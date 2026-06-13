Руи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетарди

·26·Спорт
Руи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетарди

Бенфика президенти Руи Коста Жозе Моуринью жамоани тарк этиши билан боғлиқ кутилмаган тафсилотларни очиқлади. Унинг сўзларига кўра, мураббийнинг кетиши Реал Мадрид президентлик сайловлари натижасидан қатъи назар ҳал қилиб бўлинган эди. Коста Моуриньюнинг Мадрид клубига ўтиши муқаррар бўлганини ва бу борада ўзаро келишувга эришилганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Президентнинг тушунтиришича, Жозе Моуринью Флорентино Перез ғалаба қозонган тақдирда Реал Мадрид таклифини қабул қилишини очиқ билдирган. Бироқ, ҳатто Перез сайловда мағлуб бўлганида ҳам, португалиялик мутахассис Бенфика клубида қолиш ниятида бўлмаган. Руи Коста Эстадио да Лузда мураббий билан хайрлашиш вақти келганини тушуниб етганини айтди.

"Бенфика фақатгина Реал Мадрид сайловлари натижасини кутишга мажбур эди, холос. Агар Флорентино ғалаба қозонса, у Мадрид клуби мураббийи бўлишини ҳамма тушуниб турганди. Аммо вазият шундай эдики, ҳар қандай ҳолатда ҳам у ўзаро дўстона келишувга кўра Бенфика бош мураббийлигидан кетган бўларди", — деди Коста матбуот анжуманида.

Руи Коста клуб Моуриньюни узоқ муддатга олиб қолишга ҳаракат қилганини, аммо Реал Мадрид варианти пайдо бўлгач, вазият ўзгарганини тан олди. У мураббийнинг қароридан хиёнат ҳис қилмаганини, аксинча, унинг танловини ҳурмат қилишини билдирди. Коста шартномани узайтириш таклифи берилгани, бироқ Жозе Моуринью бошқа йўлни танлаганини қўшимча қилди.

Жозе МоуриньюРеал МадридБенфикаРуи КостаФлорентино Перез
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиЖозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиБугун, 07:39Англия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиАнглия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиБугун, 07:35Флориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиФлориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиБугун, 07:16«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...Бугун, 06:59Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Бугун, 06:52Криштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиКриштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиБугун, 06:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди