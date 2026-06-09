Дидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирди

·0·Спорт
Дидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирди

Жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири бўлган Килиан Мбаппенинг Франция миллий терма жамоаси либосидаги сўнгги ўйинлари мухлислар ва экспертлар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Иқтидорли ҳужумчи терма жамоа сафида кетма-кет учинчи учрашувда ҳам рақиблар дарвозасини ишғол эта олмади. Шунга қарамай, «учранглилар» ўз юришларини муваффақиятли давом эттиришмоқда.

Навбатдаги қизғин кечган назорат-ўртоқлик учрашувида Франция миллий терма жамоаси Шимолий Ирландия вакиллари устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Ушбу шиддатли беллашувда жамоанинг ёш ва умидли юлдузи Майкл Олисе рақиб дарвозасига бир йўла учта гол уриб, ажойиб хет-трик қайд этди ва учрашув қаҳрамонига айланди. Мбаппе эса бу баҳсда ҳам майдонни голсиз тарк этишга мажбур бўлди.

Шундай бўлса-да, Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам жамоа етакчисининг ҳозирги спорт формаси ва гол ура олмаётганидан асло ташвишда эмаслигини яққол намойиш этди. Тажрибали мутахассис Килианнинг ўйини ҳақида гапирар экан, унга тўлиқ ишонч билдиришини таъкидлаб ўтди.

«Мен бу ҳолатдан асло хавотирланаётганим йўқ. Майдонда унда гол уриш учун бир нечта қулай имкониятлар юзага келди, фақатгина якуний зарбаларда бироз аниқлик етишмади, холос. У мен билан суҳбатда барча асосий голларини АҚШ мезбонлик қиладиган Жаҳон чемпионати баҳсларига сақлаб қўяётганини айтди ва мен унинг бу фикрига тўлиқ қўшилдим», — дея кулимсираб баёнот берди Дешам машҳур «TF1» телеканалига берган эксклюзив интервьюсида.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Килиан Мбаппе ҳозирга қадар Франция миллий терма жамоаси сафида жами 98 та масъулиятли учрашувда яшил майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 56 та гол уришга улгурган ва мамлакат тарихидаги энг яхши тўпурарлардан бири бўлиб турибди.

Тез кунларда старт оладиган ЖЧ—2026 мусобақасининг гуруҳ босқичида амалдаги вице-чемпионлар ҳисобланган французлар «С» гуруҳида Сенегал, Ироқ ҳамда Норвегия миллий терма жамоаларига қарши плей-офф йўлланмаси учун баҳс олиб боришади. Мухлислар эса айнан ушбу расмий ўйинларда Мбаппедан ҳақиқий голлар шоусини кутишмоқда.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ учрашувлари, Килиан Мбаппенинг мундиалдаги янги рекордлари ва дунё футболининг энг шов-шувли эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жафар Ирисметов Каннаваро жамоасидаги асосий муаммони айтдиЖафар Ирисметов Каннаваро жамоасидаги асосий муаммони айтдиБугун, 14:08Тьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона жамоасига ўтишига муносабат билдирдиТьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона жамоасига ўтишига муносабат билдирдиБугун, 13:58АҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказдиАҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказдиБугун, 13:41Жазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиЖазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиБугун, 12:10Жозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчиЖозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчиБугун, 11:56Арсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқардиАрсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқардиБугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...