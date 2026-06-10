Боруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқда

·0·Спорт
Боруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқда

Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби "Ҳерта" жамоасининг иқтидорли ёш футболчиси Кеннет Эичҳорн учун курашдан чиқмаган. Аввалроқ ОАВда ушбу трансфер пойгаси фақат РБ Лейпциг ва Баер Леверкузен ўртасида кечаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ Руҳр Начричтен нашри "асаларилар" ҳамон вазиятни диққат билан кузатаётганини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хабарларга кўра, 16 ёшли иқтидор эгасининг шартномасидаги товон пули ҳақидаги банд фақат 15-июнга қадар амал қилади. Шу сабабли, Боруссия Дортмунд ушбу муддат якунланишидан олдин трансферни амалга оширишга ҳаракат қилиши кутилмоқда. Ҳозирги босқичда футболчининг хорижга кўчиб ўтиш варианти кўриб чиқилмаяпти.

Жамоа бош мураббийи Нико Ковак Кеннет Эичҳорн трансферининг асосий тарафдорларидан бири ҳисобланади. Клуб раҳбарияти ҳам 16 ёшли футболчининг салоҳиятига юқори баҳо бермоқда. Уларнинг фикрича, Эичҳорн узоқ йиллик ривожланиш жараёнини кутмасдан, ҳозирнинг ўзидаёқ юқори даражадаги ўйинларда жамоага ёрдам бера олади.

Шу билан бирга, Германия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш босқичи доирасида Кюрасао билан баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Қатардаги мундиал ва ўз майдонида ўтган Европа чемпионатидан сўнг, немислар таркиби сезиларли даражада янгиланган ва жамоа профили ўзгарган.

Боруссия ДортмундТрансферБундеслигаКеннет ЭичҳорнФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиСаудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиБугун, 04:07«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...Бугун, 03:51Уч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошландиУч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошландиБугун, 03:42Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиЎзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиБугун, 02:06Фабио Каннаваро: “Биз тайёрмиз, фақат олдинга қараяпмиз”Фабио Каннаваро: “Биз тайёрмиз, фақат олдинга қараяпмиз”Бугун, 01:29«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчи«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчиБугун, 00:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...