Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳолади
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Исландияга қарши ўтказилган (3:0) сўнгги тайёргарлик ўйинидан сўнг ўз жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятлари ҳақида гапирди. Интер Миами юлдузи иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушиб, гол уришга муваффақ бўлди ва ўз мамлакати учун узоқ йиллик халқаро рекордни янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Алабама штатидаги "Жордан-Ҳаре" стадионида бўлиб ўтган баҳснинг 70-дақиқасида майдонга тушган Лионель Месси пеналтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни йирик кўринишга келтирди. Бу гол унинг терма жамоа сафидаги 117-голи бўлди. Ўйиндан сўнг Месси ўзининг жисмоний ҳолати ҳақида ТйК Sportс нашрига интервю берди: "Мен майдонга тушишни интиқлик билан кутаётган эдим. Ўзимни ажойиб ҳис қилдим ва жароҳатдан кейинги қўрқувни енгиб ўтдим. Энди бизда очилиш ўйинига тайёрланиш учун бир ҳафта вақт бор", — деди ҳужумчи.
38 ёш, 11 ой ва 14 кунлик бўлган Лионель Месси расман "Албиселесте" тарихидаги гол урган энг ёши катта футболчига айланди. Аввалги рекорд 1957-йилдан бери афсонавий Ангель Лабрунага тегишли эди. Шунингдек, Исландияга қарши баҳс Мессининг Аргентина сафидаги 199-расмий ўйини бўлиб, у мамлакат тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган футболчи мақомини янада мустаҳкамлади.
Сардор жамоанинг руҳияти Қатардаги ғалабадан сўнг ҳам ўзгармаганини таъкидлади. Жазоирга қарши гуруҳ босқичининг илк ўйини олдидан у жамоанинг ғалабага бўлган иштиёқи юқори эканини билдирди: "Ҳар доим мусобақа бошланишида, айниқса Жаҳон чемпионати олдидан жуда ҳаяжонланаман. Бу гуруҳ ҳеч қачон мухлисларни уялтириб қўймайди. Биз ҳар доим кўпроғини хоҳлайдиган ғолиблар жамоасимиз", — дея қўшимча қилди Лионель Месси.
…