Мартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳолади

·8·Спорт
Мартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳолади

Арсенал афсонаси Мартин Кёуннинг фикрича, клубнинг ёш истеъдод эгаси Макс Доумен ўз ривожланиш жараёнида кутилганидан ҳам тезроқ илгарилаб бормоқда ва Микел Артета бошқарувидаги асосий жамоада муҳим мавсумни ўтказишга шай турибди. Ўтган мавсумда чемпионлик пойгасининг ҳал қилувчи палласида тарихга кирган 16 ёшли футболчи жорий йилда ҳам жамоанинг муҳим қисмига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда GOAL.com хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида ҳаракат қиладиган ёш футболчи ўзининг катталар сафидаги дебютини атиги 15 ёшида ўтказган эди. Шундан сўнг у Англия Премер-лигаси тарихидаги энг ёш гол муаллифига айланиб, ўз номини чемпионат рекордлари саҳифасига ёздириб қўйди. Ўтган мавсумдаги драматик учрашувларнинг бирида Эвертон дарвозасини ишғол қилиб, жамоасига ғалаба келтиргани унинг нақадар иқтидорли эканини яна бир бор кўрсатди.

Ёш иқтидорнинг тезкор юксалиши

Барча мусобақалар доирасида 13 та учрашувда майдонга тушган ва ёрқин мавсумолди ўйинларини ўтказган Доумен Микел Артетанинг янги мавсумдаги режаларидан мустаҳкам ўрин олган. Мартин Кёуннинг ТНТ Sportс нашрига берган интервюсида таъкидлашича, футболчининг бундай тез суръатларда ўсиши барча прогнозлардан олдинда бормоқда ва мутахассис унинг ўйинидан завқ олишини яширмаган.

«У эндигина 16 ёшда ва бу ҳақиқий ажойиб ҳикоя. У ҳозирнинг ўзидаёқ белгиланган жадвалдан олдинда бормоқда. Бу мавсум унинг учун чинакам бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин», — дейди Арсеналнинг собиқ марказий ҳимоячиси Кёун ўз сўзида.

Чемпионлик мақоми ва босим

Арсеналнинг 22 йиллик чемпионат ҳуружсизлигига барҳам бериши танқидчиларнинг клубнинг ҳал қилувчи паллалардаги имкониятларига нисбатан шубҳаларини бутунлай йўққа чиқарди. Мартин Кёуннинг фикрича, амалдаги чемпион мақомини сақлаб қолиш жамоага қўшимча руҳий устунлик ва ишонч бағишлайди, гарчи рақиблар уларни мағлуб этиш учун ҳар қандай чорани кўрсада.

Клуб дуч келадиган босимлар ҳақида гапирар экан, собиқ футболчи жамоа энди ўз мақомидан завқланиб, майдонга янада катта ишонч билан тушишини таъкидлади. Шунингдек, у ортиқча хавотирларга берилмай, фақат ўйинларга эътибор қаратиш лозимлигини қўшимча қилди.

АрсеналМакс ДоуменМартин КёунПремер-лигаМикел Артета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиЖозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиБугун, 15:16Маттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилдиМаттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилдиБугун, 15:15Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 14:58Жозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиЖозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиБугун, 14:53Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаБугун, 14:17Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаБугун, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)