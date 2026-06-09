Деклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатди
Арсенал юлдузи Деклан Рисе Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Коббие Маиноўнинг тўпсиз ҳаракатланиш самарадорлигига шубҳа билан қарамоқда. Ёш иқтидор эгаси Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати таркибида Рисе билан бирга асосий таркибда майдонга тушишни мақсад қилган бўлса-да, унинг ҳимоявий ҳаракатлари борасида саволлар юзага келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Каррик келаси мавсумда Маиноўнинг ҳужумкор салоҳиятини тўлиқ очиш учун ярим ҳимоя чизиғини тубдан ислоҳ қилишни режалаштирмоқда. Мураббий апрель ойида Челси устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабада Маиноо кўрсатган ҳимоявий ўйинни юқори баҳолаган бўлса-да, Деклан Рисе ёш футболчининг ҳимоядаги баъзи хатоларидан хавотирда эканлиги айтилмоқда.
Каррик жамоа ўйинини кучайтириш учун Пари Сен-Жермен жамоасининг Чемпионлар лигасидаги муваффақиятли Витинья, Фабиан Руиз ва Жоау Невес триосини ўзига намуна сифатида танлаган. Манчестер Юнайтед 4-2-3-1 схемасида қолишни режалаштирган бўлса-да, Бруно Фернандес ортида Маиноўга кўпроқ эркинлик бериш ва уни рақиб жарима майдончаси ичига кўпроқ кириб боришга ундаш кўзда тутилган.
Ушбу тактик ўзгаришларни амалга ошириш учун "қизил иблислар" Аталанта клубидан бразилиялик таянч ярим ҳимоячиси Эдерсон трансфери бўйича 38 миллион фунтлик келишувга эришдилар. Эдерсоннинг келиши Маиноўга ҳимоявий юкламалардан халос бўлиб, кўпроқ ҳужумга эътибор қаратиш имконини беради. Шу билан бирга, клуб фахрий Касемиро билан хайрлашишга тайёрланмоқда.
Маиноо яқинда клуб билан беш йиллик янги шартнома имзолади, бироқ у Англия терма жамоасининг асосий таркибидан жой олиш учун Рисенинг эътирозларига сабаб бўлган тўпсиз ўйин самарадорлигини ошириши лозим. Манчестер Юнайтед энди бор эътиборини янги мавсум олдидан таркибни тўлиқ шакллантиришга қаратади.
…