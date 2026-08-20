Ювентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқда
Ювентус Жонатан Давидни трансфер бозорига чиқарди ва ундан молиявий фойда олишни режалаштирмоқда. Канадалик ҳужумчи Лучиано Спаллетти режасига мос келмаяпти, унинг йиллик маоши 6 миллион евро бўлиб, ҳозирда қимматбаҳо захира ўйинчиси мақомида қолмоқда. Турин клуби футболчи учун 30 миллион евро сўрамоқда, бироқ нарх 20-25 миллион еврогача туширилиши ёки Давид ижарага берилиши мумкин, унинг Ювентус билан шартномаси 2030-йилгача амал қилади.
Туриннинг Ювентус клуби ҳужумчи Жонатан Давидни трансфер бозорига чиқарди ва футболчини сотишдан молиявий фойда кўришни режалаштирмоқда. GOAL.com хабар беришича, канадалик футболчи бош мураббий Лучиано Спаллетти режасига мос тушмагани сабабли клуб учун ортиқча юкламага айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Давиднинг йиллик маоши 6 миллион еврони ташкил этади ва у ҳозирги кунда қимматбаҳо захира ўйинчиси мақомида қолмоқда. Футболчининг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари кутилганидан паст келди ва бу ҳолат раҳбариятни янги ҳужумчи қидиришга мажбур қилмоқда.
Трансфер шартлари ва молиявий вазиятТурин клуби футболчи учун 30 миллион евро талаб қилмоқда, бироқ нарх 20-25 миллион еврогача тушиши ҳам истисно қилинмайди. Шунингдек, клуб ижарага бериш вариантини ҳам кўриб чиқишга тайёр.
Давиднинг Ювентус билан амалдаги шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган. Агар футболчи ижарада яхши мавсум ўтказса, унинг трансфери 2027-йилгача тўлиқ амалга ошиши ҳам клуб манфаатларига мос келиши мумкин.
Трансфер бозорида футболчига хориждан қизиқишлар мавжуд бўлиб, унинг хизматлари билан Туркия, Франция ҳамда Англия клублари қизиқиш билдирган.
Халқаро қизиқишлар ва истиқболлар
- Франциядан Париж ФПК ва PSJ клублари эътибор қаратган
- Англиянинг Астон Вилла жамоаси даъвогарлар қаторида
- Туркия клубларидан ҳам қизиқишлар бор
…