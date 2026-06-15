Жордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атади
Англия терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси Жордан Ҳендерсон Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем атрофидаги салбий шов-шувларга муносабат билдирди. Унинг таъкидлашича, ёш иқтидор эгасига нисбатан матбуотда билдирилаётган танқидлар ҳақиқатдан йироқ ва бу турдаги мақолаларни ўқиш унинг учун жуда оғир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳендерсоннинг фикрича, Жуд Беллингем Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақияти учун ҳал қилувчи фигура ҳисобланади. Goal.com нашри хабарига кўра, тажрибали футболчи Беллингэмни жамоанинг "Х-фактори" деб атаган ва унинг нафақат майдондаги, балки кийим алмаштириш хонасидаги таъсири ҳам беқиёс эканини таъкидлаган.
Жамоа ичидаги муҳит ва етакчиликСўнгги вақтларда Британия ОАВларида Беллингэмнинг майдондаги ўзини тутиши ва характери борасида турли танқидий фикрлар кўпайган эди. Бироқ Ҳендерсон бу гап-сўзларни рад этиб, Жуденинг жамоадошлари учун ажойиб ҳамроҳ эканини айтди. "Мен у ҳақида фақат ижобий фикр билдира оламан. Матбуотда ёзилаётган кўп нарсалар ёлғон. У бизга берадиган ўзгача энергия жамоани кучайтиради", — дейди Ҳендерсон.
Шуниси эътиборлики, Томас Тухель бошқарувидаги Англия терма жамоаси Шимолий Америкада ўтадиган мундиалга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Беллингэм бор-йўғи 22 ёшда бўлишига қарамай, бу унинг фаолиятидаги тўртинчи йирик турнир бўлади. Унинг Боруссия Дортмунд ва Реал Мадрид каби клублардаги тажрибаси терма жамоа учун жуда қадрли.
Тажриба ва ёшлик шиддати уйғунлигиҲендерсоннинг ўзи ҳам 35 ёшида терма жамоага чақирилгани кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Аммо Беллингэм фахрий футболчини ҳимоя қилиб, уни жамоани бирлаштириб турувчи "елим" деб атаган. Бу эса футболчилар ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва жамоавий руҳ нақадар юқори эканини кўрсатади.
Ҳозирда Англия терма жамоаси Флорида штатида ўқув-машғулот йиғинларини ўтказмоқда. Жамоа чоршанба куни Хорватияга қарши бўлиб ўтадиган гуруҳ босқичининг илк ўйинига тайёргарлик кўрмоқда. Кутилишича, Беллингэм ушбу баҳсда 10-рақамли позицияда асосий таркибда майдонга тушади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги имкониятлари кўп жиҳатдан Беллингэм каби ёш юлдузларнинг спорт формасига ва жамоа ичидаги барқарорликка боғлиқ. Ҳендерсон каби тажрибали ўйинчиларнинг қўллаб-қувватлаши эса ёш футболчиларнинг босим остида қолмаслигига ёрдам беради.
…