Букайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот берди
Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель Коста-Рика билан бўладиган ўртоқлик учрашуви олдидан Букайо Сака нинг жисмоний ҳолати ҳақида муҳим маълумотларни очиқлади. Арсенал билан Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган қанот ҳужумчиси, чарчоқ сабабли Янги Зеландияга қарши кечган баҳсни ўтказиб юборган эди. Мураббийлар штаби футболчини Жаҳон чемпионатига тўлиқ тайёр бўлишини таъминлаш учун унинг юкламаларини эҳтиёткорлик билан назорат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Матбуот анжуманида сўзга чиққан Томас Тухель, 30-май куни Чемпионлар лигаси финалида иштирок этгани сабабли терма жамоа ихтиёрига кечроқ қўшилган Букайо Сака нинг ҳолати диққат марказида эканини таъкидлади. Март ойидаги йиғинда жароҳат олган ва мавсум охиригача ушбу муаммо билан ўйнаган футболчи учун махсус тикланиш режаси ишлаб чиқилган. Мураббий унинг ўтган мавсумда Арсенал сафида 49 та ўйинда 11 та гол ва 9 та ассист қайд этганини юқори баҳолади.
Шунингдек, Томас Тухель жамоанинг бошқа аъзолари, жумладан Деклан Рисе, Нони Мадуеке ва Эберечи Эзе нинг ҳолати аъло даражада эканини маълум қилди. "Ҳеч кимга дам олиш керак эмас, ҳамма тайёр. Биринчи ўйиндан кейин ҳеч қандай шикоятлар йўқ", — деди мураббий. Коста-Рика билан ўйинда асосий эътибор футболчиларнинг майдондаги вақтини кўпайтиришга қаратилади ва кўпчилик 60-70 дақиқа ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Англия терма жамоаси Коста-Рика билан баҳсдан сўнг бор эътиборини Жаҳон чемпионатига қаратади. "Уч шерлар" гуруҳ босқичидаги юришини 17-июн куни Хорватияга қарши ўйин билан бошлайди. Шундан сўнг улар Гана ва Панама терма жамоалари билан куч синашади. Томас Тухель жамоаси эртанги ўйинда жисмоний босим ва ўйин услуби бўйича навбатдаги қадамни ташлашга тайёрлигини билдирди.
…