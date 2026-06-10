Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳолади

·0·Спорт
Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳолади

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Исландияга қарши ўтказилган (3:0) сўнгги тайёргарлик ўйинидан сўнг ўз жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятлари ҳақида гапирди. Интер Миами юлдузи иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушиб, гол уришга муваффақ бўлди ва ўз мамлакати учун узоқ йиллик халқаро рекордни янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Алабама штатидаги "Жордан-Ҳаре" стадионида бўлиб ўтган баҳснинг 70-дақиқасида майдонга тушган Лионель Месси пеналтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни йирик кўринишга келтирди. Бу гол унинг терма жамоа сафидаги 117-голи бўлди. Ўйиндан сўнг Месси ўзининг жисмоний ҳолати ҳақида ТйК Sportс нашрига интервю берди: "Мен майдонга тушишни интиқлик билан кутаётган эдим. Ўзимни ажойиб ҳис қилдим ва жароҳатдан кейинги қўрқувни енгиб ўтдим. Энди бизда очилиш ўйинига тайёрланиш учун бир ҳафта вақт бор", — деди ҳужумчи.

38 ёш, 11 ой ва 14 кунлик бўлган Лионель Месси расман "Албиселесте" тарихидаги гол урган энг ёши катта футболчига айланди. Аввалги рекорд 1957-йилдан бери афсонавий Ангель Лабрунага тегишли эди. Шунингдек, Исландияга қарши баҳс Мессининг Аргентина сафидаги 199-расмий ўйини бўлиб, у мамлакат тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган футболчи мақомини янада мустаҳкамлади.

Сардор жамоанинг руҳияти Қатардаги ғалабадан сўнг ҳам ўзгармаганини таъкидлади. Жазоирга қарши гуруҳ босқичининг илк ўйини олдидан у жамоанинг ғалабага бўлган иштиёқи юқори эканини билдирди: "Ҳар доим мусобақа бошланишида, айниқса Жаҳон чемпионати олдидан жуда ҳаяжонланаман. Бу гуруҳ ҳеч қачон мухлисларни уялтириб қўймайди. Биз ҳар доим кўпроғини хоҳлайдиган ғолиблар жамоасимиз", — дея қўшимча қилди Лионель Месси.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Бугун, 08:57ЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирдиЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирдиБугун, 08:09Жалолиддин Машариповнинг терма жамоадан чиқарилиши сабаби маълум бўлдиЖалолиддин Машариповнинг терма жамоадан чиқарилиши сабаби маълум бўлдиБугун, 08:01Мика Ричардс: Жуд Беллингем Англиянинг энг яхши футболчисиМика Ричардс: Жуд Беллингем Англиянинг энг яхши футболчисиБугун, 07:52Бавария Ливерпул юлдузи Рио Нгумоха учун курашга қўшилдиБавария Ливерпул юлдузи Рио Нгумоха учун курашга қўшилдиБугун, 07:37Мундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабарМундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабарБугун, 07:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...