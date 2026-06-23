Гарри Кейн рекордлар сари: Петер Шилтон Англия терма жамоаси сардори ҳақида
Англия терма жамоасининг афсонавий дарвозабони Петер Шилтон мамлакат бош жамоаси сафида энг кўп ўйин ўтказиш бўйича ўзига тегишли бўлган мутлақ рекорд яқин орада янгиланишини кутмоқда. Ҳозирда 125 та ўйин билан пешқадамлик қилаётган Шилтон, бу натижа жамоа сардори Гарри Кейн томонидан янгиланишига ишонч билдирмоқда. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ посбон Кейн нафақат рекордчи, балки инглиз футболи тарихидаги энг мукаммал ҳужумчилардан бири эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарри Кейн 2015-йилда терма жамоадаги дебютини ўтказганидан буён 115 та учрашувда майдонга тушиб, 81 та гол уришга улгурди. У аллақачон Уэйн Руни томонидан ўрнатилган 53 голлик кўрсаткични ортда қолдириб, Англия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланган. Эндиликда унинг олдида Петер Шилтоннинг 125 ўйинлик натижасини янгилаш вазифаси турибди. Шилтоннинг фикрича, Кейн бу шарафга ҳар томонлама лойиқ ва у жамоанинг ҳақиқий етакчисидир.
Тарихий таққослаш: Греавес, Линекер ва КейнПетер Шилтон замонавий футбол юлдузини ўтмишнинг афсонавий тўпурарлари Жиммй Греавес ва Гари Линекер билан қиёслади. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир ҳужумчи ўзига хос услубга эга бўлган. Греавес ўзининг ажойиб дриблинги ва ҳар қандай вазиятдан гол ура олиш қобилияти билан ажралиб турган бўшса, Гари Линекер жарима майдончаси ичида керакли вақтда пайдо бўлиш ва совуққонлик билан нуқта қўйиш маҳорати билан танилган эди.
Гарри Кейн эса бу икки афсонадан фарқли ўлароқ, жисмоний жиҳатдан кучлироқ ва универсал ҳужумчи ҳисобланади. Шилтон Кейннинг ҳаводаги курашларда устунлиги, жарима майдончаси ташқарисидан йўллайдиган зарбалари ва стандарт вазиятлардаги хавфлилигини алоҳида эътироф этди. Гарчи у Гари Линекер каби тезкор бўшмаса-да, унинг ўйинни ўқий олиш қобилияти ва техник арсенали кенгроқ экани айтиб ўтилди.
Ҳозирда Гарри Кейн ва Петер Шилтон ўртасидаги фарқ атиги 10 та ўйинни ташкил этмоқда. 1970-йилдан 1990-йилгача терма жамоа дарвозасини қўриган Шилтон ўз рекордининг муносиб ворис қўлларига ўтаётганидан мамнун. Мутахассислар ва мухлислар орасида Кейнни Англия тарихидаги энг буюк футболчи (ГОАТ) деб тан олиш учун унга фақатгина терма жамоа билан йирик соврин (Европа чемпионати ёки Жаҳон чемпионати) етишмаётгани ҳақида баҳслар давом этмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Гарри Кейн номи жуда яхши таниш. Англия Премер-лигасидаги сермаҳсул ўйинлари ва миллий жамоа сафидаги барқарорлиги уни дунёнинг энг кучли марказий ҳужумчилари қаторига қўшади. Агар Кейн жароҳатларсиз ўз фаолиятини давом эттирса, у нафақат ўйинлар сони, балки голлар сони бўйича ҳам етиб бўлмас рекордларни ўрнатиши кутилмоқда.
…