Жордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атади

·0·Спорт
Жордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атади

Англия терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси Жордан Ҳендерсон Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем атрофидаги салбий шов-шувларга муносабат билдирди. Унинг таъкидлашича, ёш иқтидор эгасига нисбатан матбуотда билдирилаётган танқидлар ҳақиқатдан йироқ ва бу турдаги мақолаларни ўқиш унинг учун жуда оғир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳендерсоннинг фикрича, Жуд Беллингем Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақияти учун ҳал қилувчи фигура ҳисобланади. Goal.com нашри хабарига кўра, тажрибали футболчи Беллингэмни жамоанинг "Х-фактори" деб атаган ва унинг нафақат майдондаги, балки кийим алмаштириш хонасидаги таъсири ҳам беқиёс эканини таъкидлаган.

Жамоа ичидаги муҳит ва етакчилик

Сўнгги вақтларда Британия ОАВларида Беллингэмнинг майдондаги ўзини тутиши ва характери борасида турли танқидий фикрлар кўпайган эди. Бироқ Ҳендерсон бу гап-сўзларни рад этиб, Жуденинг жамоадошлари учун ажойиб ҳамроҳ эканини айтди. "Мен у ҳақида фақат ижобий фикр билдира оламан. Матбуотда ёзилаётган кўп нарсалар ёлғон. У бизга берадиган ўзгача энергия жамоани кучайтиради", — дейди Ҳендерсон.

Шуниси эътиборлики, Томас Тухель бошқарувидаги Англия терма жамоаси Шимолий Америкада ўтадиган мундиалга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Беллингэм бор-йўғи 22 ёшда бўлишига қарамай, бу унинг фаолиятидаги тўртинчи йирик турнир бўлади. Унинг Боруссия Дортмунд ва Реал Мадрид каби клублардаги тажрибаси терма жамоа учун жуда қадрли.

Тажриба ва ёшлик шиддати уйғунлиги

Ҳендерсоннинг ўзи ҳам 35 ёшида терма жамоага чақирилгани кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Аммо Беллингэм фахрий футболчини ҳимоя қилиб, уни жамоани бирлаштириб турувчи "елим" деб атаган. Бу эса футболчилар ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва жамоавий руҳ нақадар юқори эканини кўрсатади.

Ҳозирда Англия терма жамоаси Флорида штатида ўқув-машғулот йиғинларини ўтказмоқда. Жамоа чоршанба куни Хорватияга қарши бўлиб ўтадиган гуруҳ босқичининг илк ўйинига тайёргарлик кўрмоқда. Кутилишича, Беллингэм ушбу баҳсда 10-рақамли позицияда асосий таркибда майдонга тушади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги имкониятлари кўп жиҳатдан Беллингэм каби ёш юлдузларнинг спорт формасига ва жамоа ичидаги барқарорликка боғлиқ. Ҳендерсон каби тажрибали ўйинчиларнинг қўллаб-қувватлаши эса ёш футболчиларнинг босим остида қолмаслигига ёрдам беради.

АнглияРеал МадридЖуде БеллингэмЖордан ҲендерсонЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаЖуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаБугун, 13:16Ван Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилдиВан Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилдиБугун, 12:50Арман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиАрман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиБугун, 12:17Барселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчиБарселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчиБугун, 12:11Педро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиПедро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиБугун, 11:35Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?