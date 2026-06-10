Лионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этди
Лионель Месси Исландияга қарши кечган ўртоқлик учрашувида (3:0) майдонга қайтиб, гол уриш орқали Жахон чемпионатига тайёр эканлигини исботлади. Жисмоний ҳолати туфайли аввалги назорат ўйинини ўтказиб юборган афсонавий ўнинчи рақам эгаси Алабама штатидаги баҳсда захирадан тушиши билан пеналтини аниқ амалга оширди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жордан-Ҳаре стадионида кечган баҳснинг 70-дақиқасида майдонга тушган саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби орадан кўп ўтмай рақиб дарвозасини ишғол қилди. Бу гол Лионель Месси учун фаолиятидаги 911-гол, терма жамоа сафида эса 117-си бўлди. Шу тариқа, у Аргентина тарихидаги энг ёши катта тўпурар сифатидаги рекордини янгилади.
Учрашувда ҳисобни 8-дақиқада Валентин Барко очган эди, ўйин якунида эса Тиаго Алмада учинчи голни уриб, жамоасининг йирик ғалабасини таъминлади. Бироқ асосий эътибор Интер Миами юлдузининг жисмоний ҳолатига қаратилди. Аввалроқ Пҳиладелпҳиа Унион билан ўйинда олган жароҳати унинг Жахон чемпионатидаги иштирокини сўроқ остида қолдирган эди.
Исландияга қарши 20 дақиқа давомида ҳаракат қилган ҳужумчи ҳеч қандай ноқулайлик сезмади. Бу эса амалдаги чемпионлар учун катта руҳий устунликдир. Аргентина терма жамоаси 16-июн куни Жазоирга қарши ўйин билан ўз унвонини ҳимоя қилишни бошлайди.
Бош мураббий Лионель Скалони 38 ёшли сардорнинг аҳамияти ҳақида гапириб, унинг нафақат майдондаги тактик ҳиссаси, балки кийиниш хонасидаги муҳит учун ҳам ўта муҳим эканлигини таъкидлади. Лионель Месси сафга қайтиши билан Аргентина бўлажак турнирнинг асосий фаворити бўлиб қолмоқда.
…