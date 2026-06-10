Гарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирди

·31·Спорт
Гарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирди

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн ўзининг собиқ жамоадоши Кристиан Эриксен билан боғлиқ нохуш воқеадан сўнг унга далда берувчи хабар йўллади. Даниялик ярим ҳимоячи Украина билан ўртоқлик ўйини вақтида кўкрагини ушлаб майдонга йиқилгани кўпчиликда хавотир уйғотди. Бу ҳолат Евро-2020 турнирида содир бўлган юрак тўхташи билан боғлиқ мудҳиш воқеани ёдга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Бавария ҳужумчиси ҳисобланган Кейн ITВ Футбол нашрига берган интервюсида Эриксен билан боғланишга ҳаракат қилганини маълум қилди. Улар Тоттенхем сафида олти ярим йил давомида бирга тўп суришган. Кейн тиббий ходимларнинг тезкор аралашуви ва футболчининг танасига ўрнатилган кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) қурилмаси ўз вазифасини бажарганидан хурсандлигини билдирди.

“Энг муҳими, дефибриллятор ўша ерда эди ва у ишлади”, — деди Кейн. Унинг сўзларига кўра, Эриксен ҳозирда оиласи даврасида дам олиши ва содир бўлган воқеадан сўнг ўзига келиб олиши жуда муҳим. Англиялик форвард дўстининг соғлиғи биринчи ўринда эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Ушбу ҳодиса 34 ёшли футболчининг профессионал фаолиятини давом эттира олиши борасида жиддий саволларни юзага келтирди. Ajax, Тоттенхем, Интер ва Манчестер Юнайтед каби клубларда тўп сурган Эриксен ўз мамлакати учун ҳамон муҳим фигура бўлиб қолмоқда. Бироқ, беш йил ичида иккинчи марта юз берган юрак билан боғлиқ муаммо уни қийин танлов қаршисида қолдириши мумкин.

Кейн Эриксеннинг келажаги борасида шундай деди: “У энди маълум бир қарорларни қабул қилиши керак”. Даниялик юлдуз спортга бўлган иштиёқи ва ўз ҳаёти ўртасидаги мувозанатни сақлаш учун фаолиятини якунлаш масаласини кўриб чиқиши эҳтимолдан холи эмас.

Гарри КейнКристиан ЭриксенБаварияТоттенхемМанчестер Юнайтед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиСаудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиБугун, 21:39Букайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБукайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБугун, 21:32Атлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиАтлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиБугун, 20:58Криштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариКриштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариБугун, 20:39Сандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиСандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 20:13Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиРеал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...