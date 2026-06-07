Дешам Франциянинг ўйин услуби ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди
Жаҳон футболининг энг қудратли ва совриндор грандларидан бири, амалдаги вице-чемпион Франция миллий терма жамоаси атрофидаги муҳокамалар ҳеч қачон тўхтамайди. Айниқса, жамоани узоқ йиллардан буён муваффақиятли бошқариб келаётган тажрибали мутахассис Дидье Дешамнинг тактик қарашлари тез-тез танқидчилар нишонига айланиб туради. Яқинлашиб келаётган Жаҳон чемпионати олдидан францияликлар устози машҳур La Gazzetta dello Sport нашри журналистлари билан суҳбатда ўзига нисбатан айтиладиган фикрларга қатъий ва самимий жавоб қайтарди. У жамоа ичидаги муҳит ҳамда футболчиларга бериладиган тактик эркинликлар ҳақида гапириб, ўз фалсафасини кенг жамоатчиликка тушунтириб берди.
ДЕШАМНИНГ ТАКТИК ФАЛСАФАСИ ВА ЖЧ-2026 ГУРУҲ ТАРКИБИ
Дидье Дешамнинг ўз ўйин услубига бўлган ишончи ҳамда яқин кунларда бошланадиган мундиалдаги рақиблари ҳақидаги тафсилотлар қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда батафсил баён этилган:
Мураббийнинг тактик принциплари
Футболчиларга бериладиган имкониятлар
ЖЧ-2026 турниридаги рақиблари (I гуруҳи)
Танқидларга муносабат:
Францияда уни кўпинча ҳимоявий ва эҳтиёткор ўйин кўрсатишда айблашади.
Чексиз эркинлик:
Мураббий майдонда шогирдларига ҳамиша жуда катта эркинлик беришини таъкидлади.
Сенегал — Африканинг энг шиддатли ва жисмонан бақувват жамоаси.
Мувозанатни сақлаш:
Бош мақсад — таркибдаги юлдузларнинг кучли томонларини бирлаштириб, рақибга муаммо туғдириш.
Ҳужумкор қанотлар:
Дешам ҳеч қачон қанот ҳимоячиларининг олдинга чиқиб, ҳужумни қўллаб-қувватлашига тўсқинлик қилмаган.
Ироқ — Осиё қитъасининг тиш-тирноғи билан курашадиган вакили.
Норвегия — Европанинг хавфли жамоаларидан бири.
Тажрибали мутахассиснинг фикрича, замонавий футболда фақатгина ҳужум ёки фақат ҳимоя билан ғалаба қозониб бўлмайди, балки майдонда идеал мувозанатни топиш энг муҳим омил ҳисобланади.
Франция навбатдаги чемпионлик сари отланмоқда
Эслатиб ўтамиз, АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида бўлиб ўтадиган дунё биринчилигида Франция терма жамоаси "I" гуруҳидан жой олган. Гарчи қоғозда францияликлар гуруҳ фаворити сифатида кўрилаётган бўлса-да, Сенегал ва Норвегия каби кучли ҳарактерга эга жамоаларга қарши баҳслар Дешам шогирдлари учун ҳақиқий синов бўлиши аниқ. Килиан Мбаппе ва унинг жамоадошлари Шимолий Америка қитъасида яна бир бор олтин медалларни қўлга киритиш учун бор кучларини ишга соладилар.
Замин шарҳи: Дидье Дешамни ҳар қанча танқид қилишмасин, у тарихда ҳам футболчи, ҳам мураббий сифатида Жаҳон чемпиони бўлган саноқли даҳолардан биридир. Унинг "футболчиларга эркинлик бераман" деган сўзлари ортида жамоадаги юлдузларнинг ички салоҳиятини тўғри йўналтира олиш маҳорати ётибди. Таркибда Мбаппе каби дунёнинг энг тезкор вингерлари бўлган жамоани кучли ҳимояга тиқиб қўйиш аҳмоқлик бўларди. Дешам эса мана шу мувозанатни жуда яхши ҳис қилади. ЖЧ-2026 босқичида Франциянинг Сенегал ёки Норвегияга қарши ўйинлари ҳақиқий тактикалар жангига айланиши шубҳасиз. Умид қиламизки, бу йилги мундиал бизга унутилмас ва голларга бой чиройли ўйинларни тақдим этади!
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги тафсилотлари, Дидье Дешам ва Франция терма жамоасининг кундаликлари ҳамда дунё футболига оид энг қайноқ, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…