Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқда

·65·Спорт
Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқда

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадларидан бири бўлган Жан Паул ван Ҳекке борасида рад жавобини олди. Брайтон жамоаси нидерландиялик ҳимоячи учун юборилган иккинчи расмий таклифни ҳам рад этди. Шимолий лондонликлар ўтган мавсумда муаммоларга дуч келган ҳимоя чизиғини кучайтиришга ҳаракат қилмоқда, бироқ "чиғаноқлар" музокараларда қатъий позицияни эгаллаб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Брайтон ижрочи директори Паул Барбер Тоттенхем томонидан бўлган қизиқиш ва рад этилган таклифларни тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, клуб ўзининг энг яхши футболчиларини арзон нархга қўйиб юбормоқчи эмас. 25 ёшли Жан Паул ван Ҳекке Англия Премер-лигаси доирасида ўзини кўрсата олган ва жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланган.

Гарчи футболчининг амалдаги шартномаси якунланишига бир йил қолган бўлса-да, Брайтон уни 50 миллион фунт стерлингдан камига сотмоқчи эмас. Паул Барбер талкСПОРТ нашрига берган интервюсида: "Биз Тоттенхемнинг сўнгги ҳафтадаги иккита таклифини рад этдик. Бизнинг мақсадимиз — Фабиан Ҳурзелер ихтиёрида кучли таркибни сақлаб қолиш ва Европа майдонларида муносиб иштирок этиш", — дея таъкидлади.

Жан Паул ван Ҳекке 2020-йилда НАК Бреда клубидан атиги 2 миллион фунт эвазига сотиб олинган эди. Ҳозирда унга нафақат Тоттенхем, балки Ливерпул ва Нюкасл каби клублар ҳам қизиқиш билдирмоқда. Брайтон раҳбарияти эса ёш иқтидорлар ва тажрибали ўйинчилар балансини сақлаб қолган ҳолда, турнир жадвалида юқори ўринлар учун курашишни режалаштирган.

ТоттенхемБрайтонАнглия Премер-лигасиТрансферларЖан Паул ван Ҳекке
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиБугун, 17:18Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакРой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакБугун, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)