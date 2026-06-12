«Реал» клуби Винисиус Жуниорга кескин ультиматум эълон қилди
Жаҳон чемпионатининг қайноқ баҳслари ва Эллиот Андерсон атрофидаги астрономик трансфер машмашалари давом этаётган бир пайтда, Мадриднинг «Реал» клуби ички лагеридан яна бир кутилмаган ва чинакам шов-шувли хабар яшин тезлигида тарқалди. «Қаймоқранглилар»нинг кўп йиллик етакчиси ва ҳужум чизиғидаги бош юлдузларидан бири бўлмиш Винисиус Жуниорнинг Мадриддаги келажаги жиддий сўроқ остида қолди. Нуфузли ва ишончли спорт нашрларидан бири ҳисобланган «Okdiario» тарқатган эксклюзив ахборотга кўра, клуб раҳбарияти бразилиялик вингернинг олдига жуда қатъий ва кескин талаб қўйган.
Манба берган хабарга қараганда, «Реал» президенти Флорентино Перес ва клуб мутасаддилари Винисиусга иккита йўлдан бирини танлашни таклиф қилмоқда: футболчи ё яқин вақт ичида амалдаги шартномасини узайтириш бўйича янги битимга имзо чекади, ёки шу ёзги трансфер ойнасининг ўзидаёқ трансфер бозорига чиқарилиб, расман сотувга қўйилади.
Шартнома узайтирилмаса — сотув варианти тайёр
Клуб раҳбариятининг бу қадар қатъий позиция эгаллаши бежиз эмас. Агар яқин кунлар ичида томонлар ўртасида янги битим бўйича умумий келишувга эришилмаса, мадридликлар ўз юлдузини келаси йили арзон нархда ёки текинга қўлдан чиқармаслик учун уни шу ёздаёқ катта маблағ эвазига сотиб юбориш вариантини жиддий равишда кўриб чиқишга тайёр. Бернарду Силванинг жамоага келиши ва таркибдаги янги тактик ўзгаришлар фонида клуб ўз молиявий стратегиясини қатъий назорат қилмоқчи.
Иқтидорли футболчи Винисиус Жуниор 2018 йилдан буён «Сантьяго Бернабеу»да тўп суриб, «Реал Мадрид» шарафини муносиб ҳимоя қилиб келмоқда. Ортда қолган машаққатли 2025/26 йилги мавсум давомида у жамоанинг ҳақиқий ҳаракатлантирувчи кучига айланди ва барча мусобақалар доирасида нақд 53 та учрашувда майдонга тушди. Ушбу ўйинларда рақиблар дарвозасини 22 бор ишғол этиб, жамоадошларига 14 та голли узатма (ассист) етказиб берди. Футболчининг клуб билан айни пайтдаги амалдаги меҳнат шартномаси 2027 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган.
Винисиус Мадридда қоладими ёки янги даъвогар клублар сафига йўл оладими? Бу савол тез орада ўз жавобини топиши кутилмоқда.
Винисиус Жуниорнинг трансфер тақдири, «Реал Мадрид» жамоасидаги янги келишувлар ва жаҳон футболига оид энг тезкор, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…