Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлди

·36·Спорт
Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлди

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез Бавария юлдузи Майкл Олисе учун 150 миллион евролик трансфер таклифини тайёрлагани ҳақида янги тафсилотлар пайдо бўлди. Трансфер эксперти Fabrizio Romano ўзининг YouTube каналида ушбу маълумотни тасдиқлаб, Перез франциялик ҳужумчини Криштиано Роналдо даражасидаги юлдуз сифатида кўрганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

"Флорентино Перез Майкл Олисе трансферини амалга оширмоқчи бўлганини ва буни Реал Мадрид вакиллари тасдиқлаганини тўлиқ ишонч билан айта оламан", — дея таъкидлади Романо. Бироқ Бавария президенти Ҳерберт Ҳаинер бу борадаги ҳар қандай уринишларни дарҳол тўхтатган ва футболчини сотиш нияти йўқлигини қатъий билдирган.

Майкл Олисе Мюнхен клуби билан 2029-йилга қадар шартномага эга ва у жамоанинг дахлсиз футболчиларидан бири ҳисобланади. Ўтган мавсумда у 52 та ўйинда майдонга тушиб, 53 та голда (22 та гол ва 31 та ассист) бевосита иштирок этган ва жамоасининг ички чемпионатдаги муваффақиятларига катта ҳисса қўшган.

Бавария музокаралардан бош тортгач, "қироллик клуби" ўз эътиборини Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресга қаратди. Реал Мадрид аргентиналик форвард учун ҳам 150 миллион евро таклиф қилган, бироқ Атлетико Мадрид футболчининг шартномасидаги 500 миллион евролик товон пулига ишора қилиб, таклифни рад этган.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиГвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиБугун, 09:46Ҳуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасҲуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасБугун, 09:17Элдор Шомуродов: “Биз бутун Ўзбекистон номидан ўйнаймиз” (видео)Элдор Шомуродов: “Биз бутун Ўзбекистон номидан ўйнаймиз” (видео)Бугун, 09:06Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Бугун, 08:57Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳоладиЛионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 08:54ЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирдиЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирдиБугун, 08:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...