Дидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирди
Жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири бўлган Килиан Мбаппенинг Франция миллий терма жамоаси либосидаги сўнгги ўйинлари мухлислар ва экспертлар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Иқтидорли ҳужумчи терма жамоа сафида кетма-кет учинчи учрашувда ҳам рақиблар дарвозасини ишғол эта олмади. Шунга қарамай, «учранглилар» ўз юришларини муваффақиятли давом эттиришмоқда.
Навбатдаги қизғин кечган назорат-ўртоқлик учрашувида Франция миллий терма жамоаси Шимолий Ирландия вакиллари устидан 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Ушбу шиддатли беллашувда жамоанинг ёш ва умидли юлдузи Майкл Олисе рақиб дарвозасига бир йўла учта гол уриб, ажойиб хет-трик қайд этди ва учрашув қаҳрамонига айланди. Мбаппе эса бу баҳсда ҳам майдонни голсиз тарк этишга мажбур бўлди.
Шундай бўлса-да, Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам жамоа етакчисининг ҳозирги спорт формаси ва гол ура олмаётганидан асло ташвишда эмаслигини яққол намойиш этди. Тажрибали мутахассис Килианнинг ўйини ҳақида гапирар экан, унга тўлиқ ишонч билдиришини таъкидлаб ўтди.
«Мен бу ҳолатдан асло хавотирланаётганим йўқ. Майдонда унда гол уриш учун бир нечта қулай имкониятлар юзага келди, фақатгина якуний зарбаларда бироз аниқлик етишмади, холос. У мен билан суҳбатда барча асосий голларини АҚШ мезбонлик қиладиган Жаҳон чемпионати баҳсларига сақлаб қўяётганини айтди ва мен унинг бу фикрига тўлиқ қўшилдим», — дея кулимсираб баёнот берди Дешам машҳур «TF1» телеканалига берган эксклюзив интервьюсида.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Килиан Мбаппе ҳозирга қадар Франция миллий терма жамоаси сафида жами 98 та масъулиятли учрашувда яшил майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 56 та гол уришга улгурган ва мамлакат тарихидаги энг яхши тўпурарлардан бири бўлиб турибди.
Тез кунларда старт оладиган ЖЧ—2026 мусобақасининг гуруҳ босқичида амалдаги вице-чемпионлар ҳисобланган французлар «С» гуруҳида Сенегал, Ироқ ҳамда Норвегия миллий терма жамоаларига қарши плей-офф йўлланмаси учун баҳс олиб боришади. Мухлислар эса айнан ушбу расмий ўйинларда Мбаппедан ҳақиқий голлар шоусини кутишмоқда.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ учрашувлари, Килиан Мбаппенинг мундиалдаги янги рекордлари ва дунё футболининг энг шов-шувли эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…