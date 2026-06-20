ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!
Шимолий Америка майдонларида Жаҳон чемпионатининг «D» гуруҳида 2-тур баҳслари қизғин палласига кирди. Санта-Клара шаҳридаги муҳташам «Levi's Stadium» стадионида кечган баҳсда Туркия миллий терма жамоаси Парагвайга қарши майдонга тушиб, кутилмаганда кичик ҳисобда имкониятни бой бериб қўйди.
Тезкор гол ва ўйин хроникаси
Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол баҳснинг илк дақиқаларидаёқ киритилди:
2-дақиқа (0:1): Туркия терма жамоаси ҳимоячилари ҳали ўйинга тўлиқ киришиб улгурмаган бир вақтда, Парагвай футболчиси Галарса қулай имкониятдан унумли фойдаланиб, Чакир дарвозасини ишғол қилди.
Ўйиннинг бориши: Голдан сўнг турклар Ҳакан Чалханўғли ва Арда Гулер бошчилигида ҳужумкорликни оширишди, бироқ Парагвайнинг мустаҳкам мудофааси ва дарвозабон Хиллнинг ишончли ўйини Туркияга ҳисобни тенглаштириш имконини бермади.
Гуруҳдаги вазият
Эслатиб ўтамиз, ушбу гуруҳнинг иккинчи маҳаллий баҳсида мезбон АҚШ терма жамоаси Австралияни 2:0 ҳисобида мағлуб этган эди. Парагвайнинг ушбу ғалабаси «D» гуруҳидаги плей-офф учун курашни янада чигал ва қизиқарли кўринишга келтирди.
Жамоаларнинг таркиблари ва алмаштиришлар
Учрашувда майдонга тушган футболчилар рўйхати билан қуйида танишишингиз мумкин:
Туркия — Чакир, Мюлдур, Демирал, Бардакчи (Кокчу 86), Кадиўғли (Элмали 71), Юксек (Узун 60), Чалханўғли, Акгун (Гул 60), Гулер, Йилдиз, Актуркўғли (Йилмаз 46).
Парагвай — Хилл, Касерес (Майдана 81), Гомес, Алдерете, Алонсо, Алмирон, Кубас, Гомес (Веласкес 67), Галарса (Канале 90+1), Энсисо (Авалос 90+1), Питта (Бобадиля 46).
Огоҳлантиришлар: Галарса 4, Элмали 71.
Четлатиш: Алмирон 45+3.
Учрашув тафсилоти:
Сана: 2026 йил 20 июнь
Стадион: «Levi's Stadium» (Санта Клара, АҚШ)
Ҳакамлар ва муҳит: Стадионга йиғилган минглаб мухлислар икки қитъа вакилларининг ҳақиқий прагматик футболига гувоҳ бўлишди. Юқори тактик интизом намойиш этган Парагвай турнирдаги илк муҳим очколарини қўлга киритди.
Мундиалнинг кейинги турларидаги қайноқ баҳслар ва кутилмаган натижаларни биз билан кузатиб боришда давом этинг!
…