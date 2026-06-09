Манчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқда

·29·Спорт
Манчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқда

Манчестер Юнайтед жамоаси ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун йирик трансферни амалга оширишни режалаштирмоқда. Аргентина терма жамоаси аъзоси Олд Траффорд клубининг асосий мақсадига айланган, бироқ Спурс ёзги трансфер ойнасида ўзининг энг муҳим ўйинчиларидан бирини қўйиб юбормасликка ҳаракат қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аргентиналик журналист Гастон Эдулнинг хабар беришича, Манчестер Юнайтед Ромерони ҳимоядаги устувор мақсад сифатида белгилаган. "Қизил иблислар" ҳимоя чизиғида барқарорликни таъминлашни истамоқда ва жаҳон чемпионини ўз таркиби учун идеал номзод деб ҳисобламоқда. Ромеро Аталанта клубидан келганидан бери Англия Премер-лигасининг энг ишончли марказий ҳимоячиларидан бири сифатида ўзини кўрсата олди.

ГивеМеSport нашрининг таъкидлашича, Тоттенхем жамоанинг марказий фигурасига айланган Ромерони йўқотишни истамаяпти. Унинг етакчилик қобилияти ва тажовузкор ҳимояланиш услуби уни жамоанинг энг нуфузли ўйинчиларидан бирига айлантирди. Шу сабабли, ҳар қандай музокаралар қийин кечиши мумкин, чунки Лондон клуби ўз рақибига футболчини сотиш учун жуда катта маблағ талаб қилиши аниқ.

Манчестер Юнайтеднинг қизиқишига сабаб бўлган омиллардан бири — Ромерони унинг ҳамюрти Лисандро Мартинез билан жуфтликда ўйнатиш истагидир. Бу икки ҳимоячи Аргентина терма жамоасида муваффақиятли ҳамкорлик қилиб келмоқда ва бир-бирини яхши тушунади. Сўнгги 18 ой ичида Манчестер Юнайтед ҳимоясидаги жароҳатлар жамоанинг барқарорлигига жиддий путур етказди.

Бироқ, Ромеро учун курашда фақат Манчестер Юнайтед эмас, балки Испаниянинг Барселона клуби ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Эндиликда барча эътибор трансфер ойнаси вақтида Манчестер Юнайтеднинг расмий таклиф юбориш-юбормаслигига қаратилади. Тоттенхем сардорини сотишга кўндириш ушбу трансфер битимидаги энг катта тўсиқ бўлиб қолиши кутилмоқда.

Манчестер ЮнайтедТоттенхемКристиан РомероТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Бугун, 11:02«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқда«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқдаБугун, 10:47ЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиЖЧ-2026 ташкилотчилари Эрон мухлислари учун чипталар квотасини бекор қилдиБугун, 10:41Моуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасМоуриньонинг "қора рўйхати": "Реал"даги ушбу 6 нафар футболчи керакмасБугун, 10:35Бразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБразилиялик UFC юлдузи Перрейра Оқ Уй турнири олдидан таъсирли гапирдиБугун, 10:17«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчи«Манчестер Сити» «Тоттенхэм» ҳимоячиси трансферини амалга оширмоқчиБугун, 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)