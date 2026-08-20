Ҳамза Абделкарим Барселона ҳужум чизиғида: ишончми ёки синов?
Бир йил аввал Ал-Аҳлй сафида захирада қолган Ҳамза Абделкарим ҳозир Барселона марказий ҳужумидаги муаммони ҳал қилиши мумкин бўлган асосий номзодлардан бири сифатида кўрилмоқда. Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Хассан уни Жаҳон чемпионати қайдномасига киритди ва футболчи турнирда 56 дақиқа ҳаракат қилди, аммо гол ёки ассист қайд этмади.
Бир йил муқаддам Қоҳиранинг Ал-Аҳлй жамоасида захирада қолиб кетган ёш мисрлик ҳужумчи Ҳамза Абделкарим бугунги кунда Барселона клубида марказий ҳужум муаммосини ҳал қилиши мумкин бўлган асосий номзодлардан бири сифатида тилга олинмоқда. Ixbt.com ва бошқа халқаро спорт манбаларининг ёритишича, футболчининг бир неча ой ичида босиб ўтган йўли нафақат мухлисларни, балки мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди. Қоҳирадан Европага қилинган бу кескин сакраш ўйинчи учун ҳам, Каталония клуби учун ҳам катта аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳамза Абделкаримнинг ҳозирги мавқеини тўғри тушуниш учун унинг ўтган йилги ҳолатига назар ташлаш лозим. Ал-Аҳлй сафида у асосий таркиб азоси эмас эди ва унинг статистикаси Барселона каби гранд жамоага трансфер қилинишига асос бўла олмасди. У асосан кичикроқ мусобақаларда майдонга тушар, унинг Европага кўчиб ўтиши тайёр футболчи учун эмас, балки хом иқтидор ва салоҳиятга қилинган таваккал сармоя сифатида баҳоланганди.
Миср терма жамоаси ва Жаҳон чемпионати тажрибасиБундай кескин бурилишлар даврида Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Хассан ёш ҳужумчига улкан имконият тақдим этди ва уни Жаҳон чемпионати қайдномасига киритди. Тажрибаси кам бўлган футболчининг бундай нуфузли мусобақага чақирилиши кўпчилик учун кутилмаган ҳолат бўлди. Турнир давомида у жами 56 дақиқа ҳаракат қилиб, голлар ёки ассистлар қайд этмаган бўлса-да, бу тажриба унинг келажаги учун бебаҳо мактаб вазифасини ўтади.
Атиги 18 ёшида Муҳаммад Салах ва Омар Мармоуш каби юлдузлар билан бирга тўп тепиш, жаҳон миқёсидаги босимни ҳис қилиш Ҳамманинг руҳий жиҳатдан улғайишига ёрдам берди. Айниқса, Миср терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига, яни 1/8 финалга чиққан мусобақада иштирок этгани ёш ҳужумчи учун катта мотивация бўлди.
Барселона сафидаги ёрқин стартКаталонияга келиб қўшилган Ҳамза Абделкарим дарҳол ўзини кўрсата бошлади. Жоан Гампер кубоги доирасида ўзининг собиқ жамоаси Ал-Аҳлй дарвозасига гол урган футболчи, мавсумолди йиғинларини Барселонанинг энг яхши тўпурари сифатида якунлади. Бу эса клуб раҳбарияти ва мураббийлар штабида унга нисбатан ишонч уйғотди.
Шунга қарамай, мутахассислар олдида ҳақли савол кўндаланг бўлмоқда: Ҳамза Барселона каби гигант жамоанинг ҳужум чизиғидаги оғир юкни тўлиқ кўтара оладими ёки унинг олдига тажрибалироқ ҳужумчи келтирилгани маъқулроқми? Агар жамоага бошқа юлдуз ҳужумчи келадиган бўлса, бу мисрлик истеъдод эгасининг келажагини хавф остига қўядими ё аксинча, уни ортиқча босимдан асраб, секин-аста ривожланишига замин яратадими?
Ҳозирги кунда Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби айнан мана шу нозик нуқтани муҳокама қилмоқда. Ҳамза Абделкарим учун эса ҳар бир дақиқа ва ҳар бир машғулот ўзининг асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиш йўлидаги курашга айланган. Унинг келажаги қандай кечиши яқин ойлардаги расмий ўйинлар ва мураббийнинг тактик қарорларига боғлиқ бўлади.
…