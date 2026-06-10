Уч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошланди
Европа футболининг қайноқ ва шиддатли трансфер оламида навбатдаги йирик режалар пишиб етилмоқда. Дунёнинг энг таъсирчан ва машҳур футбол агентларидан бири ҳисобланган Жорже Мендеш Англия Премьер-лигасида (АПЛ) муваффақиятли тўп суриб келаётган ўзининг уч нафар юқори калибрли мижозини Мадриднинг «Реал» клуби сафига жойлаштириш ва қироллик гранди таркибига қўшиш устида жиддий иш олиб бормоқда. Испаниянинг машҳур ва ишончли El Chiringuito TV телеканали тарқатган сўнгги эксклюзив маълумотларга қараганда, супер-агент ушбу уч португалиялик маҳорат соҳибини Мадрид гранди раҳбариятига расман таклиф этган ва дастлабки яширин музокараларни бошлаб юборган.
Буюк трансфер юришининг асосий қаҳрамонлари билан танишинг: гап «Манчестер Сити» клуби мудофаа чизиғининг ҳақиқий устуни ва етакчиси, марказий ҳимоячи Рубен Диаш ҳамда «шаҳарликлар»нинг ўнг қанотда тезкор ҳаракат қилувчи ҳимоячиси Матеуш Нуньеш, шунингдек, «Вест Хэм» жамоасида марказда креатив ўйин кўрсатаётган ёш ва иқтидорли ярим ҳимоячи Матеуш Фернандеш ҳақида кетмоқда. Мендешнинг ушбу юриши Мадридда катта ўзгаришлар шабадаси эсаётган бир пайтга тўғри келди.
Халқаро миқёсда тан олинган ва нуфузли Transfermarkt портали мутахассисларининг берган баҳоларига кўра, айни пайтда 29 ёшга тўлган тажрибали Рубен Диашнинг соф трансфер қиймати тахминан 55 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. «Сити»нинг яна бир вакили, 27 ёшли Матеуш Нуньеш ҳамда Лондон клубида порлаётган 21 ёшли умидли юлдуз Матеуш Фернандешнинг замонавий бозордаги баҳоси эса мазкур манба томонидан ҳар бири учун 50 миллион евродан этиб белгиланган. Бу дегани, «Реал Мадрид» ушбу португал учлигини сотиб олиш учун умумий ҳисобда камида 155 миллион евро атрофида маблағ сарфлашига тўғри келиши мумкин.
Трансфер бозоридаги бундай фаолликнинг ортида жуда катта тактик сабаб мавжуд. Гап шундаки, яқин кунлар ичида Мадриднинг «Реал» жамоасига янги бош мураббий сифатида афсонавий португалиялик мутахассис Жозе Моуринью расман тайинланиши кутилмоқда. Табиийки, «Махсус» мураббий Мадрид тахтига қайтиши билан жамоа таркибини ўзи яхши билган, ишончли ва ўз ватандошлари бўлган кучли футболчилар билан тўлдиришни истайди. Жорже Мендеш эса ушбу вазиятдан унумли фойдаланиб, Моуринью учун муносиб «совға» тайёрламоқда. Мадридлик мухлислар янги мавсумда жамоада ҳақиқий португал инқилоби гувоҳига айланишлари ҳеч гап эмас.
Жозе Моуриньонинг «Сантьяго Бернабеу»га қайтиши, Жорже Мендешнинг супер трансфер бомбалари ва Европа футболининг энг қайноқ, эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…