Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)
Аралаш жанг санъати (ММА) ва кейинги пайтларда оммалашиб бораётган поп-ММА йўналиши юртимиздаги миллионлаб спорт ишқибозларининг севимли машғулотига айланиб улгурди. Ватандошларимиз иштирокидаги ҳар бир жанг катта қизиқиш ва ҳаяжон билан кутиб олинмоқда. Куни кеча ана шундай қайноқ ва шиддатли тўқнашувлардан бири нуфузли «Octagon 87» турнири доирасида бўлиб ўтди. Мазкур жанг кечасида ўзининг ҳужумкор услуби билан мухлислар меҳрини қозонган ўзбекистонлик таниқли поп-ММА устаси Жасурбек Жўраев октагонга кўтарилди.
Ўз вақтида рингда кўрсатган жанговар характери сабабли спорт оламида «Тайсон» лақаби билан танилган ҳамюртимизга бу гал мезбонларнинг хавфли вакили, қозоғистонлик маҳоратли спортчи Ислам Генжебай жиддий рақиблик қилди.
Иккинчи раунддаги даҳшатли зарба ва реферининг қарори
Марказий Осиё дербиси мақомида кечган ушбу тўқнашув дастлабки сонияларданёқ икки спортчининг аёвсиз ва кескин ҳужумлари остида бошланди. Биринчи раундда ҳар икки жангчи бир-бирига жиддий қаршилик кўрсатган бўлса, иккинчи раундга келиб «Тайсон» Жўраев жанг тизгинини ўз қўлига олди. Баҳснинг иккинчи бўлими қизғин палласига кирган бир вазиятда, Жасурбек рақибнинг ҳимоясидаги очиқликдан унумли фойдаланиб, унга кучли ва аниқ зарба йўллади.
Ушбу оғир зарба оқибатида қозоғистонлик жангчи мувозанатни йўқотиб, даҳшатли тарзда ерга қулади. Вакилимиз фурсатни бой бермай, ерга йиқилган рақибига кетма-кет техник зарбалар беришни давом эттирди. Вазият тиббий жиҳатдан хавфли тус олаётганини кўрган учрашув бош ҳаками (рефери) баҳсни зудлик билан тўхтатишга мажбур бўлди. Шу тариқа, Жасурбек «Тайсон» Жўраев муддатидан олдин ёрқин ва тоза ғалабани расмийлаштирди.
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Жасурбек Жўраевнинг «Octagon 87» турниридаги кўрсаткичлари ва ММАдаги умумий статистикаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Жангчимизнинг исми ва лақаби
Иштирок этган нуфузли турнири
Тўқнаш келган рақиби (Давлат)
Жанг якунланган раунд ва усул
Ҳамюртимизнинг умумий ғалабалари
Фаолиятидаги мағлубиятлар сони
Жасурбек Жўраев
(«Тайсон»)
«Octagon 87»
Ислам Генжебай
(Қозоғистон)
2-раундда,
Техник нокаут (ТКО)
4 та ғалаба
2 та мағлубият
Профессионал рекорд янгиланди: Олдинда янги чўққилар!
Қозоғистонлик спортчи устидан қозонилган ушбу чиройли ва ишончли зафар ҳамюртимизнинг профессионал фаолиятида муҳим қадам бўлди. Мазкур муваффақиятли юришдан сўнг, Жасурбек Жўраевнинг умумий кўрсаткичлари янада яхшиланиб, унинг ҳисобидаги ғалабалар сони 4 тага етди. Спортчимиз ўз фаолияти давомида атиги 2 маротаба мағлубият аламига дош берган. Мухлислар ва экспертлар «Тайсон»нинг бугунги спорт формасини юқори баҳолаб, уни яқин келажакда янада йирик чемпионлик камарлари кутаётганини таъкидлашмоқда.
Поп-ММА ва профессионал ММА оламидаги энг қайноқ тўқнашувлар, ўзбекистонлик спортчиларнинг халқаро майдонлардаги тарихий зафарлари, жанглар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…