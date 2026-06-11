Ватару Эндо жароҳат сабаб Япония терма жамоасидаги фаолиятини якунлади

·0·Спорт
Ватару Эндо жароҳат сабаб Япония терма жамоасидаги фаолиятини якунлади

Япония терма жамоаси сардори Ватару Эндо кутилмаган қарор қабул қилди. Ливерпул ярим ҳимоячиси сурункали жароҳати сабабли 2026-йилги Жаҳон чемпионати қайдномасидан ўрин олмаслигини ва халқаро фаолиятини бутунлай якунлашини эълон қилди. Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган турниргача тикланишга улгурмаган футболчи ўз ўрнини ёшларга бўшатиб беришга қарор қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

33 ёшли футболчи феврал ойида Англия Премер-лигаси доирасидаги "Сандерленд"га қарши ўйинда оёғидан жиддий жароҳат олган эди. Шундан сўнг у узоқ вақт реабилитация жараёнини ўтади. Гарчи Ливерпул таркибида мавсумнинг сўнгги ўйинида захира ўриндиғига қайтган бўлса-да, терма жамоа йиғинига қўшилгач, юқори даражада ўйнашга тайёр эмаслиги маълум бўлди.

Эндо ўз баёнотида терма жамоадан кетиши оғир бўлганини, бироқ жамоанинг келажагига ишонишини таъкидлади. "Жароҳатдан сўнг сафга қайтиш учун қўлимдан келган барча ишни қилдим, шунинг учун афсусда эмасман. Жаҳон чемпионатида қатнашолмаслигим аламли, лекин Қатардаги мундиалдан кейин жамоамиз қанчалик ўсганидан фахрланаман", — деди ярим ҳимоячи.

Собиқ "Штутгарт" аъзоси эндиликда Япония терма жамоасининг оддий мухлисига айланишини билдирди. У жамоадошларини қўллаб-қувватлашга ва япон халқини жамоа атрофида бирлашишга чақирди. Эндо Япония барибир кун келиб Жаҳон чемпиони бўлишига ишонишини қўшимча қилди.

Ватару ЭндоЛиверпулЯпонияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиЖозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 19:00ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...Кеча, 18:57Расман: Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийи этиб тайинландиРасман: Жозе Моуринью Реал Мадрид бош мураббийи этиб тайинландиКеча, 18:53Реал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиРеал Мадрид Бернардо Силва учун расмий таклиф юбордиКеча, 18:12Роналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиРоналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиКеча, 17:37Виза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиВиза ололмаган аргентиналик мухлисларга бепул телевизорлар тарқатилдиКеча, 17:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...