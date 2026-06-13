Нюкасл дарвозабон қидирмоқда: Джеймс Траффорд яна эътиборда

·63·Спорт
Нюкасл дарвозабон қидирмоқда: Джеймс Траффорд яна эътиборда

Нюкасл Юнайтед жамоаси бош мураббийи Эддие Ҳове дарвозабонлар таркибини тубдан янгилаш мақсадида Манчестер Сити посбони Джеймс Траффордга бўлган қизиқишини қайта тиклади. Ўтган ёзда Англия терма жамоаси аъзосини қўлга кирита олмаган "қарғалар" эндиликда Этиҳад Стадиумда етарли ўйин амалиётига эга бўлмаётган футболчи учун янги таклиф тайёрламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Нюкасл раҳбарияти Траффордни трансфер қилиш ниятини билдириш учун Манчестер Сити билан алоқага чиққан. 23 ёшли дарвозабон ўтган мавсумда Барнли жамоасидан Манчестерга кўчиб ўтган эди, бироқ у барча мусобақаларда атиги 17 та учрашувда майдонга тушди. Шу сабабли, футболчи ўз фаолиятини бошқа клубда давом эттиришга қарши эмас.

Траффорд дастлаб Пеп Гуардиола қўл остида асосий дарвозабон бўлиш вадаси билан Манчестерга келган эди. Бироқ, Англия Премер-лигаси гиганти кутилмаганда Гианлуиги Доннарумма билан шартнома имзолагач, инглиз посбони захира ўриндиғига михланиб қолди. Ҳозирда у терма жамоа сафида бўлиб тургани сабабли, келажаги борасидаги якуний қарорни турнирдан сўнг қабул қилмоқчи.

Эддие Ҳове ҳимоя чизиғини кучайтириш устида фаол ишламоқда. Жамоа аллақачон Рейmsдан 20 ёшли Эвен Жаоуенни таркибга қўшиб олди. Агар Траффорд трансфери амалга ошса, бу жамоанинг амалдаги биринчи рақамли посбони Никк Попе учун кетиш вақти келганини англатиши мумкин. Нюкасл янги мавсумолди тайёргарликлари бошлангунга қадар ушбу трансферни якунлашни кўзламоқда.

Айни дамда Джеймс Траффорд Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси билан АҚШда бўлиб турибди. У Жордан Пиккфорд ва Деан Ҳендерсон билан бирга Жаҳон чемпионати қайдномасидан жой олган. Нюкасл эса вақтни бой бермаслик учун музокараларни тезлаштиришга ҳаракат қилмоқда, акс ҳолда клуб бошқа номзодларни кўриб чиқишга мажбур бўлади.

НюкаслМанчестер СитиДжеймс ТраффордТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деклан Райс Англия терма жамоасининг кейинги сардори бўлишга тайёрми?Деклан Райс Англия терма жамоасининг кейинги сардори бўлишга тайёрми?Бугун, 08:31Манчестер Юнайтед Рубен Аморимнинг Милан билан келишуви ортидан миллионларни тежайдиМанчестер Юнайтед Рубен Аморимнинг Милан билан келишуви ортидан миллионларни тежайдиБугун, 08:31Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?Бугун, 07:36Ислом Махачев Жастин Гейжини енгил вазн камарини ютгани билан табрикладиИслом Махачев Жастин Гейжини енгил вазн камарини ютгани билан табрикладиБугун, 07:27Швеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришдиШвеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 07:22Файзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиФайзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиБугун, 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?