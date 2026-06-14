Бразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқарди

·0·Спорт
Бразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқарди

Бразилия ва Марокаш терма жамоалари FIFA 2026 жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг C гуруҳида ўзаро майдонга тушди. Қизиқарли ва шиддатли кечган учрашув якунида жамоалар очколарни бўлишиб олди. Ўйинда Марокаш биринчи бўлиб ҳисобни очди: 21-дақиқада Исмаэль Сайбари рақиб дарвозасини ишғол қилди. Бразилия эса 32-дақиқада Винисиус Жуниорнинг голи орқали мувозанатни тиклади.

Учрашув давомида Бразилия тўп назоратида устунлик қилди — 54 фоиз. Марокаш эса 46 фоиз тўпга эгалик қилди. Шунга қарамай, зарбалар сони бўйича Марокаш фаолроқ кўринди: улар умумий 13 та зарба йўллади, Бразилияда эса бу кўрсаткич 8 тани ташкил этди. Дарвозага аниқ зарбаларда Бразилия 5 та, Марокаш 4 та натижа қайд этди.

Паслар бўйича Бразилия 499 та узатма амалга оширди ва 87 фоиз аниқлик кўрсатди. Марокаш 473 та пас берди, уларнинг пас аниқлиги 88 фоиз бўлди. Фоллар сонида ҳам кураш қаттиқ кечди: Бразилия 16 марта қоида бузди, Марокаш эса 14 марта фол ишлатди. Бразилия 2 та сариқ карточка олди, Марокаш футболчилари эса сариқ карточкасиз ўйинни якунлади.

Бурчак тўпларида Бразилия анча фаол бўлди — 6 та. Марокашда бу кўрсаткич 2 тани ташкил этди. Офсайдлар бўйича эса Марокаш 1 марта ўйиндан ташқари ҳолатга тушди, Бразилияда офсайд қайд этилмади. Ушбу натижадан сўнг C гуруҳида Марокаш ва Бразилия 1 очкодан жамғарди, аммо жадвалда Марокаш биринчи, Бразилия иккинчи ўринда бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ралф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирдиРалф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирдиБугун, 21:11Муҳаммад Салахдан сўнг Кодй Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчиМуҳаммад Салахдан сўнг Кодй Гакпо ҳам Ливерпулни тарк этмоқчиБугун, 20:51ФИФА ЖЧ-2026 иштирокчилари учун махсус рамзий шевронларни жорий этдиФИФА ЖЧ-2026 иштирокчилари учун махсус рамзий шевронларни жорий этдиБугун, 20:46Брадлей Баркола PSJни тарк этмоқчи: Арсенал ва Ливерпул курашга қўшилдиБрадлей Баркола PSJни тарк этмоқчи: Арсенал ва Ливерпул курашга қўшилдиБугун, 20:30Мбаппе PSJнинг Арсенал устидан ғалабасидан сўнг Салибага тасалли бердиМбаппе PSJнинг Арсенал устидан ғалабасидан сўнг Салибага тасалли бердиБугун, 20:17Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқдаАльваро Арбелоа Англия Премер-лигасига йўл олмоқдаБугун, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди