Мартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳолади
Арсенал афсонаси Мартин Кёуннинг фикрича, клубнинг ёш истеъдод эгаси Макс Доумен ўз ривожланиш жараёнида кутилганидан ҳам тезроқ илгарилаб бормоқда ва Микел Артета бошқарувидаги асосий жамоада муҳим мавсумни ўтказишга шай турибди. Ўтган мавсумда чемпионлик пойгасининг ҳал қилувчи палласида тарихга кирган 16 ёшли футболчи жорий йилда ҳам жамоанинг муҳим қисмига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда GOAL.com хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида ҳаракат қиладиган ёш футболчи ўзининг катталар сафидаги дебютини атиги 15 ёшида ўтказган эди. Шундан сўнг у Англия Премер-лигаси тарихидаги энг ёш гол муаллифига айланиб, ўз номини чемпионат рекордлари саҳифасига ёздириб қўйди. Ўтган мавсумдаги драматик учрашувларнинг бирида Эвертон дарвозасини ишғол қилиб, жамоасига ғалаба келтиргани унинг нақадар иқтидорли эканини яна бир бор кўрсатди.
Ёш иқтидорнинг тезкор юксалишиБарча мусобақалар доирасида 13 та учрашувда майдонга тушган ва ёрқин мавсумолди ўйинларини ўтказган Доумен Микел Артетанинг янги мавсумдаги режаларидан мустаҳкам ўрин олган. Мартин Кёуннинг ТНТ Sportс нашрига берган интервюсида таъкидлашича, футболчининг бундай тез суръатларда ўсиши барча прогнозлардан олдинда бормоқда ва мутахассис унинг ўйинидан завқ олишини яширмаган.
«У эндигина 16 ёшда ва бу ҳақиқий ажойиб ҳикоя. У ҳозирнинг ўзидаёқ белгиланган жадвалдан олдинда бормоқда. Бу мавсум унинг учун чинакам бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин», — дейди Арсеналнинг собиқ марказий ҳимоячиси Кёун ўз сўзида.
Чемпионлик мақоми ва босимАрсеналнинг 22 йиллик чемпионат ҳуружсизлигига барҳам бериши танқидчиларнинг клубнинг ҳал қилувчи паллалардаги имкониятларига нисбатан шубҳаларини бутунлай йўққа чиқарди. Мартин Кёуннинг фикрича, амалдаги чемпион мақомини сақлаб қолиш жамоага қўшимча руҳий устунлик ва ишонч бағишлайди, гарчи рақиблар уларни мағлуб этиш учун ҳар қандай чорани кўрсада.
Клуб дуч келадиган босимлар ҳақида гапирар экан, собиқ футболчи жамоа энди ўз мақомидан завқланиб, майдонга янада катта ишонч билан тушишини таъкидлади. Шунингдек, у ортиқча хавотирларга берилмай, фақат ўйинларга эътибор қаратиш лозимлигини қўшимча қилди.
…