кубогига жиддий ҳозирлик кўриш жараёнига старт берилади.
Жамоа устози сўзини якунлар экан, қитъа биринчилигининг аҳамиятини яна бир бор эслатиб ўтди: «Биз учун Жаҳон чемпионатидан кейинги энг муҳим ва бош мақсад — Осиё кубоги ҳисобланади. Биз мана шу чўққини забт этиш учун ҳам тизимли ишлашда давом этамиз».
Замин шарҳи: Фабио Каннаваронинг ушбу мулоҳазалари узоқни кўзлаб қилинган пухта стратегиядан далолат беради. Дунё футболи афсонаси Ўзбекистон терма жамоасига шунчаки муваққатиятли натижа учун эмас, балки тизимни бутунлай ислоҳ қилиш ва барқарорликни таъминлаш учун келганини кўрсатмоқда. ЖЧ-2026 биз учун тарихий тажриба майдони бўлади, ундаги ижобий натижа катта совға бўлса, омадсизлик ҳам катта дарс вазифасини ўтайди. Энг муҳими, Каннаваро бошчилигидаги йигитларимиз Осиё кубоги каби йирик мусобақаларда бош фаворитга айланиш пойдеворини ҳозирданоқ қўйишмоқда. Миллий жамоамизга бўлажак Мундиалда ва ундан кейинги турнирларда чин дилдан зафарлар тилаймиз!
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026даги тарихий юриши, Океан ортидан энг эксклюзив репортажлар ва юртимиз футболига оид энг қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…