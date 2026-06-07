Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...
Дунё футболи тарихидаги энг кучли ва тактик жиҳатдан мукаммал мутахассислардан бири, "Манчестер Сити" жамоасининг собиқ устози Хосеп Гвардиола фақатгина яшил майдондаги тактикалар билан чекланиб қолмай, балки бўш вақтларида бошқа спорт турларига, хусусан, гольфга жуда катта қизиқиш билдириши билан ҳам машҳур. Тажрибали испаниялик мураббий яқинда берган интервьюсида ўзининг яшил майсалардаги орзулари ва спорт оламининг қайси афсоналари билан биргаликда куч синашишни исташи ҳақида самимий дил изҳори қилди. Унинг машҳур спортчилар ва гольф оламига бўлган эҳтироми кўплаб мухлислар учун кутилмаган ва қизиқарли янгилик бўлди.
Гвардиоланинг мақсадлари ва у илҳомланадиган спорт юлдузлари ҳақидаги тафсилотларни қуйидагича баён этиш мумкин.
ГВАРДИОЛАНИНГ ГОЛЬФ МАЙДОНИДАГИ ОРЗУЛАР ТАРКИБИ
Пеп ўзи учун ҳақиқий афсона ҳисобланган, спорт оламида ўчмас из қолдирган шахслар билан бир ҳавода нафас олишни хоҳламоқда. Мураббийнинг дилидаги мақсадлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:
Илҳом манбаи бўлган спортчилар
Спорт тури ва эришган мақомлари
Гвардиоланинг улар ҳақидаги фикри ва истаги
Испаниялик машҳур гольф афсонаси (2011 йилда вафот этган).
Унинг ноёб шахсияти ва бетакрор ўйин услуби Пепни ҳаёти давомида жуда қаттиқ илҳомлантирган.
Америкалик афсонавий баскетбол юлдузи, дунё спорти рамзи.
Жорданнинг гольфни жуда юқори даражада ва маҳорат билан ўйнашини эшитган ва у билан баҳслашишни истайди.
Нелли Корда
Сайёрамизнинг собиқ биринчи рақамли америкалик теннисчиси.
Пеп унинг спортдаги улкан муваффақиятларини доимий кузатади ва у билан ҳам майдонда учрашишдан мамнун бўлади.
Машҳур мураббийнинг сўзларини машҳур Sport.es портали кенг жамоатчиликка эълон қилди. Пеп Гвардиола бу борада ҳали ўз устида кўп ишлаши ва гольфдаги маҳоратини янада жиддий равишда ошириши кераклигини ҳам яшириб ўтирмади.
Майдондаги даҳонинг янги қирралари
Пеп Гвардиола каби тиним билмас, ҳар бир деталга алоҳида эътибор берадиган инсоннинг гольфга қизиқиши бежиз эмас. Зеро, гольф ҳам худди футбол каби юксак диққат-эътибор, совуққонлик ва аниқ геометрик ҳисоб-китобни талаб қилади. Мураббий футболдан ташқарида ҳам мана шундай буюк шахслардан мотивация олишда давом этмоқда.
Замин шарҳи: Футбол оламининг энг ақлли ва муваффақиятли мураббийларидан бири бўлган Пеп Гвардиоланинг бу қадар камтарлик билан бошқа спорт афсоналарига ҳавас қилиши чинакам таҳсинга лойиқ. Майкл Жордан ва Пеп Гвардиоланинг гольф майдонидаги тўқнашуви нафақат спорт, балки бутун дунё шоу-бизнеси учун ҳам йил воқеасига айланиши шубҳасиз. Футболда барча совринларни ютган Пеп энди гольфда ҳам чемпионлик ва идеалликка интилмоқда. Бу эса ундаги ғалаба қозониш ва ривожланиш иштиёқи ҳеч қачон сўнмаслигидан далолат беради. Умид қиламизки, Пеп тез орада ўз орзусига эришади ва биз Жордан ҳамда Гвардиоланинг биргаликдаги тарихий суратларини кўришга муяссар бўламиз!
Жаҳон спорти оламидаги энг қизиқарли воқеалар, юлдузлар ҳаётидаги кутилмаган янгиликлар ва энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…