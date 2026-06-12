Диого Жота ва унинг амалга ошмаган Жаҳон чемпионати орзуси ҳақида

·32·Спорт
Диого Жота ва унинг амалга ошмаган Жаҳон чемпионати орзуси ҳақида

2022-йилнинг 16-октабр куни Ливерпул жамоасининг Манчестер Сити устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабасига саноқли сониялар қолганида, Диого Жота мушакларидаги жиддий жароҳат сабаб майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Ўша пайтдаги бош мураббий Журген Клопп вазият оғирлигини дарҳол пайқаган эди. Жота болдиридан олган жароҳати туфайли бир неча ойга сафдан чиқди ва Қатарда бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Диого Жота ўша лаҳзаларни фаолиятидаги энг оғир зарба деб эслайди. Футболчи ижтимоий тармоқларда ўзининг илк Жаҳон чемпионатида иштирок этиш орзуси барбод бўлганини, бироқ жамоасини ташқаридан қўллаб-қувватлашда давом этишини ёзган эди. Клопп ўз шогирдига руҳий далда беришга ҳаракат қилди, аммо Жота учун бу катта йўқотиш бўлиб қолди.

"Жароҳатдан кейинги куни Журген мени маҳкам қучоқлади. У ўша пайтда кўп гапиришнинг фойдаси йўқлигини тушунарди ва шунчаки тасалли беришга уринди", — дейди Диого Жота. Реабилитация жараёнида мураббийнинг доимий эътибори футболчига куч бағишлаган бўлса-да, фаолиятидаги энг йирик турнирни ўтказиб юбориш оғриқли кечди.

Бугунги кунда Ливерпул ва Португалия терма жамоасининг муҳим бўлагига айланган ҳужумчи ўша қийинчиликларни ортда қолдирган. Унинг ҳикояси профессионал футболдаги кутилмаган жароҳатлар ва улардан сўнг қайта тикланиш учун зарур бўлган ирода кучи ҳақида сўзлайди.

ЛиверпулДиого ЖотаЖурген КлоппПортугалияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиДжибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиБугун, 20:57Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиБугун, 20:39Бавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБугун, 20:35Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиМашарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиБугун, 19:49Қозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиҚозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиБугун, 19:39Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиЖозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...