Арсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёр

·0·Спорт
Арсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёр

Лондоннинг Арсенал клуби Мадриднинг Атлетико жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альварес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди. Бош мураббий Микел Артета аргентиналик юлдузни янги мавсумолди тайёргарлик машғулотлари бошлангунга қадар жамоа сафига қўшиб олишни мақсад қилган. Те Индепендент нашри хабарига кўра, "тўпчилар" бу борада анча қатъий қадам ташлашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Атлетико Мадрид раҳбарияти ўзининг асосий ҳужумчисини Испания ичидаги рақобатчилари — Барселона ёки Реал Мадрид клубларига сотмасликка қарор қилган. Мадридликлар ва каталонияликлар ўртасидаги муносабатлар сўнгги пайтларда сезиларли даражада ёмонлашган. Бу ҳолат эса Арсенал учун трансфер бўйича йўлни очиқ қолдирмоқда, чунки испан клуби ўз футболчисини мамлакат ташқарисига қўйиб юборишга кўпроқ мойил бўлиб турибди.

Хулиан Альварес ўзининг сўнгги халқаро ўйинларидаги қаҳрамонликлари билан ўз нархини янада оширди. Хусусан, Жаҳон чемпионати чорак финалида Швейцария дарвозасига киритилган узоқ масофали гол унинг юқори савиядаги маҳоратидан яна бир бор далолат берди. Арсенал раҳбарияти айнан шундай ижрочи жамоага чемпионлик пойгасида етишмаётган сўнгги бўлак эканлигига ишонмоқда.

Нарх борасидаги тафовут ва музокаралар

Ҳозирда трансфернинг энг асосий тўсиғи футболчининг нархи бўлиб турибди. Маълумотларга кўра, Арсенал ҳужумчи учун 90 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлашни истамаяпти. Ўз навбатида, Атлетико Мадрид ўз юлдузини 100 миллион фунтдан камига қўйиб юбормоқчи эмас. Томонлар ўртасидаги музокараларда Лондон клубининг спорт директори Андреа Берта муҳим рол ўйнамоқда.

Альварес учун Пари Сен-Жермен ҳам қизиқиш билдирган эди, бироқ французлар ҳозирча фақат вазиятни кузатиш билан чекланишмоқда. Бу эса Арсенални пойгада яққол етакчига айлантирди. Футболчи учун Англия Премер-лигаси бегона эмас — у 2022-2024 йиллар давомида Манчестер Сити сафида тўп суриб, икки бор чемпионлик ва Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритган.

Ўтган мавсумда Хулиан Альварес барча мусобақаларда 49 та ўйинда майдонга тушиб, 20 та гол ва 9 та голли узатмани амалга оширди. Бундай самарадорлик Артетанинг ҳужум чизиғини кучайтириш режаларига тўлиқ мос келади. Агар трансфер амалга ошса, бу Лондон клуби учун ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик келишувга айланади.

Шунингдек, Арсенал фақат Альварес билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб Астон Вилла ярим ҳимоячиси Морган Роджерс билан ҳам музокаралар олиб бормоқда. Бироқ халқаро турнирлар ва футболчиларнинг терма жамоалар сафидаги иштироки кўплаб трансфер жараёнларини бироз секинлаштирмоқда. Шунга қарамай, Арсенал раҳбарияти мавсум бошлангунга қадар асосий трансферларни якунлашни режа қилган.

АрсеналАтлетико МадридХулиан АльваресТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиАлежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиБугун, 21:12Лионель Месси фаолиятида илк бор Англияга қарши: Жахон чемпионатида тарихий тўқнашувЛионель Месси фаолиятида илк бор Англияга қарши: Жахон чемпионатида тарихий тўқнашувБугун, 20:51Жуд Беллингем Англияни ЖЧ-2026 ярим финалига олиб чиқди: Энди рақиб – АргентинаЖуд Беллингем Англияни ЖЧ-2026 ярим финалига олиб чиқди: Энди рақиб – АргентинаБугун, 20:36Ламине Ямалнинг севгилиси ундан Жахон чемпионати финалига чиқишни талаб қилдиЛамине Ямалнинг севгилиси ундан Жахон чемпионати финалига чиқишни талаб қилдиБугун, 19:58Килиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушадиБугун, 18:40Жуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаЖуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаБугун, 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди