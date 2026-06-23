Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо берди

·46·Спорт
Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо берди

Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштирокига қарамай, мухлисларни ва жамоатчиликни ортиқча ҳаяжонга берилмасликка чақирди. Сенегал устидан қозонилган ғалаба скандинавияликларнинг плей-офф босқичига йўлланма олишини таъминлаган бўлса-да, ҳужумчи ўз жамоасини турнир фаворитлари қаторига қўшмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сенегалга қарши кечган шиддатли баҳсда Эрлинг Холанд дубл қайд этиб, жамоасининг 3:2 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Ушбу натижа Норвегияга "И" гуруҳида олти очко билан муддатидан олдин 1/16 финал босқичига чиқиш имконини берди. Таъкидлаш жоизки, Норвегия терма жамоаси 1998-йилдан буён илк бор Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўта олди.

Реалистик ёндашув ва бўлажак рақиблар

Goal.com нашри хабарига кўра, Эрлинг Холанд гуруҳнинг сўнгги турида 2018-йилги жаҳон чемпиони Францияга қарши бўладиган ўйин олдидан ўз фикрларини билдирган. У жамоасининг чемпионлик учун курашиш имкониятларини рад этиб, вазиятга реал кўз билан қараш лозимлигини таъкидлади.

"Бу турнир бизники бўладими? Нима демоқчи эканлигингизга боғлиқ. 28 йилдан сўнг илк бор саралашдан ўтиб, гуруҳ босқичидан чиққанимизни назарда тутсангиз — ҳа, шундай. Аммо Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш ҳақида гап кетса — мутлақо йўқ. Келинг, бироз реалистик бўлайлик ва бугун сайёрамиздаги ҳар бир норвегиялик каби эришилган натижадан шунчаки хурсанд бўлайлик", — деди 25 ёшли ҳужумчи.

Шунингдек, Эрлинг Холанд гуруҳдаги сўнгги рақиб — Франция терма жамоасининг кучига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, амалдаги кучли жамоалардан бири бўлган французлар Норвегияни мағлуб этиши ва якунда бутун турнирда ғолиб чиқиши эҳтимоли жуда юқори.

Тарихий лаҳзалар ва ҳиссиётлар

Ғалабадан сўнг Норвегия терма жамоаси аъзолари ва мухлислари майдоннинг ўзида машҳур "Викинглар эшиш машқи" (Викинг Ров) анъанасини бажариб, тарихий натижани нишонлашди. Холанд бу лаҳзаларни ўз фаолиятидаги энг унутилмас онлардан бири деб атади.

"Бу ақлдан озиш эди. Мартин Одегаард билан ўйиндан олдин, агар ҳаммаси биз кутгандек бўлса, мухлислар билан бирга нишонлаш ҳақида гаплашган эдик. Бу бутун Норвегия учун ўзгача лаҳза бўлди. Ўзимни Чемпионлар лигаси финалидан кейингидек ҳис қиляпман. Мен жамоам билан фахрланаман", — дея қўшимча қилди Манчестер Сити юлдузи.

Маълумот ўрнида, Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионатидаги илк икки ўйинида дубл қайд этган кам сонли футболчилардан бирига айланди ва турнирнинг тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда. Бироқ унинг асосий эътибори шахсий натижаларга эмас, балки жамоанинг умумий муваффақиятига қаратилган.

Эрлинг ХоландНорвегияЖаҳон ЧемпионатиФутболМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн рекордлар сари: Петер Шилтон Англия терма жамоаси сардори ҳақидаГарри Кейн рекордлар сари: Петер Шилтон Англия терма жамоаси сардори ҳақидаБугун, 15:50Фоларин Балогун Англия Премер-лигасига қайтиши мумкин: Монако нархни белгиладиФоларин Балогун Англия Премер-лигасига қайтиши мумкин: Монако нархни белгиладиБугун, 15:38Мартин Одегаард ва Эрлинг Холанд Норвегия билан тарихий ғалабани нишонладиМартин Одегаард ва Эрлинг Холанд Норвегия билан тарихий ғалабани нишонладиБугун, 15:31Арсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқдаАрсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқдаБугун, 14:37Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёрАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёрБугун, 14:17Златан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайдиЗлатан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...