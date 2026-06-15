Килиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режа

·37·Спорт
Килиан Мбаппе ўз ўйинини ўзгартиришга вада берди: Франция учун янги режа

Франция терма жамоаси сардори ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатида ғалаба қозониш учун ўз ўйин услубини тубдан ўзгартиришга тайёрлигини маълум қилди. Дунёнинг энг иқтидорли футболчиларидан бири ҳисобланган ҳужумчи ўзининг ҳимоядаги ҳаракатлари борасидаги танқидларни қабул қилиб, жамоавий муваффақият йўлида кўпроқ меҳнат қилишга вада берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Мбаппе Ле Парисиен нашрига берган интервюсида ўзининг ҳимоявий ўйинини янги босқичга олиб чиқиш зарурлигини тан олган. Унинг сўзларига кўра, замонавий футболда, айниқса 48 та жамоа иштирок этадиган кенгайтирилган жаҳон чемпионатида ғолиб бўлиш учун ҳар бир ўйинчи, ҳатто асосий ҳужумчи ҳам мудофаада фаол иштирок этиши шарт.

Ҳимоядаги масъулият ва танқидлар

"Мен ҳимояда яна бир қадам олдинга ташлашим керак. Буни тўғри бажаришга тайёрман, чунки нима қилиб бўлса ҳам жаҳон кубогини қўлга киритишни истайман", — деди Килиан Мбаппе. У ўзининг укаси Этан билан суҳбатда жамоавий мувозанатни сақлаш учун ўз устида ишлашни давом эттиришини таъкидлади. Бу баёнот кўп йиллардан буён унинг тўпсиз ҳаракатланиши ва ҳимояга қайтмаслигини танқид қилиб келаётган мутахассислар учун кутилмаган жавоб бўлди.

Реал Мадрид сафидаги дастлабки мавсумида Мбаппе баъзи муваффақиятсизликлар учун "айбдор" сифатида кўрсатилган эди. Бироқ, таниқли мураббий Арсене Венгернинг фикрича, француз юлдузи Испания клубига ўтиш даврида келиб қолган ва унга нисбатан танқидлар доим ҳам адолатли эмас. Венгернинг ишончи комилки, жисмоний жиҳатдан тетик бўлган Мбаппе жаҳон чемпионатида дунёнинг энг хавфли қуролига айланади.

Жамоа ичидаги муҳит ва қўллаб-қувватлаш

Франция терма жамоаси лагерида сардорнинг нуфузи ҳамон юқори даражада сақланиб қолмоқда. Унинг жамоадошлари, жумладан Усман Дембеле, Мбаппега нисбатан билдирилаётган танқидлар баъзан футбол чегарасидан чиқиб кетаётганини айтиб, уни ҳимоя қилиб чиқишди. Лес Блеус таркибида у нафақат тактик, балки ҳиссий етакчи сифатида ҳам кўрилмоқда.

Дидиер Десчампс бошчилигидаги жамоа учун Мбаппенинг бу қарори стратегик аҳамиятга эга. Франция терма жамоаси Шимолий Америкада ўтадиган турнирда фаворитлардан бири ҳисобланади ва сардорнинг ҳимоядаги ёрдами жамоанинг умумий мустаҳкамлигини ошириши кутилмоқда. Футболчи ўз интервюсида жамоавий манфаатларни шахсий статистикадан устун қўйишини очиқ-ойдин намойиш этди.

Хулоса қилиб айтганда, Килиан Мбаппе ўз карерасининг янги босқичига қадам қўймоқда. Унинг Реал Мадрид ва Франция терма жамоасидаги ўйин услуби трансформацияси нафақат унинг шахсий ривожланиши, балки бутун жамоанинг 2026-йилги мундиалдаги тақдирини белгилаб бериши мумкин.

Килиан МбаппеФранцияЖаҳон ЧемпионатиРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиЖуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиБугун, 10:20ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиБугун, 09:49Реал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиРеал Мадрид Челси ҳимоячиси Марк Кукуреляни 52 миллион фунтга сотиб олдиБугун, 09:39Реал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинРеал Мадрид пойгадан чиқди: Матеус Фернандес Манчестер Юнайтедга ўтишга яқинБугун, 09:10Куман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиКуман Япония билан жанговар дурангдан сўнг ўз фикрларини билдирдиБугун, 08:59Килиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаКилиан Мбаппе ва "асосий қаҳрамон" мақоми: Франк Лебоэуф француз юлдузи ҳақидаБугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?