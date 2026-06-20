ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!

·1·Спорт
ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!

Шимолий Америка майдонларида Жаҳон чемпионатининг «D» гуруҳида 2-тур баҳслари қизғин палласига кирди. Санта-Клара шаҳридаги муҳташам «Levi's Stadium» стадионида кечган баҳсда Туркия миллий терма жамоаси Парагвайга қарши майдонга тушиб, кутилмаганда кичик ҳисобда имкониятни бой бериб қўйди.

Тезкор гол ва ўйин хроникаси

Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол баҳснинг илк дақиқаларидаёқ киритилди:

  • 2-дақиқа (0:1): Туркия терма жамоаси ҳимоячилари ҳали ўйинга тўлиқ киришиб улгурмаган бир вақтда, Парагвай футболчиси Галарса қулай имкониятдан унумли фойдаланиб, Чакир дарвозасини ишғол қилди.

  • Ўйиннинг бориши: Голдан сўнг турклар Ҳакан Чалханўғли ва Арда Гулер бошчилигида ҳужумкорликни оширишди, бироқ Парагвайнинг мустаҳкам мудофааси ва дарвозабон Хиллнинг ишончли ўйини Туркияга ҳисобни тенглаштириш имконини бермади.

Гуруҳдаги вазият

Эслатиб ўтамиз, ушбу гуруҳнинг иккинчи маҳаллий баҳсида мезбон АҚШ терма жамоаси Австралияни 2:0 ҳисобида мағлуб этган эди. Парагвайнинг ушбу ғалабаси «D» гуруҳидаги плей-офф учун курашни янада чигал ва қизиқарли кўринишга келтирди.

Жамоаларнинг таркиблари ва алмаштиришлар

Учрашувда майдонга тушган футболчилар рўйхати билан қуйида танишишингиз мумкин:

Туркия  Чакир, Мюлдур, Демирал, Бардакчи (Кокчу 86), Кадиўғли (Элмали 71), Юксек (Узун 60), Чалханўғли, Акгун (Гул 60), Гулер, Йилдиз, Актуркўғли (Йилмаз 46).
Парагвай — Хилл, Касерес (Майдана 81), Гомес, Алдерете, Алонсо, Алмирон, Кубас, Гомес (Веласкес 67), Галарса (Канале 90+1), Энсисо (Авалос 90+1), Питта (Бобадиля 46).

Огоҳлантиришлар: Галарса 4, Элмали 71.

Четлатиш: Алмирон 45+3.

Учрашув тафсилоти:

Сана: 2026 йил 20 июнь

Стадион: «Levi's Stadium» (Санта Клара, АҚШ)

Ҳакамлар ва муҳит: Стадионга йиғилган минглаб мухлислар икки қитъа вакилларининг ҳақиқий прагматик футболига гувоҳ бўлишди. Юқори тактик интизом намойиш этган Парагвай турнирдаги илк муҳим очколарини қўлга киритди.

Мундиалнинг кейинги турларидаги қайноқ баҳслар ва кутилмаган натижаларни биз билан кузатиб боришда давом этинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!Бугун, 11:34Неймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиНеймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиБугун, 08:55АҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиБугун, 02:11АҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиБугун, 02:09Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Кеча, 23:14АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)Кеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди