Барселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайди

·0·Спорт
Барселона Ламине Ямал борасида Испания терма жамоасига қаршилик қила олмайди

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг илк туридан ўрин олган Капе-Вердега қарши ўйин олдидан Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида маълумот берди. Барселона юлдузи яқинда тиззасидаги жароҳатидан фориғ бўлган бўлса-да, терма жамоа уни турнирнинг очилиш учрашувида майдонга туширишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб миқёсида бир неча ҳафтани ўтказиб юборган 18 ёшли вингернинг жисмоний ҳолати Барселона раҳбариятини хавотирга солмоқда. Бироқ Луис де ла Фуенте ёш иқтидор эгасининг соғлиғи борасидаги хавотирларни рад этди. Мураббийнинг таъкидлашича, Ямал ҳозирча 90 дақиқа ўйнашга тайёр бўлмаса-да, учрашувнинг маълум бир қисмида жамоасига ёрдам бера олади.

"У душанба кунги баҳсда иштирок этишга тайёр. Биз вазиятни баҳолаймиз. Футбол — бу хавфли фаолият, жароҳатни 3 дақиқада ҳам, 90 дақиқада ҳам олиш мумкин. Биз футболчилар соғлиғини ўйлаймиз, лекин Жаҳон чемпионатида биринчи ўйин ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини ҳам унутмаслигимиз керак", — деди Испания устози Чаттаноогадаги матбуот анжуманида.

Одатда клублар халқаро танаффуслар вақтида ўз юлдузларининг майдондаги дақиқаларини назорат қилишга уринишади, бироқ Жаҳон чемпионати вақтида қоидалар бошқача ишлайди. Барселона ва Испания қироллик футбол федерацияси (РFEФ) ўзаро мулоқотда бўлиб турганига қарамай, якуний қарорни фақат терма жамоа мураббийлар штаби қабул қилади.

Шу тариқа, Ханси Флик ва Барселона раҳбарияти Ламине Ямалнинг майдонга тушишига тўсқинлик қилиш борасида ожиз қолмоқда. Луис де ла Фуенте ўз қарори қатъий эканини ва душанба кунги баҳс учун таркибни танлашда мутлақ ваколатга эга эканини яна бир бор тасдиқлади.

Ламине ЯмалИспанияБарселонаЖЧ-2026Луис Де Ла Фуенте
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Жалолиддин Машарипов жароҳати ҳақида гапирди: “Ҳозир ҳаммаси яхши”Бугун, 10:19Карло Анчелотти Марокашга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиКарло Анчелотти Марокашга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 10:11Арсенал янги трансферлар учун катта маблағ сарфлашга тайёрАрсенал янги трансферлар учун катта маблағ сарфлашга тайёрБугун, 09:38Сречко Катанец ўзбекистонлик мухлисларни кўп нарса кутмасликка чақирдиСречко Катанец ўзбекистонлик мухлисларни кўп нарса кутмасликка чақирдиБугун, 09:36Жермаине Женас BBCдан ҳайдалиши ҳақида: Ҳаммасидан айрилдимЖермаине Женас BBCдан ҳайдалиши ҳақида: Ҳаммасидан айрилдимБугун, 08:58Ливерпулда янги давр: Андони Ираола мураббийлар штабини шакллантирмоқдаЛиверпулда янги давр: Андони Ираола мураббийлар штабини шакллантирмоқдаБугун, 08:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди