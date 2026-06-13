Нюкасл дарвозабон қидирмоқда: Джеймс Траффорд яна эътиборда
Нюкасл Юнайтед жамоаси бош мураббийи Эддие Ҳове дарвозабонлар таркибини тубдан янгилаш мақсадида Манчестер Сити посбони Джеймс Траффордга бўлган қизиқишини қайта тиклади. Ўтган ёзда Англия терма жамоаси аъзосини қўлга кирита олмаган "қарғалар" эндиликда Этиҳад Стадиумда етарли ўйин амалиётига эга бўлмаётган футболчи учун янги таклиф тайёрламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Нюкасл раҳбарияти Траффордни трансфер қилиш ниятини билдириш учун Манчестер Сити билан алоқага чиққан. 23 ёшли дарвозабон ўтган мавсумда Барнли жамоасидан Манчестерга кўчиб ўтган эди, бироқ у барча мусобақаларда атиги 17 та учрашувда майдонга тушди. Шу сабабли, футболчи ўз фаолиятини бошқа клубда давом эттиришга қарши эмас.
Траффорд дастлаб Пеп Гуардиола қўл остида асосий дарвозабон бўлиш вадаси билан Манчестерга келган эди. Бироқ, Англия Премер-лигаси гиганти кутилмаганда Гианлуиги Доннарумма билан шартнома имзолагач, инглиз посбони захира ўриндиғига михланиб қолди. Ҳозирда у терма жамоа сафида бўлиб тургани сабабли, келажаги борасидаги якуний қарорни турнирдан сўнг қабул қилмоқчи.
Эддие Ҳове ҳимоя чизиғини кучайтириш устида фаол ишламоқда. Жамоа аллақачон Рейmsдан 20 ёшли Эвен Жаоуенни таркибга қўшиб олди. Агар Траффорд трансфери амалга ошса, бу жамоанинг амалдаги биринчи рақамли посбони Никк Попе учун кетиш вақти келганини англатиши мумкин. Нюкасл янги мавсумолди тайёргарликлари бошлангунга қадар ушбу трансферни якунлашни кўзламоқда.
Айни дамда Джеймс Траффорд Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси билан АҚШда бўлиб турибди. У Жордан Пиккфорд ва Деан Ҳендерсон билан бирга Жаҳон чемпионати қайдномасидан жой олган. Нюкасл эса вақтни бой бермаслик учун музокараларни тезлаштиришга ҳаракат қилмоқда, акс ҳолда клуб бошқа номзодларни кўриб чиқишга мажбур бўлади.
…