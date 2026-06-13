Криштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этди

·51·Спорт
Криштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этди

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан ўзининг жисмоний ҳолати борасидаги хавотирларни қатъий рад этди. Саудия Арабистонида сермаҳсул мавсумни ўтказган афсонавий ҳужумчи Португалия халқига катта қувонч бағишлашга ва турнирда муваффақият қозонишга вада берди. Жамоа АҚШдаги турнирга йўл олишдан олдин ўзининг Сидаде до Футебол базасидаги машғулотларни якунлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Саралаш босқичида олтита ўйинда 20 та гол уриб, доминантлик кўрсатган жамоа номидан сўзга чиққан Роналдо ўзига бўлган ишончни намойиш этди. 41 ёшли фахрий ҳужумчи Лионель Месси билан бирга кетма-кет олтинчи бор Жаҳон чемпионати финалларида иштирок этиб, тарих яратиш арафасида турибди. Жисмоний ҳолати ҳақидаги саволга у: "Ўйинларни кўрмаяпсизми? Мен яхши ҳолатдаман", дея жавоб қайтарди.

Португалиянинг турнир фаворитлари қаторида эканлиги ҳақида гапирар экан, Роналдо эҳтиёткорликни сақлаб қолди. Унинг таъкидлашича, жамоада жуда иқтидорли авлод шаклланган, бироқ ғалаба қозониш учун кўплаб омиллар, жумладан, ўйин давомидаги назорат қилиб бўлмайдиган ҳолатлар ҳам муҳим рол ўйнайди. Унинг асосий мақсади — гуруҳда биринчи ўринни эгаллаб, босқичма-босқич ишонч билан ҳаракат қилишдир.

Тайёргарлик жараёни оғир кечганини тан олган Роналдо, ҳақиқий чемпионлар ўйинлар қизиган вақтда маълум бўлишини айтди. Португалия ўз юришини 17-июн куни Техасдаги Ҳоустон Стадиум ўйингоҳида Конго ДР терма жамоасига қарши бошлайди. Ал-Насср сафида 30 та голда иштирок этган Роналдо ушбу спорт формасини терма жамоа сафида ҳам давом эттириш ниятида.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутболАл-Насср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиЖозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиБугун, 07:39Руи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиРуи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиБугун, 07:36Англия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиАнглия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиБугун, 07:35Флориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиФлориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиБугун, 07:16«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...Бугун, 06:59Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Бугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди