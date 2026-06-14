Бразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқарди
Бразилия ва Марокаш терма жамоалари FIFA 2026 жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг C гуруҳида ўзаро майдонга тушди. Қизиқарли ва шиддатли кечган учрашув якунида жамоалар очколарни бўлишиб олди. Ўйинда Марокаш биринчи бўлиб ҳисобни очди: 21-дақиқада Исмаэль Сайбари рақиб дарвозасини ишғол қилди. Бразилия эса 32-дақиқада Винисиус Жуниорнинг голи орқали мувозанатни тиклади.
Учрашув давомида Бразилия тўп назоратида устунлик қилди — 54 фоиз. Марокаш эса 46 фоиз тўпга эгалик қилди. Шунга қарамай, зарбалар сони бўйича Марокаш фаолроқ кўринди: улар умумий 13 та зарба йўллади, Бразилияда эса бу кўрсаткич 8 тани ташкил этди. Дарвозага аниқ зарбаларда Бразилия 5 та, Марокаш 4 та натижа қайд этди.
Паслар бўйича Бразилия 499 та узатма амалга оширди ва 87 фоиз аниқлик кўрсатди. Марокаш 473 та пас берди, уларнинг пас аниқлиги 88 фоиз бўлди. Фоллар сонида ҳам кураш қаттиқ кечди: Бразилия 16 марта қоида бузди, Марокаш эса 14 марта фол ишлатди. Бразилия 2 та сариқ карточка олди, Марокаш футболчилари эса сариқ карточкасиз ўйинни якунлади.
Бурчак тўпларида Бразилия анча фаол бўлди — 6 та. Марокашда бу кўрсаткич 2 тани ташкил этди. Офсайдлар бўйича эса Марокаш 1 марта ўйиндан ташқари ҳолатга тушди, Бразилияда офсайд қайд этилмади. Ушбу натижадан сўнг C гуруҳида Марокаш ва Бразилия 1 очкодан жамғарди, аммо жадвалда Марокаш биринчи, Бразилия иккинчи ўринда бормоқда.
…