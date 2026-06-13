Руи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетарди
Бенфика президенти Руи Коста Жозе Моуринью жамоани тарк этиши билан боғлиқ кутилмаган тафсилотларни очиқлади. Унинг сўзларига кўра, мураббийнинг кетиши Реал Мадрид президентлик сайловлари натижасидан қатъи назар ҳал қилиб бўлинган эди. Коста Моуриньюнинг Мадрид клубига ўтиши муқаррар бўлганини ва бу борада ўзаро келишувга эришилганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Президентнинг тушунтиришича, Жозе Моуринью Флорентино Перез ғалаба қозонган тақдирда Реал Мадрид таклифини қабул қилишини очиқ билдирган. Бироқ, ҳатто Перез сайловда мағлуб бўлганида ҳам, португалиялик мутахассис Бенфика клубида қолиш ниятида бўлмаган. Руи Коста Эстадио да Лузда мураббий билан хайрлашиш вақти келганини тушуниб етганини айтди.
"Бенфика фақатгина Реал Мадрид сайловлари натижасини кутишга мажбур эди, холос. Агар Флорентино ғалаба қозонса, у Мадрид клуби мураббийи бўлишини ҳамма тушуниб турганди. Аммо вазият шундай эдики, ҳар қандай ҳолатда ҳам у ўзаро дўстона келишувга кўра Бенфика бош мураббийлигидан кетган бўларди", — деди Коста матбуот анжуманида.
Руи Коста клуб Моуриньюни узоқ муддатга олиб қолишга ҳаракат қилганини, аммо Реал Мадрид варианти пайдо бўлгач, вазият ўзгарганини тан олди. У мураббийнинг қароридан хиёнат ҳис қилмаганини, аксинча, унинг танловини ҳурмат қилишини билдирди. Коста шартномани узайтириш таклифи берилгани, бироқ Жозе Моуринью бошқа йўлни танлаганини қўшимча қилди.
…