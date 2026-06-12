«Реал» клуби Винисиус Жуниорга кескин ультиматум эълон қилди

·79·Спорт
«Реал» клуби Винисиус Жуниорга кескин ультиматум эълон қилди

Жаҳон чемпионатининг қайноқ баҳслари ва Эллиот Андерсон атрофидаги астрономик трансфер машмашалари давом этаётган бир пайтда, Мадриднинг «Реал» клуби ички лагеридан яна бир кутилмаган ва чинакам шов-шувли хабар яшин тезлигида тарқалди. «Қаймоқранглилар»нинг кўп йиллик етакчиси ва ҳужум чизиғидаги бош юлдузларидан бири бўлмиш Винисиус Жуниорнинг Мадриддаги келажаги жиддий сўроқ остида қолди. Нуфузли ва ишончли спорт нашрларидан бири ҳисобланган «Okdiario» тарқатган эксклюзив ахборотга кўра, клуб раҳбарияти бразилиялик вингернинг олдига жуда қатъий ва кескин талаб қўйган.

Манба берган хабарга қараганда, «Реал» президенти Флорентино Перес ва клуб мутасаддилари Винисиусга иккита йўлдан бирини танлашни таклиф қилмоқда: футболчи ё яқин вақт ичида амалдаги шартномасини узайтириш бўйича янги битимга имзо чекади, ёки шу ёзги трансфер ойнасининг ўзидаёқ трансфер бозорига чиқарилиб, расман сотувга қўйилади.

Шартнома узайтирилмаса — сотув варианти тайёр

Клуб раҳбариятининг бу қадар қатъий позиция эгаллаши бежиз эмас. Агар яқин кунлар ичида томонлар ўртасида янги битим бўйича умумий келишувга эришилмаса, мадридликлар ўз юлдузини келаси йили арзон нархда ёки текинга қўлдан чиқармаслик учун уни шу ёздаёқ катта маблағ эвазига сотиб юбориш вариантини жиддий равишда кўриб чиқишга тайёр. Бернарду Силванинг жамоага келиши ва таркибдаги янги тактик ўзгаришлар фонида клуб ўз молиявий стратегиясини қатъий назорат қилмоқчи.

Иқтидорли футболчи Винисиус Жуниор 2018 йилдан буён «Сантьяго Бернабеу»да тўп суриб, «Реал Мадрид» шарафини муносиб ҳимоя қилиб келмоқда. Ортда қолган машаққатли 2025/26 йилги мавсум давомида у жамоанинг ҳақиқий ҳаракатлантирувчи кучига айланди ва барча мусобақалар доирасида нақд 53 та учрашувда майдонга тушди. Ушбу ўйинларда рақиблар дарвозасини 22 бор ишғол этиб, жамоадошларига 14 та голли узатма (ассист) етказиб берди. Футболчининг клуб билан айни пайтдаги амалдаги меҳнат шартномаси 2027 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган.

Винисиус Мадридда қоладими ёки янги даъвогар клублар сафига йўл оладими? Бу савол тез орада ўз жавобини топиши кутилмоқда.

Винисиус Жуниорнинг трансфер тақдири, «Реал Мадрид» жамоасидаги янги келишувлар ва жаҳон футболига оид энг тезкор, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Реал МадридВинисиус ЖуниорФлорентино ПересОкдиариоСантьяго Бернабеу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиОлжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 06:36Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиДмитрий Кузнецов ЖЧ-2026 да Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиБугун, 06:25«Сити» Эллиот Андерсон учун рекорд даражадаги маблағ таклиф қилди«Сити» Эллиот Андерсон учун рекорд даражадаги маблағ таклиф қилдиБугун, 06:11Бернарду Силва эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клубига қўшилдиБернарду Силва эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клубига қўшилдиБугун, 05:43Жаҳон чемпионати: "А" гуруҳида 1-тур ўйинлари якунландиЖаҳон чемпионати: "А" гуруҳида 1-тур ўйинлари якунландиБугун, 05:37ЖЧ-2026 илк баҳсида Мексика терма жамоаси ЖАР устидан ғалаба қозондиЖЧ-2026 илк баҳсида Мексика терма жамоаси ЖАР устидан ғалаба қозондиБугун, 05:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...