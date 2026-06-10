Букайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот берди

·7·Спорт
Букайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот берди

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель Коста-Рика билан бўладиган ўртоқлик учрашуви олдидан Букайо Сака нинг жисмоний ҳолати ҳақида муҳим маълумотларни очиқлади. Арсенал билан Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган қанот ҳужумчиси, чарчоқ сабабли Янги Зеландияга қарши кечган баҳсни ўтказиб юборган эди. Мураббийлар штаби футболчини Жаҳон чемпионатига тўлиқ тайёр бўлишини таъминлаш учун унинг юкламаларини эҳтиёткорлик билан назорат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Матбуот анжуманида сўзга чиққан Томас Тухель, 30-май куни Чемпионлар лигаси финалида иштирок этгани сабабли терма жамоа ихтиёрига кечроқ қўшилган Букайо Сака нинг ҳолати диққат марказида эканини таъкидлади. Март ойидаги йиғинда жароҳат олган ва мавсум охиригача ушбу муаммо билан ўйнаган футболчи учун махсус тикланиш режаси ишлаб чиқилган. Мураббий унинг ўтган мавсумда Арсенал сафида 49 та ўйинда 11 та гол ва 9 та ассист қайд этганини юқори баҳолади.

Шунингдек, Томас Тухель жамоанинг бошқа аъзолари, жумладан Деклан Рисе, Нони Мадуеке ва Эберечи Эзе нинг ҳолати аъло даражада эканини маълум қилди. "Ҳеч кимга дам олиш керак эмас, ҳамма тайёр. Биринчи ўйиндан кейин ҳеч қандай шикоятлар йўқ", — деди мураббий. Коста-Рика билан ўйинда асосий эътибор футболчиларнинг майдондаги вақтини кўпайтиришга қаратилади ва кўпчилик 60-70 дақиқа ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Англия терма жамоаси Коста-Рика билан баҳсдан сўнг бор эътиборини Жаҳон чемпионатига қаратади. "Уч шерлар" гуруҳ босқичидаги юришини 17-июн куни Хорватияга қарши ўйин билан бошлайди. Шундан сўнг улар Гана ва Панама терма жамоалари билан куч синашади. Томас Тухель жамоаси эртанги ўйинда жисмоний босим ва ўйин услуби бўйича навбатдаги қадамни ташлашга тайёрлигини билдирди.

АнглияБукайо СакаТомас ТухельАрсеналЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиГарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиБугун, 21:58Саудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиСаудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиБугун, 21:39Атлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиАтлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиБугун, 20:58Криштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариКриштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариБугун, 20:39Сандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиСандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 20:13Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиРеал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...