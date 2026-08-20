Ювентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқда

·6·Спорт
Ювентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқда
Қисқача

Ювентус Жонатан Давидни трансфер бозорига чиқарди ва ундан молиявий фойда олишни режалаштирмоқда. Канадалик ҳужумчи Лучиано Спаллетти режасига мос келмаяпти, унинг йиллик маоши 6 миллион евро бўлиб, ҳозирда қимматбаҳо захира ўйинчиси мақомида қолмоқда. Турин клуби футболчи учун 30 миллион евро сўрамоқда, бироқ нарх 20-25 миллион еврогача туширилиши ёки Давид ижарага берилиши мумкин, унинг Ювентус билан шартномаси 2030-йилгача амал қилади.

Туриннинг Ювентус клуби ҳужумчи Жонатан Давидни трансфер бозорига чиқарди ва футболчини сотишдан молиявий фойда кўришни режалаштирмоқда. GOAL.com хабар беришича, канадалик футболчи бош мураббий Лучиано Спаллетти режасига мос тушмагани сабабли клуб учун ортиқча юкламага айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Давиднинг йиллик маоши 6 миллион еврони ташкил этади ва у ҳозирги кунда қимматбаҳо захира ўйинчиси мақомида қолмоқда. Футболчининг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари кутилганидан паст келди ва бу ҳолат раҳбариятни янги ҳужумчи қидиришга мажбур қилмоқда.

Трансфер шартлари ва молиявий вазият

Турин клуби футболчи учун 30 миллион евро талаб қилмоқда, бироқ нарх 20-25 миллион еврогача тушиши ҳам истисно қилинмайди. Шунингдек, клуб ижарага бериш вариантини ҳам кўриб чиқишга тайёр.

Давиднинг Ювентус билан амалдаги шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган. Агар футболчи ижарада яхши мавсум ўтказса, унинг трансфери 2027-йилгача тўлиқ амалга ошиши ҳам клуб манфаатларига мос келиши мумкин.

Трансфер бозорида футболчига хориждан қизиқишлар мавжуд бўлиб, унинг хизматлари билан Туркия, Франция ҳамда Англия клублари қизиқиш билдирган.

Халқаро қизиқишлар ва истиқболлар

  • Франциядан Париж ФПК ва PSJ клублари эътибор қаратган
  • Англиянинг Астон Вилла жамоаси даъвогарлар қаторида
  • Туркия клубларидан ҳам қизиқишлар бор
Ҳозирча Турин клубига ҳеч қандай расмий ва аниқ таклиф келиб тушмаган. Шунга қарамай, Давиднинг жамоани тарк этиши Ювентусга Спаллетти талабларига мос келадиган янги ҳужумчини таркибга қўшиш учун молиявий имконият яратиб беради.

ЮвентусЖонатан ДавидТрансферларИталия А СериясиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиБугун, 14:18Атлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариАтлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариБугун, 14:14Бавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБугун, 13:58Ювентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаЮвентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаБугун, 13:53Арсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиАрсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиБугун, 13:14Жоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиЖоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиБугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)