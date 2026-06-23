Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)

·0·Спорт
Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)

Бугун жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасида бир қатор қизиқарли учрашувлар бўлиб ўтади. Куннинг энг катта ва ўзбекистонлик мухлислар учун энг кутилган баҳсларидан бири Ўзбекистон ҳамда Португалия миллий терма жамоалари ўртасида кечади.

Тарихий учрашув Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади. Ўзбекистон миллий жамоаси турнир фаворитларидан бири ва юлдузли таркибга эга Португалияга қарши муносиб натижа учун майдонга тушади.

Айни пайтда АҚШда бўлиб турган ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учрашув олдидан Ҳьюстон шаҳридаги «Фан-фест» тадбирида жам бўлди.

Тадбирдан тарқалган тасвирларда юзлаб мухлислар миллий терма жамоа либосларида, дўппи ва миллий бош кийимларда байрамона кайфиятда иштирок этаётганини кўриш мумкин. Майдонда Ўзбекистон байроқлари баланд кўтарилиб, мухлислар биргаликда қўшиқ ва шиорлар айтган.

Барабан ва карнай садолари остида давом этган тадбир ҳақиқий футбол байрамига айланди. Йиғилганлар қўлларини кўтариб, миллий жамоага далда берди ва ғалаба тилаб ҳайқириқлар янгратди.

Бошловчи «Ўзбекистонга, жонажонимга ярашади фақат ғалаба!» дея мухлисларни руҳлантирди. Унинг сўзлари майдондаги юзлаб ватандошлар томонидан баланд овозда давом эттирилди.

Мухлислар орасида Ўзбекистон байроғига ўралганлар, миллий дўппи ва оқ папоқларда келганлар ҳам кўпчиликни ташкил қилди. Айрим иштирокчилар қўлларида байроқларни ҳилпиратиб, бошқалари телефонларига тарихий лаҳзаларни тасвирга олди.

Видеолавҳадаги кўтаринки кайфият ўзбекистонликлар жаҳоннинг қаерида бўлишидан қатъи назар, миллий жамоани бир тану бир жон бўлиб қўллаб-қувватлаётганини кўрсатди.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам мухлисларнинг чиқишини илиқ кутиб олди. Изоҳларда Ўзбекистонга ғалаба тилаганлар, бошқа давлатларда туриб ҳам миллий жамоани қўллаб-қувватлашини билдирганлар кўп бўлди.

Португалияга қарши баҳс миллий жамоамиз учун жуда муҳим аҳамиятга эга. Рақиб жаҳон футболи юлдузларига бой бўлса-да, ўзбекистонлик мухлислар «Оқ бўрилар»дан жасоратли футбол ва ижобий натижа кутмоқда.

Ҳьюстондаги «Фан-фест»да янграган қўшиқлар, шиорлар ва миллий байроқлар эса Ўзбекистон терма жамоасига океан ортидан йўлланган улкан қўллаб-қувватлаш рамзига айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганПортугалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганБугун, 16:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 16:31Неймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаНеймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаБугун, 16:20Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Бугун, 16:20Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 16:16Арсенал трансфер бозорида ғалаба қозонди: Лондонликлар Лестер иқтидорини қўлга киритдиАрсенал трансфер бозорида ғалаба қозонди: Лондонликлар Лестер иқтидорини қўлга киритдиБугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...