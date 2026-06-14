Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)

·0·Спорт
Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)

Аралаш жанг санъати (ММА) ва кейинги пайтларда оммалашиб бораётган поп-ММА йўналиши юртимиздаги миллионлаб спорт ишқибозларининг севимли машғулотига айланиб улгурди. Ватандошларимиз иштирокидаги ҳар бир жанг катта қизиқиш ва ҳаяжон билан кутиб олинмоқда. Куни кеча ана шундай қайноқ ва шиддатли тўқнашувлардан бири нуфузли «Octagon 87» турнири доирасида бўлиб ўтди. Мазкур жанг кечасида ўзининг ҳужумкор услуби билан мухлислар меҳрини қозонган ўзбекистонлик таниқли поп-ММА устаси Жасурбек Жўраев октагонга кўтарилди.

Ўз вақтида рингда кўрсатган жанговар характери сабабли спорт оламида «Тайсон» лақаби билан танилган ҳамюртимизга бу гал мезбонларнинг хавфли вакили, қозоғистонлик маҳоратли спортчи Ислам Генжебай жиддий рақиблик қилди.

Иккинчи раунддаги даҳшатли зарба ва реферининг қарори

Марказий Осиё дербиси мақомида кечган ушбу тўқнашув дастлабки сонияларданёқ икки спортчининг аёвсиз ва кескин ҳужумлари остида бошланди. Биринчи раундда ҳар икки жангчи бир-бирига жиддий қаршилик кўрсатган бўлса, иккинчи раундга келиб «Тайсон» Жўраев жанг тизгинини ўз қўлига олди. Баҳснинг иккинчи бўлими қизғин палласига кирган бир вазиятда, Жасурбек рақибнинг ҳимоясидаги очиқликдан унумли фойдаланиб, унга кучли ва аниқ зарба йўллади.

Ушбу оғир зарба оқибатида қозоғистонлик жангчи мувозанатни йўқотиб, даҳшатли тарзда ерга қулади. Вакилимиз фурсатни бой бермай, ерга йиқилган рақибига кетма-кет техник зарбалар беришни давом эттирди. Вазият тиббий жиҳатдан хавфли тус олаётганини кўрган учрашув бош ҳаками (рефери) баҳсни зудлик билан тўхтатишга мажбур бўлди. Шу тариқа, Жасурбек «Тайсон» Жўраев муддатидан олдин ёрқин ва тоза ғалабани расмийлаштирди.

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Жасурбек Жўраевнинг «Octagon 87» турниридаги кўрсаткичлари ва ММАдаги умумий статистикаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Жангчимизнинг исми ва лақаби

Иштирок этган нуфузли турнири

Тўқнаш келган рақиби (Давлат)

Жанг якунланган раунд ва усул

Ҳамюртимизнинг умумий ғалабалари

Фаолиятидаги мағлубиятлар сони

Жасурбек Жўраев


(«Тайсон»)

«Octagon 87»

Ислам Генжебай


(Қозоғистон)

2-раундда,


Техник нокаут (ТКО)

4 та ғалаба

2 та мағлубият

Профессионал рекорд янгиланди: Олдинда янги чўққилар!

Қозоғистонлик спортчи устидан қозонилган ушбу чиройли ва ишончли зафар ҳамюртимизнинг профессионал фаолиятида муҳим қадам бўлди. Мазкур муваффақиятли юришдан сўнг, Жасурбек Жўраевнинг умумий кўрсаткичлари янада яхшиланиб, унинг ҳисобидаги ғалабалар сони 4 тага етди. Спортчимиз ўз фаолияти давомида атиги 2 маротаба мағлубият аламига дош берган. Мухлислар ва экспертлар «Тайсон»нинг бугунги спорт формасини юқори баҳолаб, уни яқин келажакда янада йирик чемпионлик камарлари кутаётганини таъкидлашмоқда.

Поп-ММА ва профессионал ММА оламидаги энг қайноқ тўқнашувлар, ўзбекистонлик спортчиларнинг халқаро майдонлардаги тарихий зафарлари, жанглар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозондиАвстралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозондиБугун, 06:15Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)Бугун, 06:07Бразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнадиБразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнадиБугун, 05:43Шотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозондиШотландия терма жамоаси илк турда Гаити устидан ғалаба қозондиБугун, 05:28Бразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқардиБразилия Марокаш билан ўйинда ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 00:10Ралф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирдиРалф Рангникк Милан таклифини рад этиб, Австрия билан шартномани узайтирдиБугун, 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди