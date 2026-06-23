Гарри Кейн рекордлар сари: Петер Шилтон Англия терма жамоаси сардори ҳақида

·28·Спорт
Гарри Кейн рекордлар сари: Петер Шилтон Англия терма жамоаси сардори ҳақида

Англия терма жамоасининг афсонавий дарвозабони Петер Шилтон мамлакат бош жамоаси сафида энг кўп ўйин ўтказиш бўйича ўзига тегишли бўлган мутлақ рекорд яқин орада янгиланишини кутмоқда. Ҳозирда 125 та ўйин билан пешқадамлик қилаётган Шилтон, бу натижа жамоа сардори Гарри Кейн томонидан янгиланишига ишонч билдирмоқда. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ посбон Кейн нафақат рекордчи, балки инглиз футболи тарихидаги энг мукаммал ҳужумчилардан бири эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарри Кейн 2015-йилда терма жамоадаги дебютини ўтказганидан буён 115 та учрашувда майдонга тушиб, 81 та гол уришга улгурди. У аллақачон Уэйн Руни томонидан ўрнатилган 53 голлик кўрсаткични ортда қолдириб, Англия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланган. Эндиликда унинг олдида Петер Шилтоннинг 125 ўйинлик натижасини янгилаш вазифаси турибди. Шилтоннинг фикрича, Кейн бу шарафга ҳар томонлама лойиқ ва у жамоанинг ҳақиқий етакчисидир.

Тарихий таққослаш: Греавес, Линекер ва Кейн

Петер Шилтон замонавий футбол юлдузини ўтмишнинг афсонавий тўпурарлари Жиммй Греавес ва Гари Линекер билан қиёслади. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир ҳужумчи ўзига хос услубга эга бўлган. Греавес ўзининг ажойиб дриблинги ва ҳар қандай вазиятдан гол ура олиш қобилияти билан ажралиб турган бўшса, Гари Линекер жарима майдончаси ичида керакли вақтда пайдо бўлиш ва совуққонлик билан нуқта қўйиш маҳорати билан танилган эди.

Гарри Кейн эса бу икки афсонадан фарқли ўлароқ, жисмоний жиҳатдан кучлироқ ва универсал ҳужумчи ҳисобланади. Шилтон Кейннинг ҳаводаги курашларда устунлиги, жарима майдончаси ташқарисидан йўллайдиган зарбалари ва стандарт вазиятлардаги хавфлилигини алоҳида эътироф этди. Гарчи у Гари Линекер каби тезкор бўшмаса-да, унинг ўйинни ўқий олиш қобилияти ва техник арсенали кенгроқ экани айтиб ўтилди.

Ҳозирда Гарри Кейн ва Петер Шилтон ўртасидаги фарқ атиги 10 та ўйинни ташкил этмоқда. 1970-йилдан 1990-йилгача терма жамоа дарвозасини қўриган Шилтон ўз рекордининг муносиб ворис қўлларига ўтаётганидан мамнун. Мутахассислар ва мухлислар орасида Кейнни Англия тарихидаги энг буюк футболчи (ГОАТ) деб тан олиш учун унга фақатгина терма жамоа билан йирик соврин (Европа чемпионати ёки Жаҳон чемпионати) етишмаётгани ҳақида баҳслар давом этмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Гарри Кейн номи жуда яхши таниш. Англия Премер-лигасидаги сермаҳсул ўйинлари ва миллий жамоа сафидаги барқарорлиги уни дунёнинг энг кучли марказий ҳужумчилари қаторига қўшади. Агар Кейн жароҳатларсиз ўз фаолиятини давом эттирса, у нафақат ўйинлар сони, балки голлар сони бўйича ҳам етиб бўлмас рекордларни ўрнатиши кутилмоқда.

Гарри КейнПетер ШилтонАнглияФутболРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганПортугалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганБугун, 16:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 16:31Неймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаНеймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаБугун, 16:20Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Бугун, 16:20Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 16:16Арсенал трансфер бозорида ғалаба қозонди: Лондонликлар Лестер иқтидорини қўлга киритдиАрсенал трансфер бозорида ғалаба қозонди: Лондонликлар Лестер иқтидорини қўлга киритдиБугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...