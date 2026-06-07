Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...

·63·Спорт
Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...

Дунё футболи тарихидаги энг кучли ва тактик жиҳатдан мукаммал мутахассислардан бири, "Манчестер Сити" жамоасининг собиқ устози Хосеп Гвардиола фақатгина яшил майдондаги тактикалар билан чекланиб қолмай, балки бўш вақтларида бошқа спорт турларига, хусусан, гольфга жуда катта қизиқиш билдириши билан ҳам машҳур. Тажрибали испаниялик мураббий яқинда берган интервьюсида ўзининг яшил майсалардаги орзулари ва спорт оламининг қайси афсоналари билан биргаликда куч синашишни исташи ҳақида самимий дил изҳори қилди. Унинг машҳур спортчилар ва гольф оламига бўлган эҳтироми кўплаб мухлислар учун кутилмаган ва қизиқарли янгилик бўлди.

Гвардиоланинг мақсадлари ва у илҳомланадиган спорт юлдузлари ҳақидаги тафсилотларни қуйидагича баён этиш мумкин.

ГВАРДИОЛАНИНГ ГОЛЬФ МАЙДОНИДАГИ ОРЗУЛАР ТАРКИБИ

Пеп ўзи учун ҳақиқий афсона ҳисобланган, спорт оламида ўчмас из қолдирган шахслар билан бир ҳавода нафас олишни хоҳламоқда. Мураббийнинг дилидаги мақсадлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:

Илҳом манбаи бўлган спортчилар

Спорт тури ва эришган мақомлари

Гвардиоланинг улар ҳақидаги фикри ва истаги

Севе Баллестерос

Испаниялик машҳур гольф афсонаси (2011 йилда вафот этган).

Унинг ноёб шахсияти ва бетакрор ўйин услуби Пепни ҳаёти давомида жуда қаттиқ илҳомлантирган.

Майкл Жордан

Америкалик афсонавий баскетбол юлдузи, дунё спорти рамзи.

Жорданнинг гольфни жуда юқори даражада ва маҳорат билан ўйнашини эшитган ва у билан баҳслашишни истайди.

Нелли Корда

Сайёрамизнинг собиқ биринчи рақамли америкалик теннисчиси.

Пеп унинг спортдаги улкан муваффақиятларини доимий кузатади ва у билан ҳам майдонда учрашишдан мамнун бўлади.

Машҳур мураббийнинг сўзларини машҳур Sport.es портали кенг жамоатчиликка эълон қилди. Пеп Гвардиола бу борада ҳали ўз устида кўп ишлаши ва гольфдаги маҳоратини янада жиддий равишда ошириши кераклигини ҳам яшириб ўтирмади.

Майдондаги даҳонинг янги қирралари

Пеп Гвардиола каби тиним билмас, ҳар бир деталга алоҳида эътибор берадиган инсоннинг гольфга қизиқиши бежиз эмас. Зеро, гольф ҳам худди футбол каби юксак диққат-эътибор, совуққонлик ва аниқ геометрик ҳисоб-китобни талаб қилади. Мураббий футболдан ташқарида ҳам мана шундай буюк шахслардан мотивация олишда давом этмоқда.

Замин шарҳи: Футбол оламининг энг ақлли ва муваффақиятли мураббийларидан бири бўлган Пеп Гвардиоланинг бу қадар камтарлик билан бошқа спорт афсоналарига ҳавас қилиши чинакам таҳсинга лойиқ. Майкл Жордан ва Пеп Гвардиоланинг гольф майдонидаги тўқнашуви нафақат спорт, балки бутун дунё шоу-бизнеси учун ҳам йил воқеасига айланиши шубҳасиз. Футболда барча совринларни ютган Пеп энди гольфда ҳам чемпионлик ва идеалликка интилмоқда. Бу эса ундаги ғалаба қозониш ва ривожланиш иштиёқи ҳеч қачон сўнмаслигидан далолат беради. Умид қиламизки, Пеп тез орада ўз орзусига эришади ва биз Жордан ҳамда Гвардиоланинг биргаликдаги тарихий суратларини кўришга муяссар бўламиз!

Жаҳон спорти оламидаги энг қизиқарли воқеалар, юлдузлар ҳаётидаги кутилмаган янгиликлар ва энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Пеп ГвардиолаМанчестер СитиМайкл ЖорданСеве БаллестеросСпорт.es
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиДешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтардиБугун, 17:26Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиБугун, 17:18Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)