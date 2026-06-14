«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...

·0·Спорт
«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...

Мадриднинг «Реал» клуби «Челси» ҳимоячиси Марк Кукуреля трансфери бўйича муҳим келишувга эришди. Бу ҳақда таниқли инсайдер Фабрицио Романо хабар бермоқда.

Манбага кўра, клублар ва футболчининг ўзи ўртасида оғзаки келишув мавжуд. Мадридликлар Кукуреляни жамоанинг чап қанот ҳимоясидаги асосий вариантлардан бири сифатида кўрмоқда.

«Реал» бош мураббийи Жозе Моуринио айнан шундай услубдаги футболчини ўз таркибида кўришни хоҳлаган. Кукуреля ҳимояда фаол ҳаракат қилиши, қанот бўйлаб ҳужумларга қўшилиши ва юқори интенсивликда ўйнай олиши билан ажралиб туради.

27 ёшли футболчи «Реал» сафига Жаҳон чемпионатидан сўнг қўшилиши кутилмоқда. Ҳозирча трансфернинг молиявий тафсилотлари очиқланмаган, аммо томонлар келишувни якуний босқичга олиб чиққан.

Марк Кукуреля «Барселона» академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. У фаолияти давомида Испаниянинг «Эйбар» ва «Хетафе» клубларида, шунингдек Англиянинг «Брайтон» ва «Челси» жамоаларида тўп сурган.

Ўтган мавсумда Кукуреля Англия Премьер-лигасида 34 та учрашувда майдонга тушиб, 1 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди. Унинг барқарор ўйини ва катта тажрибаси «Реал» учун фойдали бўлиши мумкин.

Қизиғи, Кукуреля «Барселона» тарбияланувчиси бўлса-да, энди унинг фаолияти «Реал» билан боғланмоқда. Футболда сюжет twist дегани шу бўлса керак. Агар трансфер расман тасдиқланса, у Мадрид клубининг янги мавсум олдидан ҳимоя чизиғини кучайтириш йўлидаги муҳим харидларидан бирига айланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...Бугун, 16:00Ўзбекистон — Колумбия учрашувини Энтони Тейлор бошқарадиЎзбекистон — Колумбия учрашувини Энтони Тейлор бошқарадиБугун, 15:49Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?Бугун, 13:31Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...Бугун, 13:10Криштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиКриштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этдиБугун, 11:10Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Бугун, 10:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?