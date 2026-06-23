Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо берди
Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштирокига қарамай, мухлисларни ва жамоатчиликни ортиқча ҳаяжонга берилмасликка чақирди. Сенегал устидан қозонилган ғалаба скандинавияликларнинг плей-офф босқичига йўлланма олишини таъминлаган бўлса-да, ҳужумчи ўз жамоасини турнир фаворитлари қаторига қўшмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сенегалга қарши кечган шиддатли баҳсда Эрлинг Холанд дубл қайд этиб, жамоасининг 3:2 ҳисобидаги ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Ушбу натижа Норвегияга "И" гуруҳида олти очко билан муддатидан олдин 1/16 финал босқичига чиқиш имконини берди. Таъкидлаш жоизки, Норвегия терма жамоаси 1998-йилдан буён илк бор Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўта олди.
Реалистик ёндашув ва бўлажак рақибларGoal.com нашри хабарига кўра, Эрлинг Холанд гуруҳнинг сўнгги турида 2018-йилги жаҳон чемпиони Францияга қарши бўладиган ўйин олдидан ўз фикрларини билдирган. У жамоасининг чемпионлик учун курашиш имкониятларини рад этиб, вазиятга реал кўз билан қараш лозимлигини таъкидлади.
"Бу турнир бизники бўладими? Нима демоқчи эканлигингизга боғлиқ. 28 йилдан сўнг илк бор саралашдан ўтиб, гуруҳ босқичидан чиққанимизни назарда тутсангиз — ҳа, шундай. Аммо Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш ҳақида гап кетса — мутлақо йўқ. Келинг, бироз реалистик бўлайлик ва бугун сайёрамиздаги ҳар бир норвегиялик каби эришилган натижадан шунчаки хурсанд бўлайлик", — деди 25 ёшли ҳужумчи.
Шунингдек, Эрлинг Холанд гуруҳдаги сўнгги рақиб — Франция терма жамоасининг кучига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, амалдаги кучли жамоалардан бири бўлган французлар Норвегияни мағлуб этиши ва якунда бутун турнирда ғолиб чиқиши эҳтимоли жуда юқори.
Тарихий лаҳзалар ва ҳиссиётларҒалабадан сўнг Норвегия терма жамоаси аъзолари ва мухлислари майдоннинг ўзида машҳур "Викинглар эшиш машқи" (Викинг Ров) анъанасини бажариб, тарихий натижани нишонлашди. Холанд бу лаҳзаларни ўз фаолиятидаги энг унутилмас онлардан бири деб атади.
"Бу ақлдан озиш эди. Мартин Одегаард билан ўйиндан олдин, агар ҳаммаси биз кутгандек бўлса, мухлислар билан бирга нишонлаш ҳақида гаплашган эдик. Бу бутун Норвегия учун ўзгача лаҳза бўлди. Ўзимни Чемпионлар лигаси финалидан кейингидек ҳис қиляпман. Мен жамоам билан фахрланаман", — дея қўшимча қилди Манчестер Сити юлдузи.
Маълумот ўрнида, Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионатидаги илк икки ўйинида дубл қайд этган кам сонли футболчилардан бирига айланди ва турнирнинг тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда. Бироқ унинг асосий эътибори шахсий натижаларга эмас, балки жамоанинг умумий муваффақиятига қаратилган.
…