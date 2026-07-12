Арсенал Хулиан Альварес трансферини тезлаштирмоқда: Лондонликлар катта юришга тайёр
Лондоннинг Арсенал клуби Мадриднинг Атлетико жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альварес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди. Бош мураббий Микел Артета аргентиналик юлдузни янги мавсумолди тайёргарлик машғулотлари бошлангунга қадар жамоа сафига қўшиб олишни мақсад қилган. Те Индепендент нашри хабарига кўра, "тўпчилар" бу борада анча қатъий қадам ташлашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Атлетико Мадрид раҳбарияти ўзининг асосий ҳужумчисини Испания ичидаги рақобатчилари — Барселона ёки Реал Мадрид клубларига сотмасликка қарор қилган. Мадридликлар ва каталонияликлар ўртасидаги муносабатлар сўнгги пайтларда сезиларли даражада ёмонлашган. Бу ҳолат эса Арсенал учун трансфер бўйича йўлни очиқ қолдирмоқда, чунки испан клуби ўз футболчисини мамлакат ташқарисига қўйиб юборишга кўпроқ мойил бўлиб турибди.
Хулиан Альварес ўзининг сўнгги халқаро ўйинларидаги қаҳрамонликлари билан ўз нархини янада оширди. Хусусан, Жаҳон чемпионати чорак финалида Швейцария дарвозасига киритилган узоқ масофали гол унинг юқори савиядаги маҳоратидан яна бир бор далолат берди. Арсенал раҳбарияти айнан шундай ижрочи жамоага чемпионлик пойгасида етишмаётган сўнгги бўлак эканлигига ишонмоқда.
Нарх борасидаги тафовут ва музокараларҲозирда трансфернинг энг асосий тўсиғи футболчининг нархи бўлиб турибди. Маълумотларга кўра, Арсенал ҳужумчи учун 90 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлашни истамаяпти. Ўз навбатида, Атлетико Мадрид ўз юлдузини 100 миллион фунтдан камига қўйиб юбормоқчи эмас. Томонлар ўртасидаги музокараларда Лондон клубининг спорт директори Андреа Берта муҳим рол ўйнамоқда.
Альварес учун Пари Сен-Жермен ҳам қизиқиш билдирган эди, бироқ французлар ҳозирча фақат вазиятни кузатиш билан чекланишмоқда. Бу эса Арсенални пойгада яққол етакчига айлантирди. Футболчи учун Англия Премер-лигаси бегона эмас — у 2022-2024 йиллар давомида Манчестер Сити сафида тўп суриб, икки бор чемпионлик ва Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритган.
Ўтган мавсумда Хулиан Альварес барча мусобақаларда 49 та ўйинда майдонга тушиб, 20 та гол ва 9 та голли узатмани амалга оширди. Бундай самарадорлик Артетанинг ҳужум чизиғини кучайтириш режаларига тўлиқ мос келади. Агар трансфер амалга ошса, бу Лондон клуби учун ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик келишувга айланади.
Шунингдек, Арсенал фақат Альварес билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб Астон Вилла ярим ҳимоячиси Морган Роджерс билан ҳам музокаралар олиб бормоқда. Бироқ халқаро турнирлар ва футболчиларнинг терма жамоалар сафидаги иштироки кўплаб трансфер жараёнларини бироз секинлаштирмоқда. Шунга қарамай, Арсенал раҳбарияти мавсум бошлангунга қадар асосий трансферларни якунлашни режа қилган.
…