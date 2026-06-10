Гарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирди
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн ўзининг собиқ жамоадоши Кристиан Эриксен билан боғлиқ нохуш воқеадан сўнг унга далда берувчи хабар йўллади. Даниялик ярим ҳимоячи Украина билан ўртоқлик ўйини вақтида кўкрагини ушлаб майдонга йиқилгани кўпчиликда хавотир уйғотди. Бу ҳолат Евро-2020 турнирида содир бўлган юрак тўхташи билан боғлиқ мудҳиш воқеани ёдга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Бавария ҳужумчиси ҳисобланган Кейн ITВ Футбол нашрига берган интервюсида Эриксен билан боғланишга ҳаракат қилганини маълум қилди. Улар Тоттенхем сафида олти ярим йил давомида бирга тўп суришган. Кейн тиббий ходимларнинг тезкор аралашуви ва футболчининг танасига ўрнатилган кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) қурилмаси ўз вазифасини бажарганидан хурсандлигини билдирди.
“Энг муҳими, дефибриллятор ўша ерда эди ва у ишлади”, — деди Кейн. Унинг сўзларига кўра, Эриксен ҳозирда оиласи даврасида дам олиши ва содир бўлган воқеадан сўнг ўзига келиб олиши жуда муҳим. Англиялик форвард дўстининг соғлиғи биринчи ўринда эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Ушбу ҳодиса 34 ёшли футболчининг профессионал фаолиятини давом эттира олиши борасида жиддий саволларни юзага келтирди. Ajax, Тоттенхем, Интер ва Манчестер Юнайтед каби клубларда тўп сурган Эриксен ўз мамлакати учун ҳамон муҳим фигура бўлиб қолмоқда. Бироқ, беш йил ичида иккинчи марта юз берган юрак билан боғлиқ муаммо уни қийин танлов қаршисида қолдириши мумкин.
Кейн Эриксеннинг келажаги борасида шундай деди: “У энди маълум бир қарорларни қабул қилиши керак”. Даниялик юлдуз спортга бўлган иштиёқи ва ўз ҳаёти ўртасидаги мувозанатни сақлаш учун фаолиятини якунлаш масаласини кўриб чиқиши эҳтимолдан холи эмас.
…