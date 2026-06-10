Уч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошланди

·0·Спорт
Уч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошланди

Европа футболининг қайноқ ва шиддатли трансфер оламида навбатдаги йирик режалар пишиб етилмоқда. Дунёнинг энг таъсирчан ва машҳур футбол агентларидан бири ҳисобланган Жорже Мендеш Англия Премьер-лигасида (АПЛ) муваффақиятли тўп суриб келаётган ўзининг уч нафар юқори калибрли мижозини Мадриднинг «Реал» клуби сафига жойлаштириш ва қироллик гранди таркибига қўшиш устида жиддий иш олиб бормоқда. Испаниянинг машҳур ва ишончли El Chiringuito TV телеканали тарқатган сўнгги эксклюзив маълумотларга қараганда, супер-агент ушбу уч португалиялик маҳорат соҳибини Мадрид гранди раҳбариятига расман таклиф этган ва дастлабки яширин музокараларни бошлаб юборган.

Буюк трансфер юришининг асосий қаҳрамонлари билан танишинг: гап «Манчестер Сити» клуби мудофаа чизиғининг ҳақиқий устуни ва етакчиси, марказий ҳимоячи Рубен Диаш ҳамда «шаҳарликлар»нинг ўнг қанотда тезкор ҳаракат қилувчи ҳимоячиси Матеуш Нуньеш, шунингдек, «Вест Хэм» жамоасида марказда креатив ўйин кўрсатаётган ёш ва иқтидорли ярим ҳимоячи Матеуш Фернандеш ҳақида кетмоқда. Мендешнинг ушбу юриши Мадридда катта ўзгаришлар шабадаси эсаётган бир пайтга тўғри келди.

Халқаро миқёсда тан олинган ва нуфузли Transfermarkt портали мутахассисларининг берган баҳоларига кўра, айни пайтда 29 ёшга тўлган тажрибали Рубен Диашнинг соф трансфер қиймати тахминан 55 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. «Сити»нинг яна бир вакили, 27 ёшли Матеуш Нуньеш ҳамда Лондон клубида порлаётган 21 ёшли умидли юлдуз Матеуш Фернандешнинг замонавий бозордаги баҳоси эса мазкур манба томонидан ҳар бири учун 50 миллион евродан этиб белгиланган. Бу дегани, «Реал Мадрид» ушбу португал учлигини сотиб олиш учун умумий ҳисобда камида 155 миллион евро атрофида маблағ сарфлашига тўғри келиши мумкин.

Трансфер бозоридаги бундай фаолликнинг ортида жуда катта тактик сабаб мавжуд. Гап шундаки, яқин кунлар ичида Мадриднинг «Реал» жамоасига янги бош мураббий сифатида афсонавий португалиялик мутахассис Жозе Моуринью расман тайинланиши кутилмоқда. Табиийки, «Махсус» мураббий Мадрид тахтига қайтиши билан жамоа таркибини ўзи яхши билган, ишончли ва ўз ватандошлари бўлган кучли футболчилар билан тўлдиришни истайди. Жорже Мендеш эса ушбу вазиятдан унумли фойдаланиб, Моуринью учун муносиб «совға» тайёрламоқда. Мадридлик мухлислар янги мавсумда жамоада ҳақиқий португал инқилоби гувоҳига айланишлари ҳеч гап эмас.

Жозе Моуриньонинг «Сантьяго Бернабеу»га қайтиши, Жорже Мендешнинг супер трансфер бомбалари ва Европа футболининг энг қайноқ, эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиЎзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиБугун, 02:06Фабио Каннаваро: “Биз тайёрмиз, фақат олдинга қараяпмиз”Фабио Каннаваро: “Биз тайёрмиз, фақат олдинга қараяпмиз”Бугун, 01:29«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчи«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчиБугун, 00:20«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилди«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилдиБугун, 00:12Гарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиГарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиБугун, 21:58Саудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиСаудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиБугун, 21:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...