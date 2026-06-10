Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлди
Реал Мадрид президенти Флорентино Перез Бавария юлдузи Майкл Олисе учун 150 миллион евролик трансфер таклифини тайёрлагани ҳақида янги тафсилотлар пайдо бўлди. Трансфер эксперти Fabrizio Romano ўзининг YouTube каналида ушбу маълумотни тасдиқлаб, Перез франциялик ҳужумчини Криштиано Роналдо даражасидаги юлдуз сифатида кўрганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
"Флорентино Перез Майкл Олисе трансферини амалга оширмоқчи бўлганини ва буни Реал Мадрид вакиллари тасдиқлаганини тўлиқ ишонч билан айта оламан", — дея таъкидлади Романо. Бироқ Бавария президенти Ҳерберт Ҳаинер бу борадаги ҳар қандай уринишларни дарҳол тўхтатган ва футболчини сотиш нияти йўқлигини қатъий билдирган.
Майкл Олисе Мюнхен клуби билан 2029-йилга қадар шартномага эга ва у жамоанинг дахлсиз футболчиларидан бири ҳисобланади. Ўтган мавсумда у 52 та ўйинда майдонга тушиб, 53 та голда (22 та гол ва 31 та ассист) бевосита иштирок этган ва жамоасининг ички чемпионатдаги муваффақиятларига катта ҳисса қўшган.
Бавария музокаралардан бош тортгач, "қироллик клуби" ўз эътиборини Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресга қаратди. Реал Мадрид аргентиналик форвард учун ҳам 150 миллион евро таклиф қилган, бироқ Атлетико Мадрид футболчининг шартномасидаги 500 миллион евролик товон пулига ишора қилиб, таклифни рад этган.
…