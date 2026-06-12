Диого Жота ва унинг амалга ошмаган Жаҳон чемпионати орзуси ҳақида
2022-йилнинг 16-октабр куни Ливерпул жамоасининг Манчестер Сити устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабасига саноқли сониялар қолганида, Диого Жота мушакларидаги жиддий жароҳат сабаб майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Ўша пайтдаги бош мураббий Журген Клопп вазият оғирлигини дарҳол пайқаган эди. Жота болдиридан олган жароҳати туфайли бир неча ойга сафдан чиқди ва Қатарда бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Диого Жота ўша лаҳзаларни фаолиятидаги энг оғир зарба деб эслайди. Футболчи ижтимоий тармоқларда ўзининг илк Жаҳон чемпионатида иштирок этиш орзуси барбод бўлганини, бироқ жамоасини ташқаридан қўллаб-қувватлашда давом этишини ёзган эди. Клопп ўз шогирдига руҳий далда беришга ҳаракат қилди, аммо Жота учун бу катта йўқотиш бўлиб қолди.
"Жароҳатдан кейинги куни Журген мени маҳкам қучоқлади. У ўша пайтда кўп гапиришнинг фойдаси йўқлигини тушунарди ва шунчаки тасалли беришга уринди", — дейди Диого Жота. Реабилитация жараёнида мураббийнинг доимий эътибори футболчига куч бағишлаган бўлса-да, фаолиятидаги энг йирик турнирни ўтказиб юбориш оғриқли кечди.
Бугунги кунда Ливерпул ва Португалия терма жамоасининг муҳим бўлагига айланган ҳужумчи ўша қийинчиликларни ортда қолдирган. Унинг ҳикояси профессионал футболдаги кутилмаган жароҳатлар ва улардан сўнг қайта тикланиш учун зарур бўлган ирода кучи ҳақида сўзлайди.
…