Деклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатди

·22·Спорт
Деклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатди

Арсенал юлдузи Деклан Рисе Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Коббие Маиноўнинг тўпсиз ҳаракатланиш самарадорлигига шубҳа билан қарамоқда. Ёш иқтидор эгаси Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати таркибида Рисе билан бирга асосий таркибда майдонга тушишни мақсад қилган бўлса-да, унинг ҳимоявий ҳаракатлари борасида саволлар юзага келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Каррик келаси мавсумда Маиноўнинг ҳужумкор салоҳиятини тўлиқ очиш учун ярим ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишни режалаштирмоқда. Мураббий апрель ойида Челси устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабада Маиноо кўрсатган ҳимоявий ўйинни юқори баҳолаган бўлса-да, Деклан Рисе ёш футболчининг ҳимоядаги баъзи хатоларидан хавотирда эканлиги айтилмоқда.

Каррик жамоа ўйинини кучайтириш учун Пари Сен-Жермен жамоасининг Чемпионлар лигасидаги муваффақиятли Витинья, Фабиан Руиз ва Жоау Невес триосини ўзига намуна сифатида танлаган. Манчестер Юнайтед 4-2-3-1 схемасида қолишни режалаштирган бўлса-да, Бруно Фернандес ортида Маиноўга кўпроқ эркинлик бериш ва уни рақиб жарима майдончаси ичига кўпроқ кириб боришга ундаш кўзда тутилган.

Ушбу тактик ўзгаришларни амалга ошириш учун "қизил иблислар" Аталанта клубидан бразилиялик таянч ярим ҳимоячиси Эдерсон трансфери бўйича 38 миллион фунтлик келишувга эришдилар. Эдерсоннинг келиши Маиноўга ҳимоявий юкламалардан халос бўлиб, кўпроқ ҳужумга эътибор қаратиш имконини беради. Шу билан бирга, клуб фахрий Касемиро билан хайрлашишга тайёрланмоқда.

Маиноо яқинда клуб билан беш йиллик янги шартнома имзолади, бироқ у Англия терма жамоасининг асосий таркибидан жой олиш учун Рисенинг эътирозларига сабаб бўлган тўпсиз ўйин самарадорлигини ошириши лозим. Манчестер Юнайтед энди бор эътиборини янги мавсум олдидан таркибни тўлиқ шакллантиришга қаратади.

Манчестер ЮнайтедДеклан РисеКоббие МаинооТрансферларАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинландиФранциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 17:43«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирди«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирдиБугун, 17:40Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Бугун, 17:34«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибди«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 17:25НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)Бугун, 16:53Лионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиЛионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиБугун, 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...