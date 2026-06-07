Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди

·0·Спорт
Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди

Жаҳон футболининг энг қудратли ва совриндор грандларидан бири, амалдаги вице-чемпион Франция миллий терма жамоаси атрофидаги муҳокамалар ҳеч қачон тўхтамайди. Айниқса, жамоани узоқ йиллардан буён муваффақиятли бошқариб келаётган тажрибали мутахассис Дидье Дешамнинг тактик қарашлари тез-тез танқидчилар нишонига айланиб туради. Яқинлашиб келаётган Жаҳон чемпионати олдидан францияликлар устози машҳур La Gazzetta dello Sport нашри журналистлари билан суҳбатда ўзига нисбатан айтиладиган фикрларга қатъий ва самимий жавоб қайтарди. У жамоа ичидаги муҳит ҳамда футболчиларга бериладиган тактик эркинликлар ҳақида гапириб, ўз фалсафасини кенг жамоатчиликка тушунтириб берди.

ДЕШАМНИНГ ТАКТИК ФАЛСАФАСИ ВА ЖЧ-2026 ГУРУҲ ТАРКИБИ

Дидье Дешамнинг ўз ўйин услубига бўлган ишончи ҳамда яқин кунларда бошланадиган мундиалдаги рақиблари ҳақидаги тафсилотлар қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда батафсил баён этилган:

Мураббийнинг тактик принциплари

Футболчиларга бериладиган имкониятлар

ЖЧ-2026 турниридаги рақиблари (I гуруҳи)

Танқидларга муносабат:


Францияда уни кўпинча ҳимоявий ва эҳтиёткор ўйин кўрсатишда айблашади.

Чексиз эркинлик:


Мураббий майдонда шогирдларига ҳамиша жуда катта эркинлик беришини таъкидлади.

Сенегал — Африканинг энг шиддатли ва жисмонан бақувват жамоаси.

Мувозанатни сақлаш:


Бош мақсад — таркибдаги юлдузларнинг кучли томонларини бирлаштириб, рақибга муаммо туғдириш.

Ҳужумкор қанотлар:


Дешам ҳеч қачон қанот ҳимоячиларининг олдинга чиқиб, ҳужумни қўллаб-қувватлашига тўсқинлик қилмаган.

Ироқ — Осиё қитъасининг тиш-тирноғи билан курашадиган вакили.



Норвегия — Европанинг хавфли жамоаларидан бири.

Тажрибали мутахассиснинг фикрича, замонавий футболда фақатгина ҳужум ёки фақат ҳимоя билан ғалаба қозониб бўлмайди, балки майдонда идеал мувозанатни топиш энг муҳим омил ҳисобланади.

Франция навбатдаги чемпионлик сари отланмоқда

Эслатиб ўтамиз, АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида бўлиб ўтадиган дунё биринчилигида Франция терма жамоаси "I" гуруҳидан жой олган. Гарчи қоғозда францияликлар гуруҳ фаворити сифатида кўрилаётган бўлса-да, Сенегал ва Норвегия каби кучли ҳарактерга эга жамоаларга қарши баҳслар Дешам шогирдлари учун ҳақиқий синов бўлиши аниқ. Килиан Мбаппе ва унинг жамоадошлари Шимолий Америка қитъасида яна бир бор олтин медалларни қўлга киритиш учун бор кучларини ишга соладилар.

Замин шарҳи: Дидье Дешамни ҳар қанча танқид қилишмасин, у тарихда ҳам футболчи, ҳам мураббий сифатида Жаҳон чемпиони бўлган саноқли даҳолардан биридир. Унинг "футболчиларга эркинлик бераман" деган сўзлари ортида жамоадаги юлдузларнинг ички салоҳиятини тўғри йўналтира олиш маҳорати ётибди. Таркибда Мбаппе каби дунёнинг энг тезкор вингерлари бўлган жамоани кучли ҳимояга тиқиб қўйиш аҳмоқлик бўларди. Дешам эса мана шу мувозанатни жуда яхши ҳис қилади. ЖЧ-2026 босқичида Франциянинг Сенегал ёки Норвегияга қарши ўйинлари ҳақиқий тактикалар жангига айланиши шубҳасиз. Умид қиламизки, бу йилги мундиал бизга унутилмас ва голларга бой чиройли ўйинларни тақдим этади!

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги тафсилотлари, Дидье Дешам ва Франция терма жамоасининг кундаликлари ҳамда дунё футболига оид энг қайноқ, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиТаэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритдиБугун, 17:18Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)