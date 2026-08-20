Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?

·12·Спорт
Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?
Қисқача

Бир йил аввал Ал-Аҳлй сафида захирада қолган Ҳамза Абделкарим ҳозир Барселона марказий ҳужумидаги муаммони ҳал қилиши мумкин бўлган асосий номзодлардан бири сифатида кўрилмоқда. Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Хассан уни Жаҳон чемпионати қайдномасига киритди ва футболчи турнирда 56 дақиқа ҳаракат қилди, аммо гол ёки ассист қайд этмади.

Бир йил муқаддам Қоҳиранинг Ал-Аҳлй жамоасида захирада қолиб кетган ёш мисрлик ҳужумчи Ҳамза Абделкарим бугунги кунда Барселона клубида марказий ҳужум муаммосини ҳал қилиши мумкин бўлган асосий номзодлардан бири сифатида тилга олинмоқда. Ixbt.com ва бошқа халқаро спорт манбаларининг ёритишича, футболчининг бир неча ой ичида босиб ўтган йўли нафақат мухлисларни, балки мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди. Қоҳирадан Европага қилинган бу кескин сакраш ўйинчи учун ҳам, Каталония клуби учун ҳам катта аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳамза Абделкаримнинг ҳозирги мавқеини тўғри тушуниш учун унинг ўтган йилги ҳолатига назар ташлаш лозим. Ал-Аҳлй сафида у асосий таркиб азоси эмас эди ва унинг статистикаси Барселона каби гранд жамоага трансфер қилинишига асос бўла олмасди. У асосан кичикроқ мусобақаларда майдонга тушар, унинг Европага кўчиб ўтиши тайёр футболчи учун эмас, балки хом иқтидор ва салоҳиятга қилинган таваккал сармоя сифатида баҳоланганди.

Миср терма жамоаси ва Жаҳон чемпионати тажрибаси

Бундай кескин бурилишлар даврида Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Хассан ёш ҳужумчига улкан имконият тақдим этди ва уни Жаҳон чемпионати қайдномасига киритди. Тажрибаси кам бўлган футболчининг бундай нуфузли мусобақага чақирилиши кўпчилик учун кутилмаган ҳолат бўлди. Турнир давомида у жами 56 дақиқа ҳаракат қилиб, голлар ёки ассистлар қайд этмаган бўлса-да, бу тажриба унинг келажаги учун бебаҳо мактаб вазифасини ўтади.

Атиги 18 ёшида Муҳаммад Салах ва Омар Мармоуш каби юлдузлар билан бирга тўп тепиш, жаҳон миқёсидаги босимни ҳис қилиш Ҳамманинг руҳий жиҳатдан улғайишига ёрдам берди. Айниқса, Миср терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига, яни 1/8 финалга чиққан мусобақада иштирок этгани ёш ҳужумчи учун катта мотивация бўлди.

Барселона сафидаги ёрқин старт

Каталонияга келиб қўшилган Ҳамза Абделкарим дарҳол ўзини кўрсата бошлади. Жоан Гампер кубоги доирасида ўзининг собиқ жамоаси Ал-Аҳлй дарвозасига гол урган футболчи, мавсумолди йиғинларини Барселонанинг энг яхши тўпурари сифатида якунлади. Бу эса клуб раҳбарияти ва мураббийлар штабида унга нисбатан ишонч уйғотди.

Шунга қарамай, мутахассислар олдида ҳақли савол кўндаланг бўлмоқда: Ҳамза Барселона каби гигант жамоанинг ҳужум чизиғидаги оғир юкни тўлиқ кўтара оладими ёки унинг олдига тажрибалироқ ҳужумчи келтирилгани маъқулроқми? Агар жамоага бошқа юлдуз ҳужумчи келадиган бўлса, бу мисрлик истеъдод эгасининг келажагини хавф остига қўядими ё аксинча, уни ортиқча босимдан асраб, секин-аста ривожланишига замин яратадими?

Ҳозирги кунда Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби айнан мана шу нозик нуқтани муҳокама қилмоқда. Ҳамза Абделкарим учун эса ҳар бир дақиқа ва ҳар бир машғулот ўзининг асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиш йўлидаги курашга айланган. Унинг келажаги қандай кечиши яқин ойлардаги расмий ўйинлар ва мураббийнинг тактик қарорларига боғлиқ бўлади.

Ҳамза АбделкаримБарселонаФутболЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиКаван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиБугун, 12:58Барселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБарселона Жулиан Алварес трансферидан воз кечдиБугун, 12:34Аргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилдиАргентина футбол ассоциацияси жамоага қарши кампания уюштирилганини маълум қилдиБугун, 12:14Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Ливерпул юлдузчаси Рио Нгумоха Муҳаммад Салоҳ ўрнини боса оладими?Бугун, 12:13Ювентус янги ҳужумчи қидирмоқда: Матео Ретеги асосий номзодлар қаторидаЮвентус янги ҳужумчи қидирмоқда: Матео Ретеги асосий номзодлар қаторидаБугун, 11:50Махачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзоладиМахачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзоладиБугун, 10:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди