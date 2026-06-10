Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирди
Маркус Рэшфорднинг Барселонадаги фаолияти ўз якунига етмоқда. Каталония клуби раҳбарияти Манчестер Юнайтед ҳужумчисини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмасликка қарор қилди. Ла Лигадаги самарали ижара муддатига қарамай, Англия терма жамоаси аъзоси Антонй Гордон трансферидан сўнг Spotify Камп Ноу учун ортиқча юкка айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ханси Флик жамоаси Антонй Гордон учун катта маблағ сарфлагач, чап қанот ҳужумида рақобат кескинлашди. Таркибда Рафинья каби асосий таркиб ўйинчиси борлигини ҳисобга олган клуб, Рэшфорд учун белгиланган 30 миллион еврони тўлашни истамади. Marca нашрининг хабар беришича, 70 миллион евролик Гордон трансфери Рэшфордни қимматбаҳо захира ўйинчисига айлантириб қўйган.
Клуб қарорига икки асосий омил таъсир кўрсатди. Биринчидан, Ханси Флик ҳужумчилардан тиниmsиз прессинг ва ҳимояда ёрдам беришни талаб қилади. Мураббийлар штаби бу борада Гордонни Рэшфорддан кўра самаралироқ деб ҳисоблади. Иккинчидан, ёш омили ҳам муҳим рол ўйнади: Рэшфорд октябрда 29 ёшга тўлади, бу эса уни Гордондан қарийб тўрт ёшга каттароқ эканини англатади.
Молиявий жиҳатдан Рэшфорд ўз маошини 40 фоизга камайтиришга рози бўлган эди, бироқ Барселона узоқ муддатли истиқболни кўзлаб Гордонни танлади. Рэшфорднинг сотиб олиш бандини фаоллаштириш муддати душанба куни тугайди ва клуб ўз қарорини ўзгартирмоқчи эмас. Эндиликда ҳужумчи ўз келажагини ҳал қилиш учун Манчестер Юнайтед ихтиёрига қайтади.
…