Боруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқда
Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби "Ҳерта" жамоасининг иқтидорли ёш футболчиси Кеннет Эичҳорн учун курашдан чиқмаган. Аввалроқ ОАВда ушбу трансфер пойгаси фақат РБ Лейпциг ва Баер Леверкузен ўртасида кечаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ Руҳр Начричтен нашри "асаларилар" ҳамон вазиятни диққат билан кузатаётганини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хабарларга кўра, 16 ёшли иқтидор эгасининг шартномасидаги товон пули ҳақидаги банд фақат 15-июнга қадар амал қилади. Шу сабабли, Боруссия Дортмунд ушбу муддат якунланишидан олдин трансферни амалга оширишга ҳаракат қилиши кутилмоқда. Ҳозирги босқичда футболчининг хорижга кўчиб ўтиш варианти кўриб чиқилмаяпти.
Жамоа бош мураббийи Нико Ковак Кеннет Эичҳорн трансферининг асосий тарафдорларидан бири ҳисобланади. Клуб раҳбарияти ҳам 16 ёшли футболчининг салоҳиятига юқори баҳо бермоқда. Уларнинг фикрича, Эичҳорн узоқ йиллик ривожланиш жараёнини кутмасдан, ҳозирнинг ўзидаёқ юқори даражадаги ўйинларда жамоага ёрдам бера олади.
Шу билан бирга, Германия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичи доирасида Кюрасао билан баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Қатардаги мундиал ва ўз майдонида ўтган Европа чемпионатидан сўнг, немислар таркиби сезиларли даражада янгиланган ва жамоа профили ўзгарган.
…