Лионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар берди

·22·Спорт
Лионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар берди

Аргентина терма жамоаси мухлислари енгил нафас олишлари мумкин. Бош мураббий Лионель Скалони 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан Лионель Месси борасида ижобий янгиликларни маълум қилди. Интер Миами юлдузи мушакларидаги кичик жароҳат сабабли бир муддат майдондан ташқарида бўлганидан сўнг, турнир олдидан сўнгги назорат баҳсида иштирок этишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Афсонавий ҳужумчи 6-июн куни Гондурасга қарши кечган ўртоқлик учрашувини ўтказиб юборган эди. Бироқ Скалони ўз сардорининг ҳолати бўйича хавотирларни тарқатиб юборди. Жаҳон чемпиони бўлган мураббийнинг тасдиқлашича, Лионель Месси Исландияга қарши бўладиган навбатдаги ўйинда майдонга тушиши кутилмоқда, бу эса унинг тикланиш жараёнидаги муҳим қадамдир.

Гарчи Месси майдонга тушишга тайёр бўлса-да, Скалони ўзининг 10-рақамли етакчисини турнир бошланиши арафасида ортиқча зўриқтирмасликка ҳаракат қилмоқда. Мураббийлар штаби саккиз карра "Олтин тўп" соҳибининг соғлиғини хавф остига қўймаслик учун Исландия билан баҳсда унинг ўйин вақтини эҳтиёткорлик билан бошқаришни режалаштирган.

"У Исландияга қарши ўйнайди," — деди Скалони журналистларга. "Фақат неча дақиқа ҳаракат қилиши ҳозирча аниқ эмас. Машғулотлар давомида у билан гаплашиб, ҳар қандай хавфнинг олдини олиш учун қанча вақт беришни келишиб оламиз. Лекин принципиал жиҳатдан у майдонга тушади."

Скалони Мессининг нафақат маҳорати, балки жамоанинг руҳий ҳолати учун ҳам нақадар муҳимлигини алоҳида таъкидлади. 36 ёшли футболчи Аргентина терма жамоасининг ҳақиқий юраги бўлиб қолмоқда. Мураббийнинг сўзларига кўра, Мессининг кийиниш хонасидаги ва майдондаги борлиги жамоадошларига ақлбовар қилмас даражада куч бағишлайди.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиЛионель СкалониФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)Бугун, 16:53«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартди«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартдиБугун, 16:31Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?Бугун, 16:20Гари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмасГари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмасБугун, 16:12ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...Бугун, 15:45«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқда«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...